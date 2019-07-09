 Замглавы фракции БПП в Раде Продан снялась с выборов: "Земляки уже определились с выбором. И это не я"

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Последняя социология по Черновцам показала, что мои земляки уже определились с выбором. И это не я. Поэтому я снялась с регистрации кандидатом в народные депутаты", - заявила Продан, поблагодарив своих сторонников за поддержку.
Напомним, что Продан - одна из заместительниц главы фракции БПП в Верховной Раде. Она баллотировалась в парламент как самовыдвиженка.
Или наоборот - не повелись. Власть-то меняется
песдеть без галхстука не помогло)
пора надевать шорты и в регионы)))
Зе!Люди - Зе!Боти, ви бачите їх в усій красі тут.
08.07.2019 newseditor 0--- електорат Зеленського, зеботи, зелюди, наркоман, Ужгород
Джон Смит
Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
ПЕС просто необхідний!
Тому готуйся бачити Петра олексійовича в Раді наступні 5 років, а потім, якщо вдасться Україну вберегти і а посаді Президента.
В умовах суцільного успіху протягом 5-ти років?
БЕЗ ЧЕСТНОГО АНАЛИЗА И БЕЗ ПРИЗНАНИЯ СВОИХ СОЗНАТЕЛЬНЫХ ОШИБОК, ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ, И СОЗНАТЕЛЬНЫХ ПРЕСТУПНЫХ БЕЗДЕЙСТВИЙ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ, И ОСОБЕННО ВО ВРЕМЯ АКТИВНОЙ ЕЁ ЧАСТИ, ВАМ НЕСВЕТИТ ВОЗВРАЩЕНИЕ В РЕАЛПОЛИТИК ДАЖЕ БЕЗ парашёнки.
Думайте ,,ылита" что вы делали нетак?????? Думайте чего вы назло всем кричащим вам неделали во время войны, но что сделать должно было крайне важно и необходимо в 2014-2016 годах что бы вам верили???? 😂😅😂
НАЧИНАЯ С КОНЦА ИЮЛЯ ДЛЯ ВАС НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ЗАБВЕНИЯ И МНОГО ТИШИНЫ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЁ КАК АНАЛИЗ СВОИХ УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВО ВРЕД УКРАИНЕ.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp033pt001f01=919pf7331=201.html