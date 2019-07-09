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 В Киеве будут судить экс-командира "Беркута" из-за побоища под Гостиным двором

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-командира "Беркута" по подозрению в превышении власти на акции протеста под Гостиным двором в феврале 2013 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Генпрокуратуру".

"Завершено расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении командира ПМОП "Беркут" по подозрению в превышении власти, сопровождавшегося насилием во время проведения у Гостиного двора в Киеве 18.02.2013 акции протеста", - сообщает ГПУ.

Установлено, что командир со своим заместителем и подчиненными сотрудниками применили силу к участникам акции протеста и другим прохожим гражданам. В результате 11 человек получили телесные повреждения. Кроме того, во время акции безосновательно задержали 40 человек, в том числе 2 нардепов.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 346, ч. 1 ст. 351, ст. 340 УК (превышение власти, сопровождавшееся насилием, препятствование деятельности народного депутата, насилие в отношении государственного и общественного деятеля, незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов).

Санкции этих статей предусматривают до 8 лет заключения.

"Других подозреваемых соучастников этих преступлений - заместителя командира полка милиции спецподразделения "Беркут" и начальника отдела охраны общественной безопасности одного из райуправлений милиции Киева, скрывающихся на территории Российской Федерации, объявили в розыск и суд предоставил разрешение на их задержание", - отметили в ГПУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За задержания активистов у Гостиного двора в 2013 году руководителям столичного "Беркута" сообщено о подозрении, они объявлены в розыск, - ГПУ

Источник: https://censor.net.ua/n3136450
 
   
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Не верю . Сегодня , тем более . NewsOne рулит . В Киеве будут судить экс-командира "Беркута" из-за побоища под Гостиным двором - Цензор.НЕТ 4774
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вы шо - зеленский запретит - да еще и накажет всех - как то так)))
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С приходом Сергея Кизя на должность начальника департамента ГПУ по организации и процессуальному руководству досудебными расследованиеми уголовных правонарушений, подследственных ГБР, расследование дел Майдана в регионах заблокировано. Об этом рассказал руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает Громадське.
"Фактически, это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто и закрыто безосновательно", - отметил Горбатюк.
Он объяснил, что к полномочиям департамента спецрасследований входило изучение материалов этих производств и предоставления рекомендаций относительно них.
"Именно с приходом на должность начальника департамента Кизя, уже фактически на протяжении последних полгода, такая работа была заблокирована. То есть ни одно постановление, незаконное по нашему мнению, где было закрыто уголовное производство в областях не была отменена, никакие рекомендации относительно расследования этих уголовных производств не были выполнены. А в последнее время нам вообще перестали давать для изучения эти уголовные производства", - подчеркнул Горбатюк.
Дякувальщики, кто виноват?
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уже над садовым суд был, потом он встал и ушел из зала суда
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Киеве будут судить экс-командира "Беркута" из-за побоища под Гостиным двором
 
 
 
 
 
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