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 Политика Украины
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Все про:выборы (22672) Черновцы (392) Продан Оксана (23)

 Замглавы фракции БПП в Раде Продан снялась с выборов: "Земляки уже определились с выбором. И это не я"

Депутатка Верховной Рады Оксана Продан снялась с выборов из-за низкого рейтинга. Она баллотировалась в парламент по округу №201 в Черновцах.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Последняя социология по Черновцам показала, что мои земляки уже определились с выбором. И это не я. Поэтому я снялась с регистрации кандидатом в народные депутаты", - заявила Продан, поблагодарив своих сторонников за поддержку.

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Напомним, что Продан - одна из заместительниц главы фракции БПП в Верховной Раде. Она баллотировалась в парламент как самовыдвиженка.

Замглавы фракции БПП в Раде Продан снялась с выборов: Земляки уже определились с выбором. И это не я 01

Источник: https://censor.net.ua/n3136462
 
 
 Топ комментарии
 
не люблять чомусь свинарчукiв у чорнивцях Замглавы фракции БПП в Раде Продан снялась в выборов из-за низкого рейтинга - Цензор.НЕТ 4661 iнша рiч на львiвщинi ... поки голосу не було Замглавы фракции БПП в Раде Продан снялась в выборов из-за низкого рейтинга - Цензор.НЕТ 5984
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Та і в ПЄСу рейтинг на межі 5-ти відсотків.. Маємо шанс не побачити "сивочолого гетьмана та батька нації" в наступній ВР..
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Мудра жінка."Не тратьте кума сили, спускайтеся на дно".
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Это - демократия, единственный механизм, гарантирующий выборность, сменяемость власти на конкурентной основе.
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Эта дама поняла ,что ПСЫ не проходят по все Украине и свалила с тонущего шоколадного корабля.Это еще раз доказывает ,что дела у шоколадного барыги-мародера не очень хорошие и рейтинг максимум 3.5%
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Може, познайомиться там, нарешті, зі своїм народом, інтереси якого вона, буцімто, представляла.
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Навіщо? Вона з нього вийшла та знаходиться на іншому рівні. То навіщо спускатися?
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Неправильные избиратели, повелись на пропаганду с критикой власти. Надо было во Львовской области.
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"повелись на пропаганду с критикой власти"

Или наоборот - не повелись. Власть-то меняется
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И кто же это купил выбор избирателей продажные: ЗЕбилы или бандиты эксрыгоАналы " эти слуги но не украинского народа " А слуги кремлёвских фашистов оккупантов и слуги кровавых нелюдей убийц : бандитов , сепаратистов, террористов , коллаборационистов всякой проклятой антиукраинской прокремлёвской заразы.
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Ого! Я б стільки не випив би. Чому так Українців не любиш?! Ґа, бурят Сагайдачний. Що тобі наш народ зробив що обзиваєш фашистами і вбивцями.
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не ******* чомусь свинарчукiв у чорнивцях Замглавы фракции БПП в Раде Продан снялась в выборов из-за низкого рейтинга - Цензор.НЕТ 4661 iнша рiч на львiвщинi ... поки голосу не було Замглавы фракции БПП в Раде Продан снялась в выборов из-за низкого рейтинга - Цензор.НЕТ 5984
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Та і в ПЄСу рейтинг на межі 5-ти відсотків.. Маємо шанс не побачити "сивочолого гетьмана та батька нації" в наступній ВР..
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Проте побачита там рабинів, хасидів та просто мінімум 79 євреїв.
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Гройсман - протеже петі , тебе не бентежив всі ці роки?
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вчера 4,25% было)
песдеть без галхстука не помогло)
пора надевать шорты и в регионы)))
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Еще одна жирная крыса выпрыгнула из будки ПСА Замглавы фракции БПП в Раде Продан снялась в выборов: "Земляки уже определились с выбором. И это не я" - Цензор.НЕТ 6040
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Как самовыдвиженка? Чего то все подсвинки стесняются причастности к токсичной БудкеПП. Да и сам Свин решил перекрасить ее фасад в ПЕС
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В Харьковской области по мажоритарке победят в который раз Гепины выдвиженцы.-моральные подонки. А Билецкий и ПС гоняют ЛГБТ и уже добитый ньюсван.
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У В А Г А!
Зе!Люди - Зе!Боти, ви бачите їх в усій красі тут.
08.07.2019 newseditor 0--- електорат Зеленського, зеботи, зелюди, наркоман, Ужгород
Джон Смит

Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
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Йшов би ти "добродію" сам, поки тебе не послали.
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Нам потрібен ПЕС, щоб не дати Жителям Иорданської Долини розтягти Україну по тихому. Якщо вил не вистачить їм глотки перегризти, то хоч гавкати буде і можливо, встигремо зібрати Майдан.
ПЕС просто необхідний!
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ПЕС зараз без будки..тому й подохне як пес Заступниця голови фракції БПП у Раді Продан знялася з виборів: "Земляки вже визначилися з вибором. І це не я" - Цензор.НЕТ 2397
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Попри тони гавна, що продовжують лити на Пороха він стабільно має 8-9%. Це не мало в таких умовах і не думаю, що ЗеЛюди-ЗєБоти щось з цим вдіють за 2 тижні.
Тому готуйся бачити Петра олексійовича в Раді наступні 5 років, а потім, якщо вдасться Україну вберегти і а посаді Президента.
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В яких умовах?
В умовах суцільного успіху протягом 5-ти років?
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Зенаркоман относится к Украине, как к немецкой порноактрисе, старается продать ее подороже. Не ждет нашу страну ничего хорошего, пока украинцы не выберут в президенты украинца, для которого Украина -Ненька, а не порноактриса.
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А жаль. Продан розумна і толкова жінка, завжди захищала дрібних підприємців. Але видно прийшов час олігархів і дрібний бізнес знову почнуть гнобити.
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если бы не выпачкалась об пэтю и его пЕСика, то вполне имела бы неплохие шансы попасть в парламент.
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звичайно що знялась, прямо перед виборами закатала вулицю за 36 годин в асфальт в Чернівцях, щоб пропіаритись. не вийшло, народ ж не такий тупий щоб вестись на це. Достатньо чоловіка її, який за рік довів Чернівці до розрухи, і тендери пилив між своїми дружками. Вже не говорю про незаконне зняття Каспрука з посади міського голови. В чернівецькій міськраді засіли колишні риги, які гроблять місто. Потрібні терміновві перевибори.
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прахоботы ДАЖЕ И НЕПЫТАЮТСЯ АНАЛИЗИРВАТЬ ОШИБКИ парашёнки И ЕГО КОМАНДЫ ПРИВЕДШИЕ ИХ К СОКРУШИТЕЛЬНОМУ И ПОЗОРНОМУ ПОРЖЕНИЮ ДАЖЕ НЕ ПОЛИТИЧЕСКИМ КОНКУРЕНТАМ, А ЧЕЛОВЕКУ ИЗ НИОТКУДА. ИМ ДАЖЕ НЕ В ДОмЁК ЧТО ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА В ЭТОМ ПОРАЖЕНИИ СЫГРаЛА ПОСЛЕДНЮЮ РОЛЬ. И ТО ДАЖЕ НЕ САМИ ТАРИФЫ, А ТО, КУДА И В ЧЬИ КАРМАНЫ ШЛА РАЗНИЦА В ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЕ.
БЕЗ ЧЕСТНОГО АНАЛИЗА И БЕЗ ПРИЗНАНИЯ СВОИХ СОЗНАТЕЛЬНЫХ ОШИБОК, ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ, И СОЗНАТЕЛЬНЫХ ПРЕСТУПНЫХ БЕЗДЕЙСТВИЙ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ, И ОСОБЕННО ВО ВРЕМЯ АКТИВНОЙ ЕЁ ЧАСТИ, ВАМ НЕСВЕТИТ ВОЗВРАЩЕНИЕ В РЕАЛПОЛИТИК ДАЖЕ БЕЗ парашёнки.
Думайте ,,ылита" что вы делали нетак?????? Думайте чего вы назло всем кричащим вам неделали во время войны, но что сделать должно было крайне важно и необходимо в 2014-2016 годах что бы вам верили???? 😂😅😂
НАЧИНАЯ С КОНЦА ИЮЛЯ ДЛЯ ВАС НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ЗАБВЕНИЯ И МНОГО ТИШИНЫ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЁ КАК АНАЛИЗ СВОИХ УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВО ВРЕД УКРАИНЕ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗамглавы фракции БПП в Раде Продан снялась с выборов: "Земляки уже определились с выбором. И это не я"
 
 
 
 
 
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