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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (222) олигарх (509) Пинчук (224) СМИ (3192) Рахманин (2) Голос партия (35)

 "Голос" будет инициировать законопроект об ограничении влияния олигархов на СМИ, - Рахманин

Журналист, кандидаты в народные депутаты от "Голоса" Сергей Рахманин задавал лидеру партии Святославу Вакарчуку вопрос о возможных связях людей в списке с олигархами и получил ответ, что "никаких олигархов нет".

Об этом он завил в интервью Цензор.НЕТ.

"Естественно, общался со Святославом (Вакрчуком. - Ред.), насколько позволяли его и мой графики. И я задавал ему вопрос о возможных связях людей в списке с олигархами. Получил ответ, что никаких олигархов нет. И у меня есть основания этому человеку верить. У меня с ним достаточно давние отношения. Что касается Фридмана, то Вакарчук никогда не скрывал своего знакомства с Фридманом. Они знакомы. И я никогда не видел никакой политической или даже бизнес-связи между Фридманом и Вакарчуком. То есть факт знакомства – он сам по себе не означает ничего. По такой извращенной логике, из-за того, что я 33 года дружу с Мостовой, можно считать меня человеком Гриценко, да? Многие так и считают… ", - подчеркнул журналист.

"Между тем, никогда не существовало связи между Рахманиным и Гриценко. Гриценко – самодостаточный персонаж, Мостовая – самодостаточный и Рахманин – самодостаточный…Поэтому те связи, которые для кого-то являются очевидными, на самом деле далеко не всегда соответствуют действительности… Поживем, удивим. Мне бы не хотелось каких-то неприятных открытий для себя – и пока я не вижу ни одного формального основания для того, чтобы ожидать чего-то подобного. Но поскольку я - человек, всегда настороженно-критично относящийся ко всему, что связано с политикой, - будем посмотреть. В любом случае я буду делать все от меня зависящее, чтобы опасения людей на этот счет – развеялись. Кроме этого, один из первых законопроектов, который будет инициировать партия, если пройдет в Верховную Раду (а я уверен, что она пройдет), касается ограничения влияния олигархов на средства массовой информации. И вряд ли это законопроект, в котором заинтересован тот же Пинчук", - отметил Рахманин.

Также читайте: Вакарчук выступил против идеи Зеленского о восстановлении Донбасса олигархами Пинчуком, Ахметовым и Коломойским

Полный текст интервью с Сергеем Рахманиным "Я не нашел в списке "Голоса" людей, аффилированных с Пинчуком, Фридманом, с кем-либо еще" читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3136458
 
