 Нацсовет проведет внеплановую проверку NewsOne и в случае доказательств нарушения закона планирует обратиться в суд об аннулировании лицензии телеканала, - Костинский

Как отметили замглавы регулятора Уляна Фещук и член Нацсовета Сергей Костинский, Нацсовет по телерадиовещанию поддерживает призыв Службы безопасности Украина (СБУ) инициировать созыв внеочередного заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по поводу намерения NewsOne провести телемост с каналом "Россия 1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы инициируем внеплановую выездную проверку телеканала,.. в том числе по факту заявлений, прозвучавших в анонсах запланированного телемоста с российским телеканалом, во время которых украинцев неоднократно называли фашистами. Если мы докажем факты разжигания вражды – это будет уже вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд насчет аннулирования лицензии", - подчеркнул Костинский.

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В то же время, он отметил, что к его большому сожалению, действующий закон предусматривает очень сложную процедуру по аннулированию лицензий вещателей, в том числе даже после неоднократного нарушения ими украинского законодательства.

По словам Костинского – "пришло время жестких действий по отношению к тем, кто разжигает национальную вражду" в своих эфирах.

"Мы неоднократно оглашали предупреждения телеканалу NewsOne и видим, что нарушения продолжаются", - отметил Сергей Костинский, призвав Нацсовет применить жесткие санкции к телеканалу.

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В Нацсовете также напомнили, что госрегулятор неоднократно обращался в СБУ относительно нарушения данным телеканалом законодательства Украины.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".