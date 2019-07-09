 Государство выставило на продажу Центральный автовокзал и 5 киевских автостанций

Об этом сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Это объект малой приватизации, соответственно аукцион состоится в системе ProZorro. Продажи 14 августа 2019 года", - сообщил Трубаров.
В собственности АО "Киевпассервис" находится шесть автостанций в городе Киеве: АС Подол, АС Дарница, АС Полесье, Центральный автовокзал, АС Южная, АС Дачная и 18 автостанций в Киевской области.
"Инвестор обязан сохранять работу автостанций, погасить в течение шести месяцев задолженность по заработной плате, не допустить увольнения работников и выполнять коллективный договор", - добавил Трубаров.
Кто там победитель аукциона?
Парцхаладзе?
2008-2014 - депутат Київської міської ради VI скликання (від політичної партії УДАР)
З 2014 року очолює територіальну організацію Блока Порошенка «Солідарність» у Київській області.