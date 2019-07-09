 НАПК утвердило результаты проверки 14 деклараций нардепов. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Среди этих деклараций есть поданые народными депутатами Украины, судьями и другими субъектами декларирования.

"Проверки 31 из этих деклараций были начаты по результатам отбора Системой логического и арифметического контроля (ЛАК). Проверка 3 деклараций - по сообщениям от правоохранительных органов и разоблачителя: приведенные в них факты не подтвердились. Проверки других деклараций были начаты на основании статьи 50 Закона Украины "О предотвращении коррупции"", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шуфрич скрыл в декларации стоимость своих квартир, домов и участков на миллионы гривен, - НАПК

Так, Национальное агентство приняло решение о результатах полных проверок деклараций, поданных:

Бакуменко Александром Борисовичем, народным депутатом Украины, за 2016 год.

Билозир Оксаной Владимировной, народным депутатом Украины, за 2017 год (исправленной).

Бондарем Виктором Васильевичем, народным депутатом Украины, за 2015 год (исправленной).

Бубликом Юрием Васильевичем, народным депутатом Украины, за 2016 год.

Добродомовім Дмитрием Евгеньевичем, народным депутатом Украины, за 2015 год (исправленной).

Котвицким Игорем Александровичем, народным депутатом Украины, за 2015 год.

Куприенко Олегом Васильевичем, народным депутатом Украины, за 2015 год.

Лопушанским Андреем Ярославичем, народным депутатом Украины, за 2017 год.

Матузко Еленой Александровной, народным депутатом Украины, за 2017 год.

Мирошниченко Иваном Владимировичем, народным депутатом Украины, за 2016 год.

Остриковой Татьяной Георгиевной, народным депутатом Украины, за 2015 год.

Сусловой Ириной Николаевной, народным депутатом Украины, за 2016 год.

Усовым Константином Глебовичем, народным депутатом Украины, за 2017 год.

Чижмарем Юрием Васильевичем, народным депутатом Украины, за 2015 год.

Билич Ириной Михайловной, судьей Апелляционного суда г. Киева, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Голяшкиным Олегом Владимировичем, судьей Высшего административного суда Украины, 2015 год.

Заришняк Галиной Николаевной, судьей Апелляционного суда г. Киева, за 2015 год (исправленной), а также за 2016 и 2017 годы.

Иванютой Татьяной Евгеньевной, судьей Кагарлицкого районного суда Киевской области, за 2016 год.

Колесниченко Владимиром Николаевичем, судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, за 2016 год.

Ричкой Станиславом Олеговичем, судьей Заводского районного суда г.. Днепродзержинска Днепропетровской области, за 2015 год(исправленной).

Рудь Ириной Анатольевна, судьей Хозяйственного суда Днепропетровской области, за 2017 год.

Тетеревятниковым Анатолием Петровичем, судьей Томаковского районного суда Днепропетровской области, за 2016 год.

Чернявской Ларисой Николаевной, судьей Приморского районного суда г. Одессы, за 2015 год (исправленной), 2016 и 2017 годы.

Яценко Евгением Ивановичем, судьей Зачепиловского районного суда Харьковской области, за 2016 год.

Богданом Сергеем Владимировичем, заместителем председателя Межевской районной государственной администрации Днепропетровской области, за 2016 год.

Дегтяренко Павлом Глебовичем, Председателем Государственного космического агентства Украины, за 2017 год.

Драганчуком Николаем Николаевичем, председателем Ривненского областного совета, за 2016 год.

Зеленским Василием Васильевичем, заместителем начальника - начальником Ставищенского отделения Белоцерковской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления ГФС в Киевской области, за 2017 год (исправленной).

Капинусом Евгением Валерьевичем, государственным секретарем Министерства финансов Украины, за 2017 год.

Ковтун Татьяной Владиславовной, заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины, за 2017 год.

Козьяковым Сергеем Юрьевичем, Председателем Высшей квалификационной комиссии судей Украины, за 2015 год.

Матюшенко Алексеем Владимировичем, председателем Гадячского районной государственной администрации Полтавской области, за 2017 год.

Мкртчяном Мкртичем Самвеловичем, заместителем Николаевского городского головы, за 2017 год.

Рожковым Валерием Валентиновичем, директором коммунального автотранспортного предприятия № 273904, подчиненного Коммунальной корпорации "Киевавтодор", за 2016 год.

Титовым Юрием Георгиевичем, членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины, за 2017 (исправленной).

Трояном Вадимом Анатольевичем, заместителем Министра внутренних дел Украины, за 2017 год.

Ушканенко Эдуардом Александровичем, старшим следователем следственного отдела Оболонского управления полиции Главного управления национальной полиции в городе Киеве, за 2015 и 2016 годы.

Янчуком Антоном Владимировичем, председателем Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, за 2017 (исправленной).

Напомним, ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции при проверке деклараций народного депутата Нестора Шуфрича выявило, что в 2016 году он не указал в декларации стоимость 2-х земельных участков, 2-х жилых домов и 6-ти квартир.