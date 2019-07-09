 Замглавы фракции БПП в Раде Продан снялась с выборов: "Земляки уже определились с выбором. И это не я"

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Последняя социология по Черновцам показала, что мои земляки уже определились с выбором. И это не я. Поэтому я снялась с регистрации кандидатом в народные депутаты", - заявила Продан, поблагодарив своих сторонников за поддержку.

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Напомним, что Продан - одна из заместительниц главы фракции БПП в Верховной Раде. Она баллотировалась в парламент как самовыдвиженка.