 Украинские правоохранители помогли Европолу провести крупную операцию против спортивного допинга

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"За последние 20 лет мировая торговля анаболическими веществами значительно возросла. Они увеличивают риск сердечных приступов и атеросклероза, влияющих на репродуктивную систему, печень и почки, и повышают риск развития рака", - заявляют в Европоле.

Операция Viribus, которую возглавили итальянские карабинеры совместно с финансовым подразделением греческой полиции, стала крупнейшим событием такого рода: правоохранители ликвидировали 17 организованных преступных групп незаконной продажи контрафактных лекарственных препаратов и допинговых материалов.

Целью операции стали производители и распространители контрафактных анаболиков, то есть веществ, ускоряют образование и обновление структурных частей клеток, тканей и мышечных структур.

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В общем конфисковано 3,8 млн незаконных допинговых средств, прекращена работа 9 подпольных лабораторий, арестовано 234 подозреваемых, открыто 839 судебных дел. Также удалось получить информацию по производству, коммерческому распространению или использованию допинговых средств, связанную с почти 1 тыс. человек.

Задержание и обыски проводились в 23 странах Евросоюза и еще 10 странах за пределами ЕС, в частности в Германии, Украине, Молдове, Латвии, Литве, Франции, Великобритании, Колумбии и США.

Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Объединенный исследовательский центр и Всемирное антидопинговое агентство присоединились к операции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ с коллегами из спецслужб Франции и Польши накрыла международную наркогруппировку, переправившую в Украину 150 тыс. таблеток на 40 млн грн. ФОТОрепортаж