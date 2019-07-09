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 Политика Украины
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Все про:опрос (1707) социология (402) Евросоюз (12522)

 69% населения Украины поддерживают вступление в Евросоюз, - опрос

Почти 70% населения Украины поддерживают вступление в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом свидетельствуют представленные директором ООО "Центр стратегического развития территорий" Андреем Орловым на пресс-конференции в Киеве результаты социологического опроса.

"Главнейший вопрос - это отношение украинцев к вступлению в ЕС. На сегодняшний день 69% населения Украины поддерживают вступление в ЕС, 13% против этого и 18% не смогли определить свою позицию по этому вопросу", - заявил он.

По словам Орлова, наибольшая поддержка вступления в ЕС - на западе Украины, тогда как на Донбассе она значительно меньше (48%).

Он отметил, что с 2012 года по настоящее время поддержка вступления в ЕС выросла на 27%. "За последние два года также есть динамика роста поддержки вступления в ЕС", - добавил Орлов.

Кроме того, по данным опроса, 64% украинцев считают, что приоритетным направлением внешней политики Украины должно быть налаживание отношений с Евросоюзом. 8% респондентов считают, что нужно налаживать отношения с Россией, с США - 6%, с другими странами СНГ - 4%

Всеукраинское социологическое исследование было проведено Центром стратегического развития территорий с 14 по 30 мая. В нем приняли участие 2 тыс. 116 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,17%.

Напомним, что ранее Фонд "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова опубликовал результаты социологического исследования, согласно которым "мир любой ценой" не поддерживают избиратели ни одной из партии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 62% граждан поддерживают вступление Украины в ЕС, 53% - в НАТО, - опрос

Источник: https://censor.net.ua/n3136461
 
   
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Ні, таких залишилось менше 5%, порохоботами звуть, але вони вже не шкідливі, тільки зраду розносять, але то таке, хай гавкають на втіху людям, щоб не забували про скрутні часи режиму петрових мародерів.
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Неожиданно ! Браво ! Зеля , ждём новый ролик !
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Давайте лучше объявим войну Америке и сдадимся в плен. Я как вижу куда катится бо(ьшая часть Европы, мне кажется что нам туда не надо.
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И они же хотят мира с РФ, диву даёшься, как это в них уживается.
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Как не крути, а д.....в в стране 13%. Это те, что за Жоппоблок и против ЕС. У остальных есть шанс. По-крайней мере, хочется в это верить.
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Это понятно дело. НО! Европу надо строить в Украине...........а не идти "бедным родственником" которого НИКТО не ждёт....и в НАТО тоже , как говорили их руководители лет 15-20...к сожалению. Особенно показательно для Европы 5 последних лет грабежа , мародёрства, коррупции Власти на войне и пришедшей на крови Майдана Гидности для власти НеГидныкив!
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При ЗЕ только от мертвого осла уши. Бо Бене в ЕС совсем не надо.
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69 відсотків вважають це число непристойним
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины69% населения Украины поддерживают вступление в Евросоюз, - опрос
 
 
 
 
 
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