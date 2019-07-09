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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (222) политика (3112) телевидение (541) Рахманин (2)

 Вакарчуку, как и многим другим людям, еще предстоит научиться убедительно выглядеть в телевизоре, - Рахманин

Журналист, кандидаты в народные депутаты от "Голоса" Сергей Рахманин заявил, что знает многих политиков, которые обладают гораздо меньшим, чем у Вакарчука, багажом и запасом знаний - но при этом гораздо более убедительно выглядят в телевизоре.

Об этом он завил в интервью Цензор.НЕТ.

"Святославу, как и многим другим людям, еще предстоит научиться убедительно выглядеть в телевизоре. Здесь речь идет не столько о каких-то пробелах в знаниях, сколько об этом умении. Я тебе, например, могу назвать с десяток фамилий политиков, которые обладают гораздо меньшим, чем у Вакарчука, багажом и запасом знаний - но при этом гораздо более убедительно выглядят в телевизоре", - отметил Рахманин, комментируя диалог Вакарчука с Тимошенко.

"У него, как у любого человека и любого начинающего политика (а на самом деле он начинающий политик, это как общественный деятель он уже сложился) есть потребность, желание и готовность постоянно учиться. Это - объективно. И я говорю об этом не потому, что иду с этой партией. Скорее, наоборот: я иду с этой партией, потому что он - именно такой человек. При всех его очевидных или неочевидных недостатках, которые присутствуют у любого человека, у Вакарчука есть удивительные желание и способность учиться. (О себе я, например, такого сказать не могу). Человек, который постоянно старается восполнять пробелы, которые у него есть, - это колоссальная штука! И он достаточно серьезно вырос за те годы, которые я его знаю. Могу это утверждать, потому что мы достаточно близко общаемся. За эти годы он помудрел. Достаточно ли этого, чтобы стать ярким влиятельным лидером, который, например, сможет поднять уровень фракции "Голоса" на порядок выше, чем это было во фракции "Самопомощи" в Верховной Раде? Время покажет. Я считаю, что основания и перспектива для этого есть. Он - вырос", - подчеркнул журналист.

Также смотрите: "Нехрен идти в парламент и правительство", - Гриценко и Вакарчук дискутируют о новой и старой политике. ВИДЕО

Полный текст интервью с Сергеем Рахманиным "Я не нашел в списке "Голоса" людей, аффилированных с Пинчуком, Фридманом, с кем-либо еще" читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3136452
 
