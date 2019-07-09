 Нацсовет по телерадиовещанию обратится в Раду, чтобы им расширили полномочия

Об этом сказала на внеплановом заседании Нацсовета замглавы регулятора Уляна Фещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Будем обращаться в Верховную Раду, чтобы нам расширили полномочия, по крайней мере, в такое сложное для Украины время", - сказала Фещук.

По ее словам, Нацсовет планирует обратиться в Верховную Раду Украины о внесении изменений в законодательство с целью увеличения полномочий Национального совета, в частности, с целью защиты информационного пространства Украины от действий недобросовестных вещателей.

Член Нацсовета Сергей Костинский отметил в Facebook, что Нацсовет должен получить право применять ограничительные санкции без проведения проверок.

"А также получить право приостанавливать или аннулировать лицензию в случаях: отрицания территориальной целостности Украины; пропаганды органов государства-агрессора; разжигания вражды, использования языка вражды и в случае распространения фейковых новостей", - написал он.

Нацсовет также решил создать рабочую группу по вопросам защиты информационного пространства с участием Службы безопасности Украины, Нацагентство противодействия коррупции, Нацбанка, Министерства внутренних дел Мининформполитики и других органов государственной власти.

Напомним, Нацсовет проведет внеплановую проверку NewsOne и в случае доказательств нарушения закона планирует обратиться в суд об аннулировании лицензии телеканала.

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