   
 Топ комментарии
 
Смешные...........Воздушные замки и борьба с Ветряными мельницами! Предвыборная хрень! за которую потом и отвечать не надо. В лучших традициях Порошенко, другана папы Вакарчука. доверенног лица по Львовской области на выборах Президента..
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В таком случае надо раньше принять закон об олигархате, чтоб на законодательном уровне определить понятие олигарх. А вообще Славик на подтанцовке у Кабана-олигарха с его кривыми и пятыми каналами, выступающий против влияния олигархов на сми, должен провериться на шизофрению
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Предвыборная чушь Пока не будет общественного телевидения толку не будет.
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Олігархів потрібно обмежити у всіх сферах.
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Добрі наміри. Але з 3 десятками депутатів можна лише ініціювати. А от чи побажає це зробити Зєля- велике запитання.
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Голос - настоящие профессионоы и надежда Украины.
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И Сорос, тоже "бедуин" ..."простой человек из народа"...Ну никак не международный упырь спекулянт.
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да. вот Беня - так то практически святой человек. Поскорее бы в гроб , что к лику святых причислили "Голос" будет инициировать законопроект об ограничении влияния олигархов на СМИ, - Рахманин - Цензор.НЕТ 8733
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В таком случае надо раньше принять закон об олигархате, чтоб на законодательном уровне определить понятие олигарх. А вообще Славик на подтанцовке у Кабана-олигарха с его кривыми и пятыми каналами, выступающий против влияния олигархов на сми, должен провериться на шизофрению
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опять главврач вашей дурки кабинет не закрыл, а санитары водку жрут? Чтож они за тобой не доглядели?
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Порохобот деградирует в геометрической прогрессии. Впереди агония и мусорник. И этотгуд
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Смешные...........Воздушные замки и борьба с Ветряными мельницами! Предвыборная хрень! за которую потом и отвечать не надо. В лучших традициях Порошенко, другана папы Вакарчука. доверенног лица по Львовской области на выборах Президента..
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говоришь, никаких кумов, сватов, друзей детства и партнеров по бизнесу во власти?
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главное это инициировать, барон Пьер де Кубертен просто прослезился бы и возможно сделал придурчурука и его партию почетными олимпийцами "Голос" будет инициировать законопроект об ограничении влияния олигархов на СМИ, - Рахманин - Цензор.НЕТ 9893
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Ненавижу выборы . Одно желание - уехать и забыть . Задолбала вечная революция .
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Есть у революции начало, нет у революции конца.(С)
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уехать та можно - но там жить гораздо дороже,чем в Украине ,а уровень жизни ,смотря где,но уже почти схожий - как то так
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Для начала нужно навести порядок в головах избирателий и в терминологиях. Олигарахми называют людей с крупным капиталлом, которые имют влияние на власть. Нужно от них ВСЕХ избаляться. Т.е. убирать их влияне (крупного ********) на власть. Тогда не нужно будет делать такие дурные заявления вроде ОГРАНИЧЕНИИ их влияния на что бы то нибыло.
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Як обмежити їхній вплив коли ЗМІ належать їм? Романтики.
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как это делаи раньше.Созадть неазвисмый профсоюз СМИ! Котроый будет следить что бы собсвтенник не вличл на редакуионную политику.
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Ну ти дайош! Кто платит, тот и заказьівает музьіку. Чув про таке? Теж романтик.
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Та власник телеканалу болт клав на ті профспілки. Закони не порушую? Всьо, пнх.
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нужен такой проффсоюз, что бы не клал. Примеры есть во Франции.
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Предвыборная чушь Пока не будет общественного телевидения толку не будет.
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ахахахахаа. может вакарчук еще от своего соевого царя потребует 5-й канал продать?))) лучше б вакарчук и дальше песни пел (или физикой занимался, он же кандидат наук все таки)))))
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может потому, что у Вакарчука многое получилось, он и ложил с прибором на мнение такого неудачника как ты?
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ну, был бы у меня папа - ректором политеха и министром образования, у меня многое тоже могло бы получиться. а заниматься человек должен тем, что лучше всего умеет. вакарчук хорошо поет, вот пусть и занимается пением. мы уже видим на примере одного легендарного боксера, что некоторым знаменитостям лучше в политику не лезть. тем более с таким интеллектом как у кличко и вакарчука
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тоб то кандидат фізичних наук має низький інтелект ? Да, ти таки зебіл "Голос" ініціюватиме законопроєкт про обмеження впливу олігархів на ЗМІ, - Рахманін - Цензор.НЕТ 9705
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ахахахахаха. я ж написал, что был бы у меня папа министром образования, я б и докторскую имел))) а по поводу интеллекта и кандидатской по физике, посмотри как этого "кандидата" с "высоким интеллектом" тимоха неделю назад на дебатах размазала. что кандидат наук по физике начал чуть ли не плакать, что "цифры не любит")))) КАНДИДАТ НАУК В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ НЕ ЛЮБИТ ЦИФРЫ!!! послушай его выступления. кроме общих фраз и популистских лозунгов, в его выступлениях нетту больше НИ-ЧЕ-ГО
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косатая всю жизнь на дебатах, не приноровился еще Вакарчук , он пришел обмениваться мнениями, а не гнать правдоподобную пургу. Косатая последних лет 20 при власти, и где результат? Ну, кроме газового контракта, от которого еле отбились. Неуверенность на публичных выступлениях не порок, научится. Вон твой зебеня от бумажки глаз не отводит, и ничего - *********
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какую пургу? она его реальными цифрами и конкретными вопросами размазала просто. вакарчук обычный популист и пистабол без конкретики. что то типа гройсмана. обычная марионетка порошенко. из него будет то же, что и из кличко. за счет популярности пролезет в высокую политику, а потом с него и его бредовых заявлений все ржать будут.
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Такой контроль возможен путем создания общестенных организаций с фукнуциями контроля влияния собственика СМИ на редакционную политику. Слово олигарх тут неуместно.
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цікаво, а Славік зможе вимовити слово инициировать самостійно?
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головне, що він може сказати "ініціювати", а инициировать Килю назад во власть - это к разумкову
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И параллельно сбу, прокуратура и мусора должны ограничить олигархов квадратурой тюремных камер,навсегда.Интересно кто кому парашу чистить будет, каломойша пейсами ахметке или как то ещё ?
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У нас нет законодательного определения термина "олигарх". Вот Порошенко себя не считает олигархом. Кто у нас олигарх? Кого ограничивать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Голос" будет инициировать законопроект об ограничении влияния олигархов на СМИ, - Рахманин
 
 
 
 
 
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