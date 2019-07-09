 Нацсовет по ТРВ обратится в Антимонопольный комитет по вопросам создания "информационного холдинга" на базе NewsOne, ZIK и "112 Украина"

"Очень много вопросов возникает относительно телеканалов ZIK и группы компаний, вещающих по программной концепции "112 Украина". Нас также очень волнует этот вопрос. В частности, относительно создания так называемого "информационного холдинга". Документы о переоформлении собственника этого телеканала в Нацсовет еще не поступили", - подчеркнула Фещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Она также напомнила, что в соответствии с законом о телерадиовещании, у вещателя есть 35 дней на оформление таких документов.
"Как только мы получим эти документы, мы обратимся в Антимонопольный комитет относительно того, получали ли соответствующие юрлица разрешение на концентрацию, а также подпадают ли такие действия под требования антимонопольного законодательства", - подчеркнула замглавы Нацсовета.
По ее словам, госрегулятор также может обратиться в НАПК, поскольку в СМИ "называются существенные суммы по покупке телеканала ZIK новым владельцем и это лицо является связанным с другими собственниками информканалов", и Нацсовет считает необходимым провесить проверку данных фактов соответствующими органами.
Фещук также сообщила, что Нацсовет участвует в более чем 30 судебных исках по отношению к группе телеканалов, вещающих по программной концепции "112 Украина".
14 июня стало известно, что телеканал ZIK купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".
Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).
Сразу после известия о продаже ZIK с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.
Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.
В Администрации президента 19 июня состоялась встреча с бывшими работниками телеканала ZIK, которые уволились из канала после его покупки Козаком.
Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.
Обратиться в одну из самых импотентных структур? Мощно.
У нас действует подпольный обком, в котором есть три богатыря - это президент Владимир Путин, бывший президент Петр Порошенко и Виктор Медведчук. И они практически контролируют большинство государственных структур, и таким образом показывают свою силу и власть.
Такое мнение выразил сегодня политолог Виктор Небоженко.
Телемост между украинским телеканалом NewsOne и государственным российским Россия 24, отменили. Сама идея с мостом неправильна в силу того, что у нас 15 тысяч погибших.
Тем не менее, Медведчук продемонстрировал, что способен управлять повесткой дня страны. Журналисты знают, что повестка - это наиболее важные темы, которые рассматриваются. И они ищут наибольшие информационные и эмоциональные конфликты. И Медведчук показал свою силу. Он активно борется за место под солнцем, и ему нужно, чтобы как можно больше его людей прошло в Верховную раду.
Это важно и для Петра Порошенко, потому что таким образом идет мобилизация электората западной Украины - для жителей этого региона очень важно, чтобы не было никаких контактов с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). И это отличный повод.
И конечно же это прямой удар по главе государства Владимиру Зеленскому. Президенту Виктору Януковичу в 2013-ом, чтобы подкупить, Россия дала три миллиарда долларов. Зеленскому никто ничего не дает, его «щимят»и над ним издеваются.
- Телемост с Россией - первый реальный кризис Зеленского
Напомню, что параллельно с телемостом появилась сфабрикованная пленка, на которой президент Зеленский якобы ведет себя неадекватно. Я смотрел настоящую - и ничего такого на ней не было.
Это давление на Зеленского. Пока он его выдерживает. Но все говорит о том, что давление будет только усиливаться как со стороны Медведчука, так и со стороны органов, контролируемых Порошенко.
Сейчас происходит необычное для Украины явление: по обыкновению, после смены президентов все органы власти и все крупные олигархи, включая Медведчука, переключаются на дружбу с новым президентом. В случае Зеленского этого не произошло.
Я не думаю, что ситуация с мостом сильно нужна Москве, и не думаю, что это нужно Путину. Скорее всего, все это затеяно по просьбе Медведчука, таким образом решающего свои электоральные задачи.
Но несомненно, это сильное испытание для молодого президента Зеленского. Не знаю, как бы он выкрутился, если бы этот телемост состоялся.
На рейтинге партии Медведчука ситуация с телемостом вряд ли каким-то образом может отразиться, свои 10% они набирают в любом случае. У них есть электорат, он достаточно ядерный, со своей идеологией.
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А вот у Оппоблока, в который вошли несколько партий, таких как Видродження, Наши и Доверяй делам - одесского и харьковского мэров. У них слабенькие рейтинги, отобрать голоса можно.
Второе, это то, что Зеленский начинает хоть немного в чем-то разбираться. Все-таки донбасский конфликт должен разрешаться на уровне международных структур и президентов, а не каких-то диалогов. Это тема высшего руководства России и Украины, а не тема народной дипломатии. А телемост - это пропагандистское изобретение, которое как быстро пришло, так быстро бы и ушло.