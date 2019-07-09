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 Политика Украины, Экономика
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Все про:выборы (22672) Наливайченко (858) НАПК (698) взнос (3)

 137,5 тыс. грн незаконного взноса в поддержку Наливайченко как кандидата в президенты будут конфискованы в госбюджет, - НАПК

Винницкий городской суд Винницкой области своим постановлением признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 212-15 КУоАП, физическое лицо, которое предоставило добровольный взнос в избирательный фонд кандидата на пост Президента Украины с нарушением установленного законом порядка предоставления взноса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Факт совершения правонарушения выявлен Национальным агентством по предупреждению коррупции по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины Валентина Наливайченко.

Суд постановил применить к лицу, вносившевшему взнос взыскание в виде штрафа в размере 1190 грн в пользу государства с конфискацией суммы вклада в размере 137 500 грн.

Протокол об административном правонарушении был составлен уполномоченным лицом Национального агентства и направлен в суд вместе с материалами, подтверждающими нарушение установленного законом порядка предоставления финансовой (материальной) поддержки для осуществления предвыборной агитации, в данном случае наличие налогового долга на момент осуществления взноса.

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Согласно части 3 статьи 43 Закона Украины "О выборах Президента Украины", запрещается осуществлять добровольные взносы в избирательный фонд кандидата на пост Президента Украины лицам, которые в соответствии с ЗУ "О политических партиях в Украине" не имеют права осуществлять взносы в поддержку партий. Согласно положению пункта 8 части 1 статьи 15 указанного закона, не допускается осуществление взносов в поддержку политических партий физическими и юридическими лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг.

По результатам анализа финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины Национальное агентство составило и направило в суд 155 протоколов об административном правонарушении.

Источник: https://censor.net.ua/n3136471
 
 
 Топ комментарии
 
навзаєм тхір, бачу з гумором в тебе- болт, явно Зе сцикуна виборець. 137,5 тыс. грн незаконного взноса в поддержку Наливайченко как кандидата в президенты будут конфискованы в госбюджет, - НАПК - Цензор.НЕТ 22
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наливона фтопку
вместе с остальными старыми лицами
нарулили уже
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навзаєм тхір, бачу з гумором в тебе- болт, явно Зе сцикуна виборець. 137,5 тыс. грн незаконного взноса в поддержку Наливайченко как кандидата в президенты будут конфискованы в госбюджет, - НАПК - Цензор.НЕТ 22
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та то я не к вам обращался
а к юлиному плакату 137,5 тыс. грн незаконного взноса в поддержку Наливайченко как кандидата в президенты будут конфискованы в госбюджет, - НАПК - Цензор.НЕТ 5600
береги себя 137,5 тыс. грн незаконного взноса в поддержку Наливайченко как кандидата в президенты будут конфискованы в госбюджет, - НАПК - Цензор.НЕТ 4097
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Та ні, таки коричневе. Візьми акварельні фарби чи гуаш у правнуків та змішай, сам побачиш!
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нема у мене нi правнукiв нi гуаши
так шо вiрю на слово тобi Андрiй
... за кого голосувати плануешь? за Голос?
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чем они лучше чем голос? 137,5 тыс. грн незаконного взноса в поддержку Наливайченко как кандидата в президенты будут конфискованы в госбюджет, - НАПК - Цензор.НЕТ 58
или ты в теме шакаладной?))
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Интересно какие премии себе выписало национальное агенство, за раскрытие этой "шокируещей" коррупционной схемы ? 😂
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А в бюджеті ці гроші зникнуть в невідомому напрямку і всьо.
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И за шо ж теперь наливайченко будет выпивайченко?
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то не на смертях бійців від неякісних бронежилетів мільйярди заробляти як Мародьор і гопкомпанія.. шось слабенько так
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины137,5 тыс. грн незаконного взноса в поддержку Наливайченко как кандидата в президенты будут конфискованы в госбюджет, - НАПК
 
 
 
 
 
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