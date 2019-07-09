 Вакарчуку, как и многим другим людям, еще предстоит научиться убедительно выглядеть в телевизоре, - Рахманин

Об этом он завил в интервью Цензор.НЕТ.
"Святославу, как и многим другим людям, еще предстоит научиться убедительно выглядеть в телевизоре. Здесь речь идет не столько о каких-то пробелах в знаниях, сколько об этом умении. Я тебе, например, могу назвать с десяток фамилий политиков, которые обладают гораздо меньшим, чем у Вакарчука, багажом и запасом знаний - но при этом гораздо более убедительно выглядят в телевизоре", - отметил Рахманин, комментируя диалог Вакарчука с Тимошенко.
"У него, как у любого человека и любого начинающего политика (а на самом деле он начинающий политик, это как общественный деятель он уже сложился) есть потребность, желание и готовность постоянно учиться. Это - объективно. И я говорю об этом не потому, что иду с этой партией. Скорее, наоборот: я иду с этой партией, потому что он - именно такой человек. При всех его очевидных или неочевидных недостатках, которые присутствуют у любого человека, у Вакарчука есть удивительные желание и способность учиться. (О себе я, например, такого сказать не могу). Человек, который постоянно старается восполнять пробелы, которые у него есть, - это колоссальная штука! И он достаточно серьезно вырос за те годы, которые я его знаю. Могу это утверждать, потому что мы достаточно близко общаемся. За эти годы он помудрел. Достаточно ли этого, чтобы стать ярким влиятельным лидером, который, например, сможет поднять уровень фракции "Голоса" на порядок выше, чем это было во фракции "Самопомощи" в Верховной Раде? Время покажет. Я считаю, что основания и перспектива для этого есть. Он - вырос", - подчеркнул журналист.
Полный текст интервью с Сергеем Рахманиным "Я не нашел в списке "Голоса" людей, аффилированных с Пинчуком, Фридманом, с кем-либо еще" читайте ЗДЕСЬ.
Пока брехун.
Справжній лонгрід з повною відсутністю логіки дій, тьмяний, в'ялий і головне, що мене вразило - майже аполітичний (??!) Як-би нікого не зачепити)). І це людина, яка під час війни з страшним ворогом йде в політику "щоб пошукати для себе нове у відчуттях". Друзі-співрозмовники, ви обидва не стали на захист молодої держави Україна, яка, по-суті - збудована заново всього за п'ять років, не підтримали реформ, не зрозуміли, або не схотіли зрозуміти важливість побудованих стовпів української державності, які українці вже оцінять після вас і без вас, але тепер років через десять - віри, мови, ВСУ безвізу, НАПКа, НАБУ, ДБР, децентралізації, мовного закону тощо. Чому таке сталося? Тому, що ви несправжні журналісти і навіть не патріоти держави Україна. Так собі люди, тремтячі за свою особисту шкуру. На жаль, мій улюблений Славко - поки що не політик. Про маріонетку Зеленського вже помовчу. Кацапські маніпулятори в черговий раз взяли верх над беззубими українськими журналістами, як вони це послідовно робили всі роки незалежності. Професійна жовтоманія мабуть це і є вся ваша журналістика. Ви не знаєте і не хочете знати глибоко важливішу за все історію України, щоб викликати інтерес до основ державності і перш за все до МОВИ і початку ВІРИ в Україні. Бо саме ці речі і є то на чому поки що тримається українська державність і аутотентічність українського народу. Саме за вашої професійної імпотентності і виник на сході і півдні т.зв рузкимір. Ви відчутно соромитесь слова пропаганда , не розуміючи, що ми втрачаємо Україну. Саме за вашої вини разом з пустопорожнім мінстецем Україна нічого не змогла протиставити мощі потоків брехливої інформації, що захлеснула Україну в ці п"ять років. Ви, за своєю суттю не бійці і не патріоти. То навіщо ви лізете в політику, просто користуєтеся своїми професійними зв'язками? Все що ви змогли - це збирати чутки і плодити жовту пресу, або довго і нудно, як у цій статті, міркувати багато і ні про що. Ви кинули українську владу в відповідальний момент. Боялися "забруднити" в українській пропаганді, забувши, що у гібридній війні зі страшним і сильним звіром, інформація є вирішальне зброю. Ганьба вам, панове пристосуванці по життю
Голосуем за "Вопль со стороны Пинчука".
Кто не проголосует, того я сабвуфером оглушал
Пипл схавает и так.