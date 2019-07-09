 62% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, - опрос

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом свидетельствуют представленные директором ООО "Центр стратегического развития территорий" Андреем Орловым на пресс-конференции в Киеве результаты социологического опроса.
"62% украинцев поддерживают вступление в НАТО, 21% респондентов не поддерживают такую политику", - сказал он.
По словам Орлова, на западе Украины полностью поддерживают вступление в НАТО 76% респондентов, на Донбассе - 37%.
На севере количество сторонников вступления в Североатлантический альянс составляет 66%, на юге - 55%. В целом, как отметил социолог, с 2012 года в Украине на 46% увеличилось количество сторонников вступления государства в НАТО.
"57% украинцев считают членство в НАТО основной гарантией национальной безопасности Украины. То есть это приоритет для Украины, который гарантирует безопасность. 8% населения Украины считают, что таким гарантом безопасности может быть военный союз с РФ и другими странами СНГ, и 17% респондентов говорят, что гарантией нацбезопасности может быть внеблоковый статус", - сообщил Орлов.
Он отметил, что 70% жителей западных областей видят в НАТО гарантию безопасности Украины, на Донбассе так считают 40%.
Всеукраинское социологическое исследование было проведено Центром стратегического развития территорий с 14 по 30 мая. В нем приняли участие 2 тыс. 116 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,17%.
Вопрос: на кого работает зебил?
Придет очередной хряк, насует кумовьев в Конституционный Суд и признают вектор в членство неконстуционным (см. статью о незаконном обогащении). А против референдума не попрешь - чревато каштаном в заднице.
Он за НАТО?
Так шо шукайте у себе, в 73,22%...
Сумна соціологія для разумовського і всієї зе- команди.
интересно но ровно такую же цифру вчера озвучила олька сливной бачок
сказала шо 62% украинцев хорошо относятся к расеянам
совсем там ипанулись за паребриком
А таких в россіі 14 %.На рівні практичної похибки...
даже готов на 49 лет передать НАТЕ 0.25 га под Киевом...для размещения компонентов ПРО))
Почему не назвали сколько против НАТО?
В прошлых опросах было под 30%.
А уЗеленского собираются протолкнуть в закон о референдумах норму о блокирующем меньшинстве в 25%.
Это похоронит стремление большинства к НАТО.
ДумайТе !
Первые 2 новые бронированные боевые машины пехоты 5-ого поколения Boxer с 30 мм пушкой MK-44S, противотанковой ракетой Spike LR, а также c интегрированным другим специализированным оборудованием и электронными системами поступили в Литву.
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