 
 Топ комментарии
 
Рахманін правий, бо тепер брехня стала більш дієвою, ніж знання, кваліфікація, чесність...
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А зеленая сопля в зомбо-ящике походу выглядит акуительно-убедительно!!!
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Квантослав Гитарчук, гравун на гитаре пальцами и певун в микрофон ртом.
Голосуем за "Вопль со стороны Пинчука".
Кто не проголосует, того я сабвуфером оглушал Вакарчуку, как и многим другим людям, еще предстоит научиться убедительно выглядеть в телевизоре, - Рахманин - Цензор.НЕТ 1626
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Лучше бы пересидел где, чтобы ПЕСелю лишнего отгрызаного не вернуть. Вакарчуку, как и многим другим людям, еще предстоит научиться убедительно выглядеть в телевизоре, - Рахманин - Цензор.НЕТ 7090
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Вакарчук - настоящий профессионал и надежда жителей Львовской области.
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А альтернатива? Лише Вакарчук, для бажаючих Юля. Решта або злодюги або ватніки і сєпарасти.
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Вакарчук - учись у президента Украины как нужно выглядеть!
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Толку от того, что Янковичи и Порошенко хорошо выгдляили в ящике. Даже украинский язык выучили....
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Тобто по твоєму вчити українську мову політикам не треба. Занотуємо це.
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По мому, не важно как и что говорит человек, важно что он делает.
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Не нужно путать с Петей. Зе никогда не контроллировал суды, за это его выбрали. Не дай бог он это будет делать.
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Портнов і бєня давно контролюють суди, тому не бреши.
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Портнов и Беня были при Порохе. Ну и шо? При чемту тут суды? Вопорс Петному Луценко почему он не собрал доказательсвта преступления Ефремова?
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Небыло их при Порохе - не надо трындеть...
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І ти теж був. Припиняю розмовляти з тобою, брехун.
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Вопорс Петиному Луценко, почему он не собрал доказательсвта преступления Ефремова? Вакарчуку, як і багатьом іншим людям, ще належить навчитися мати переконливий вигляд у телевізорі, - Рахманін - Цензор.НЕТ 2752
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Остання відповідь: це ніяк не впливає на Зеправосуддя. Розмова була про них. Пока.
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ты дурней чем я думл. Суд более ничего не интересует, как доказатльства вины подсудимого.
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Бєня і Портнов були при Пороху? Давай не **********! Проти Єфремова була справа, а тепер при Зе її ліквідують.
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Потрнов был в БЮТ, а Беня защищал Украину, когда той петя только учил предвыборные обещания, корые не выполнил.
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Нифига не убедительно - факты притягиваешь за уши
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. З 2 квітня 2010 до кінця лютого 2014 - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України та заступник (з 24 січня 2014 перший заступник) глави Адміністрації Президента України.
Пока брехун.
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Розмовляти українською в Україні - це саме "робити", а не "розмовляти".
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это называется проще - разводить лохов.
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Моя реакція на інтерв"ю Кузьменка з Рахманіним:

