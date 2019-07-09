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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17648) саммит (733) Европейский союз (15) Европейская Солидарность (58)

 До 2023 года мы должны соответствовать всем критериям для подачи заявки в ЕС, - Порошенко

Команда Петра Порошенко предложила европейским партнерам провести скрининг украинского законодательства, которое должно быть адаптировано к законодательству ЕС до 2023 года, когда будет утверждена дорожная карта вступления Украины в ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина", комментируя итоги саммита "Украина-ЕС".

"Мы предложили, чтобы ЕС ввел так называемый скрининг законодательства. Это означает, что к 2023 году, ко времени, когда по программе "Европейской Солидарности" мы должны отвечать всем критериям для подачи заявки о членстве в ЕС, мы должны адаптировать наше законодательство, создать дорожную карту подготовки Украины к вступлению в ЕС. К сожалению, сегодня этого не произошло", - констатировал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 21-й саммит Украина-ЕС стартовал в Киеве. ФОТОрепортаж

Он также напомнил, что в течение 5 лет пребывания на посту президента Украины ему удалось наладить максимально эффективные, дружеские отношения с руководством ЕС, в частности с президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Эти взаимоотношения позволяли Украине достигать больших результатов в чрезвычайно сложных геополитических обстоятельствах, подчеркнул Порошенко.

"Туск является давним другом Украины. И я могу отметить, что 5 лет моего пребывания на посту президента и 5 лет пребывания господина Туска - это беспрецедентно высокий и доверительный уровень отношений между руководством Евросоюза и руководством Украины. Мы все вспоминаем выступление господина Туска на украинском языке в Верховной Раде Украины. Могу привести еще один пример, когда на саммите "Восточного партнерства" прекратилось действие макрофинансовой помощи, и только позиция Туска и Юнкера позволила нам получить еще один миллиард евро. Без этого миллиарда финансовое положение страны было бы значительно хуже", - напомнил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко об итогах саммита Украина-ЕС: Сенсации не произошло, в декларации не указаны "Азовские санкции" и вопрос "Северного потока-2"

Источник: https://censor.net.ua/n3136455
 
   
 Топ комментарии
 
Петя так само брехливо і цинічно спекулює на темі НАТО та ЄС, як і бойко-медведчук - на темі миру.. Одного поля вони ягоди, однаковісіньке зло для України..
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В 2023-м ты, Пэтя, должен ждать обеденной пайки на макароны за счет государства в "казенном доме".
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Кто ЭТО? Трезвый? Не буянит? Порохоботы. объясните хозяину что он уже ПРОСТО пока ещё гражданин Украины и на свободе!
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після повернення росії в ПАРЕ і влаштування там провокацій проти України, я не впевнений що нам потрібно в то ЄС!
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Звіздіти, не ціпом махати. А от як перемогти корупцію,яку так розплодили Петро Олексійович? Головне, що в ЄС нас чекають,якщо все буде добре в районі 2035 року. Так сказав Клімкін.
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Создание оси Лондон-Стокгольм-Вильнюс-Тбилиси при поддержке США
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США помогают только кредитами на закупку у них же услуг советников и старого вооружения. Например, транзит российского газа через Украину США не нужен - тогда США не сможет поставлять свой сжиженный газ в ЕС.

Нужно думать про интересы Украины, любые оси служат только их организаторам.
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І, мовчання.
Його справа кидатись лайном.
Іншого він не вміє.

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Нищую страну с 30 миллионами населения в ЕС никто не возьмет, там своих проблем хватает.
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Кто ЭТО? Трезвый? Не буянит? Порохоботы. объясните хозяину что он уже ПРОСТО пока ещё гражданин Украины и на свободе!
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Точно, цени як у Європі - зарплати пенсії, як при єсє-сєрі))
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Петя так само брехливо і цинічно спекулює на темі НАТО та ЄС, як і бойко-медведчук - на темі миру.. Одного поля вони ягоди, однаковісіньке зло для України..
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а коли ЗЕбіл говорив для ЗЕбілів про 4000$ зарплати,це не була спекуляція?)))
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Ага, тобто на темі миру Вофка Членограй не спекулював? Ну якщо ЄС і НАТО для зеленої мразі - зло, то більшого зла для України годі й уявити.
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да-да.... у турок проконсультируйся.....
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Вікно закриєш в двері лізе, двері закриєш в форточку лізе, чи колись спокій від цієї особи буде, пять років щось нудить, нудить...
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В 2023-м ты, Пэтя, должен ждать обеденной пайки на макароны за счет государства в "казенном доме".
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«Під час виступу на Парламентській асамблеї ОБСЄ депутат від Держдуми Росії, космонавт Олена Сєрова заявила нібито вона з орбіти Міжнародної космічної станції неозброєним оком бачила як "українські снаряди обстрілюють мирних жителів Донбасу".


