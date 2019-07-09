 "Голос" будет инициировать законопроект об ограничении влияния олигархов на СМИ, - Рахманин

Об этом он завил в интервью Цензор.НЕТ.

"Естественно, общался со Святославом (Вакрчуком. - Ред.), насколько позволяли его и мой графики. И я задавал ему вопрос о возможных связях людей в списке с олигархами. Получил ответ, что никаких олигархов нет. И у меня есть основания этому человеку верить. У меня с ним достаточно давние отношения. Что касается Фридмана, то Вакарчук никогда не скрывал своего знакомства с Фридманом. Они знакомы. И я никогда не видел никакой политической или даже бизнес-связи между Фридманом и Вакарчуком. То есть факт знакомства – он сам по себе не означает ничего. По такой извращенной логике, из-за того, что я 33 года дружу с Мостовой, можно считать меня человеком Гриценко, да? Многие так и считают… ", - подчеркнул журналист.

"Между тем, никогда не существовало связи между Рахманиным и Гриценко. Гриценко – самодостаточный персонаж, Мостовая – самодостаточный и Рахманин – самодостаточный…Поэтому те связи, которые для кого-то являются очевидными, на самом деле далеко не всегда соответствуют действительности… Поживем, удивим. Мне бы не хотелось каких-то неприятных открытий для себя – и пока я не вижу ни одного формального основания для того, чтобы ожидать чего-то подобного. Но поскольку я - человек, всегда настороженно-критично относящийся ко всему, что связано с политикой, - будем посмотреть. В любом случае я буду делать все от меня зависящее, чтобы опасения людей на этот счет – развеялись. Кроме этого, один из первых законопроектов, который будет инициировать партия, если пройдет в Верховную Раду (а я уверен, что она пройдет), касается ограничения влияния олигархов на средства массовой информации. И вряд ли это законопроект, в котором заинтересован тот же Пинчук", - отметил Рахманин.

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Полный текст интервью с Сергеем Рахманиным "Я не нашел в списке "Голоса" людей, аффилированных с Пинчуком, Фридманом, с кем-либо еще" читайте ЗДЕСЬ.