Справжній лонгрід з повною відсутністю логіки дій, тьмяний, в'ялий і головне, що мене вразило - майже аполітичний (??!) Як-би нікого не зачепити)). І це людина, яка під час війни з страшним ворогом йде в політику "щоб пошукати для себе нове у відчуттях". Друзі-співрозмовники, ви обидва не стали на захист молодої держави Україна, яка, по-суті - збудована заново всього за п'ять років, не підтримали реформ, не зрозуміли, або не схотіли зрозуміти важливість побудованих стовпів української державності, які українці вже оцінять після вас і без вас, але тепер років через десять - віри, мови, ВСУ безвізу, НАПКа, НАБУ, ДБР, децентралізації, мовного закону тощо. Чому таке сталося? Тому, що ви несправжні журналісти і навіть не патріоти держави Україна. Так собі люди, тремтячі за свою особисту шкуру. На жаль, мій улюблений Славко - поки що не політик. Про маріонетку Зеленського вже помовчу. Кацапські маніпулятори в черговий раз взяли верх над беззубими українськими журналістами, як вони це послідовно робили всі роки незалежності. Професійна жовтоманія мабуть це і є вся ваша журналістика. Ви не знаєте і не хочете знати глибоко важливішу за все історію України, щоб викликати інтерес до основ державності і перш за все до МОВИ і початку ВІРИ в Україні. Бо саме ці речі і є то на чому поки що тримається українська державність і аутотентічність українського народу. Саме за вашої професійної імпотентності і виник на сході і півдні т.зв рузкимір. Ви відчутно соромитесь слова пропаганда , не розуміючи, що ми втрачаємо Україну. Саме за вашої вини разом з пустопорожнім мінстецем Україна нічого не змогла протиставити мощі потоків брехливої інформації, що захлеснула Україну в ці п"ять років. Ви, за своєю суттю не бійці і не патріоти. То навіщо ви лізете в політику, просто користуєтеся своїми професійними зв'язками? Все що ви змогли - це збирати чутки і плодити жовту пресу, або довго і нудно, як у цій статті, міркувати багато і ні про що. Ви кинули українську владу в відповідальний момент. Боялися "забруднити" в українській пропаганді, забувши, що у гібридній війні зі страшним і сильним звіром, інформація є вирішальне зброю. Ганьба вам, панове пристосуванці по життю
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В цивилизованных странах, таких как Швейцария - 4 государственных языка, Финляндия - 2 гос языка, Канада - 2 гос языка и так далее... Ничего не имею против Украинского языка с удовольствием на нем могу общаться, правда допуская ошибки, но не в этом основная проблема нашей страны! Основная проблема это олигархическая криминально-политическая Ылита, которая еще с лихих 90-х заняла все звенья власти и хрен мы их оттуда уберем!
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Порівняння з розвинутими країнами неправомірне. Російську мову впроваджують для того, щоб не вчити українську. А ти влаштуйся на кваліфіковану роботу у Фінляндії без знання фінської та спробуй при цьому ображати фінів. Теж саме у Швейцарії. У цих країнах живуть мої знайомі.
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Рахманін правий, бо тепер брехня стала більш дієвою, ніж знання, кваліфікація, чесність...
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Я пытаюсь поверить Вакарчуку , но пока не получается .
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Тому, що майже нічого невідомо про його партію, особливо чи піде він у коаліцію з Слугами народу.
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Если со слугами , то я не хочу стать слугой .
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ну канешна, казнокарду - пете веришь беззаветно!
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Надо верить ватному Зеле ? Убеди , я поверю .
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Вони тільки погрозами репресій переконують.
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А зеленая сопля в зомбо-ящике походу выглядит акуительно-убедительно!!!
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Коли відпускає Єфремова та говорить про "столицю Канади - Торонто"🐸
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Особливо під час наради на ужгородській митниці.
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Квантослав Гитарчук, гравун на гитаре пальцами и певун в микрофон ртом.
Голосуем за "Вопль со стороны Пинчука".
Кто не проголосует, того я сабвуфером оглушал Вакарчуку, как и многим другим людям, еще предстоит научиться убедительно выглядеть в телевизоре, - Рахманин - Цензор.НЕТ 1626
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Смысл??? Вот выучить основные цены....батон. проезд, литр (900мл ) молока, ну и газ, электроэнергия.........Они же за НАРОД так переживают!
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Єто точно подметил обдолбится как зеля и пургу нести
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Если бы выложил десяток фамилий, которые обладают куда меньшими запасами знаний, чем Вакарчук, было бы больше проку от статьи. Хотя есть риск, что в списке окажется и Зеленский. Так рисковать Рахманин, конечно, не может. И я его понимаю.
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Да-да, это самое главное, для керування пересічними))
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определил для вакарчука главную задачу, научится убедительно лгать, ну как мародер порохохряк Вакарчуку, как и многим другим людям, еще предстоит научиться убедительно выглядеть в телевизоре, - Рахманин - Цензор.НЕТ 5199 в брехне порошковичу равных нет, так убедительно брешет, что аж слезы умиления наворачиваются Вакарчуку, как и многим другим людям, еще предстоит научиться убедительно выглядеть в телевизоре, - Рахманин - Цензор.НЕТ 3749
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А зЕ в телевізорі виглядав і виглядає так "убедительно" Аби змолоти
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Так змогли же зебіли донести до кожного про корупцію. Тепер на всі питання відповідь корупція, а про сьогоднішню свою корупцію вони мовчать.
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Вони планують цю жуйку всі роки жувати. Портібно тримати фокус на комусь, щоб не бачили того, що зараз, тут, прямо під носом
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Такие как ********* ляшко, **********, звягильский, шуфрич, червоненко-урод моральный, бойко, рабинович-скот, кернес, добкины, королевская, мураев, питекантроп - кива, церковная мышь тимошенко и много много других мразей выглядят очень убедительно! За почти 30 лет своего "правления" они практически уничтожили Украину, при чем очень убедительно ее уничтожили! Ехал с Одессы в Киев и проезжал через места проживания этих убедительных политиков, так я о..ел от их убедительных особняков, роскошных мест, охраны и прочей убедительности!!!
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"не забудьте выключить телевизор" (С)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВакарчуку, как и многим другим людям, еще предстоит научиться убедительно выглядеть в телевизоре, - Рахманин
 
 
 
 
 
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