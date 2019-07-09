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Все про:ВР (23126) Нацсовет_ТРВ (418) полномочия (166)

 Нацсовет по телерадиовещанию обратится в Раду, чтобы им расширили полномочия

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания планирует обратиться в Верховную Раду Украины о внесении изменений в законодательство с целью увеличения полномочий Нацсовета. В частности, регулятор хочет получить право применять ограничительные санкции без проведения проверок.

Об этом сказала на внеплановом заседании Нацсовета замглавы регулятора Уляна Фещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Будем обращаться в Верховную Раду, чтобы нам расширили полномочия, по крайней мере, в такое сложное для Украины время", - сказала Фещук.

По ее словам, Нацсовет планирует обратиться в Верховную Раду Украины о внесении изменений в законодательство с целью увеличения полномочий Национального совета, в частности, с целью защиты информационного пространства Украины от действий недобросовестных вещателей.

Член Нацсовета Сергей Костинский отметил в Facebook, что Нацсовет должен получить право применять ограничительные санкции без проведения проверок.

"А также получить право приостанавливать или аннулировать лицензию в случаях: отрицания территориальной целостности Украины; пропаганды органов государства-агрессора; разжигания вражды, использования языка вражды и в случае распространения фейковых новостей", - написал он.

Нацсовет также решил создать рабочую группу по вопросам защиты информационного пространства с участием Службы безопасности Украины, Нацагентство противодействия коррупции, Нацбанка, Министерства внутренних дел Мининформполитики и других органов государственной власти.

Напомним, Нацсовет проведет внеплановую проверку NewsOne и в случае доказательств нарушения закона планирует обратиться в суд об аннулировании лицензии телеканала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по ТРВ обратится в Антимонопольный комитет по вопросам создания "информационного холдинга" на базе NewsOne, ZIK и "112 Украина"

Источник: https://censor.net.ua/n3136473
 
   
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расширят
после того как его от свиноботов очистят
пару недель терпеть вам осталось Нацсовет по телерадиовещанию обратится в Раду, чтобы им расширили полномочия - Цензор.НЕТ 6116
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ВР при останньому здихові. Але Нац Раді потрібно показати видимість роботи. Бояться що розженуть. А до цього нічого не помічали. Зарплата йшла і все було окей.
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Правильно! Больше полномочий для затыкания ртов. Свобода слова?! Да ну ее нафик!
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Слабода і вседозволеність не одне і те ж.
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Це добре. В першу чергу прищемити канали Мертвечука.
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Испанский сапог, Стул ведьмы, Нюрнбергская дева, Поджаривание на медленном огне, Пытка водой... Эх, времена были! Романтика!
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Как-то я уже забыл эти коммунистические термины "враг народа", "революционная целесообразность". Майдан - это революция 1917 года. Когда уместна фраза "что будет с паровым отоплением...".
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Фейковые новости и разжигание вражды, надо вычеркнуть.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНацсовет по телерадиовещанию обратится в Раду, чтобы им расширили полномочия
 
 
 
 
 
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