У вас оно баби з недотраху з глузду їдуть, а ти ото тут дрочиш...
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во как замахнулся, настоящий ленин такой себе план гэлро предложил, а именно соеву власть + конфетизация всей страны До 2023 года мы должны соответствовать всем критериям для подачи заявки в ЕС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6626
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Видать не оскудел звонкий шекель в кармане соевого мародера, раз пиар его свинейшества зашкаливает, шо аж гай шумит
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Давайте его игнорировать,и ничего не писать,воно хворе.
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А чем же вы, зебы, будете оправдывать то, что Зелемойский ничего не делает!?
Признайся, что сказал не подумавши.
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Где вы видели мозги у того, кто не выбирает лучших, а ждёт второго пришествия?
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Истерика лахтинских дерьмотроллей в данной теме - всемерно приветствуется.
Пётр Алексеевич показал себя мудрым государственным деятелем.
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Команда Петра Порошенко предложила европейским партнерам Источник: https://censor.net.ua/n3136455
Ну, так в чем можно упрекать Зеленского, если у Пети точно такие же дела. Я- о команде. Кстати, если лидер команды- уже Никто, то какого хрена эта команда прёт во внешнюю политику, закусив удила? Можэ надо быть скромнее?
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Политические партии создаются для того чтобы влиять на внутреннюю и внешнюю политику государства.
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Верно! НО!!! Команда Петра Порошенко предложила европейским партнерам провести скрининг украинского законодательства Источник: https://censor.net.ua/n3136455
А не до хрена ли на себя берет эта команда?!
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А в чём проблема ? Разве это запрещено законом ?
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Никакой проблемы. Если находиться в Австралии. Или как я- в Гане. Но! Не в Украине. Там- проблемы неминуемы. Потому и суёт нос команда... везде суёт.
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Курс на ЕС и НАТО является закреплённой в Конституции государственной политикой. Так что требование партии Порошенко является совершенно естественным.
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Да-да... естественным. Как посрать. Тоже- естественная потребность. Вот он и срёт, не прерываясь. вместе с командой.
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Общение с типажами вроде тебя действительно наводит на мысль что талоны на выход в интернет следует выдавать только по итогам психиатрической экспертизы.
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Команда Порошенко-інтелектуали,і сам Порошенко ЗНАЄ.що потрібно зробити,щоб Україна стала членом ЄС.
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Ага! Пять лет работал, в поте лица. Обладая всеми рычагами... Жулик он, в таком случае. Мелкое жульё.
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Підтримуємо!!! Разом з кримськими татарами до перемоги!!!
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Як ковбасить зеле-бид.о від Петра. Чи є питання за чию партію голосувати?
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Зараз вата почне обгижувати Пороха, бо не варто забивати голови українцям вступом до ЄС та НАТО
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Евро зону уже можно было бы вводить - но требование 3 года не рубить на дешевой гривне олигархам и нацбанковским фарцовщикам ну никак не прокатит.
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А в Конституции записано, что презедент должен разрабатывать дорожные карты?
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Пять лет яйца чесали !
Имея своё большинство и Президента.
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Точно, остановить агрессию паРаши и возродить из пепла ВСУ можно было тратя по 5 минут в день, а в остальное время выполнять указания зрады с Лахтой.
Твой Зелемойский них не делает во всех этих направлениях.
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Зеленский не мой, а народный. У нас Демократия. Все должны жить так как хочет большинство. Кому не нравится Демократия, поезд на Мордор еще ходит.
За 5 лет можно было найти час, и отправить письмо с просьбой проверить соответствие законов.
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Хватить уже туфту нести про демократию, Украиной управляет охлократия и 73% составляют именно охлос, а не народ, которому то давай за 5 лет в таёжный союз и чтобы зарплаты были как в Европе, то давай за 5 лет в ЕС и зарплаты чтобы были как в Европе, то давай в паРашу всем Крымом, чтоб зарплаты были как внутри МКАДа...
Охлос, "демократ ты наш".
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Так, при парламентском большинстве, поддержке общества и президенстве каждый дурак может😃. Просто Порошенко хочет показать, что может запросто провести реформы без этих важных составляющих. 😀😀😀😀😀
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Это упреждающие удары, что бы попередников не обвиняли.
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А еще к 2023 году, каждый житель Украины будет иметь собственный граммофон！😃😃😃(навеяно О'Генри, Короли и капуста)😀😀😀
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Это говорит чувак своими руками проваливший судебную реформу, создавший печальноизвестный админсуд киева и персонально лобировавший корупционнное отродье в высшие судейские органы.
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Какую реформу провалил? Ту которую Зелемойский обещал в Канаде продолжать реализовать как и остальные?
Слово реализовать знаешь? 144 петины реформы ещё раз произнесёшь?
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Бред. Зеленский сказал уже в следующем вступим. ))))))) боюсь правда думать КУДА
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Коли курва бійці 1000гр. В день отримають?
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Нищих в ЕС не возьмут. Экономику сначала надо поднять, оплату труда на уровень Европейский и войны само собой не должно быть.
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Какое ЕС??? Твои ж свиноботы ожидают, что Украина вот-вот развалится.
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Команда Петра Порошенко предложила европейским партнерам провести скрининг ...Источник:https://censor.net.ua/n3136455
больше на сквиртинг похоже

оргазмирующего жадного кнура
пролетающего мимо корыта До 2023 року ми маємо відповідати всім критеріям для подання заявки в ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9517
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Цэ отой 5, шо 5 лет звездоболил и его выкинули как ......... но? И до сих пор запах идет.
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Пєтя, ти поки мєлків накупи.. будеш в буцегарні у 2023 році третій том мемуарів дописувати "Як просрати все за 5 років"
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"Он над нами издевался,
Ну сумасшедший, - что возмешь..."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо 2023 года мы должны соответствовать всем критериям для подачи заявки в ЕС, - Порошенко
 
 
 
 
 
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