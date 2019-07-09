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Все про:вокзал (173) имущество (271) продажа (421)

 Государство выставило на продажу Центральный автовокзал и 5 киевских автостанций

Фонд государственного имущества выставил на продажу государственный пакет (99,9%) акций АО "Киевпассервис" со стартовой ценой 195,9 млн грн.

Об этом сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Это объект малой приватизации, соответственно аукцион состоится в системе ProZorro. Продажи 14 августа 2019 года", - сообщил Трубаров.

В собственности АО "Киевпассервис" находится шесть автостанций в городе Киеве: АС Подол, АС Дарница, АС Полесье, Центральный автовокзал, АС Южная, АС Дачная и 18 автостанций в Киевской области.

"Инвестор обязан сохранять работу автостанций, погасить в течение шести месяцев задолженность по заработной плате, не допустить увольнения работников и выполнять коллективный договор", - добавил Трубаров.

Государство выставило на продажу Центральный автовокзал и 5 киевских автостанций 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3136463
 
 
 Топ комментарии
 
Давно пора,это ее автостанции а позорище совдеповское
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В бытность СССР эти автостанции очень выручали. Сейчас когда прохожу мимо АС "Подол" - тоска по білому благополучию. Хотя, АС работает, но єто не сравнить с 1970-ми..
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наконец то,центральный автовокзал в Киеве это просто ганьба несусветная.
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Давно пора,это ее автостанции а позорище совдеповское
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наконец то,центральный автовокзал в Киеве это просто ганьба несусветная.
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Как-то негусто,за 200 млн отдать всех пассажиров в частные руки.
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В бытность СССР эти автостанции очень выручали. Сейчас когда прохожу мимо АС "Подол" - тоска по білому благополучию. Хотя, АС работает, но єто не сравнить с 1970-ми..
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У нас более 3000 гос предприятий, их нужно все продать, оставив только стратегически важные!
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Какие в жопу, автостанции? Под их залог наберут кредитов (у самих себя), станции разорят и по суду отдадут кредиторам (самим себе). А станции снесут и настроят домиков. На месте "Дачной" - такой жилкомплекс вмандярить можно!
Кто там победитель аукциона?
Парцхаладзе?
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Парцхаладзе Лев Ревазович:
2008-2014 - депутат Київської міської ради VI скликання (від політичної партії УДАР)
З 2014 року очолює територіальну організацію Блока Порошенка «Солідарність» у Київській області.
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И автовокзал, который открыл Кнур на растащенной Ленинской кузне останется единственным в Киеве
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Не будет в Киеве больше автовокзалов. Нужно больше торговых центров на их месте.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГосударство выставило на продажу Центральный автовокзал и 5 киевских автостанций
 
 
 
 
 
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