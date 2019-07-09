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 Нацсовет проведет внеплановую проверку NewsOne и в случае доказательств нарушения закона планирует обратиться в суд об аннулировании лицензии телеканала, - Костинский

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на внеплановом заседании во вторник решил провести внеплановую выездную проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") в связи с заявлениями канала о планах провести телемост с запрещенным к трансляции на территории Украины российским телеканалом "Россия 1".

Как отметили замглавы регулятора Уляна Фещук и член Нацсовета Сергей Костинский, Нацсовет по телерадиовещанию поддерживает призыв Службы безопасности Украина (СБУ) инициировать созыв внеочередного заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по поводу намерения NewsOne провести телемост с каналом "Россия 1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы инициируем внеплановую выездную проверку телеканала,.. в том числе по факту заявлений, прозвучавших в анонсах запланированного телемоста с российским телеканалом, во время которых украинцев неоднократно называли фашистами. Если мы докажем факты разжигания вражды – это будет уже вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд насчет аннулирования лицензии", - подчеркнул Костинский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "NewsOne - угроза нацбезопасности", - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В то же время, он отметил, что к его большому сожалению, действующий закон предусматривает очень сложную процедуру по аннулированию лицензий вещателей, в том числе даже после неоднократного нарушения ими украинского законодательства.

По словам Костинского – "пришло время жестких действий по отношению к тем, кто разжигает национальную вражду" в своих эфирах.

"Мы неоднократно оглашали предупреждения телеканалу NewsOne и видим, что нарушения продолжаются", - отметил Сергей Костинский, призвав Нацсовет применить жесткие санкции к телеканалу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора", - член Нацсовета по телерадиовещанию Костинский

В Нацсовете также напомнили, что госрегулятор неоднократно обращался в СБУ относительно нарушения данным телеканалом законодательства Украины.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

Источник: https://censor.net.ua/n3136449
 
   
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Ради чего погибали Люди на Майдане ? Нацсовет проведет внеплановую проверку NewsOne и в случае доказательств нарушения закона планирует обратиться в суд об аннулировании лицензии телеканала, - Костинский - Цензор.НЕТ 9422
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За право народа выбирать любое говно. Это - демократия.
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Нікчемність у всьому - ось показник української влади! Абсолютна неспроможність до ефективного управління та регулювання у всьому! Якщо суд буде приймати рішення про відкликання ліцензії, то навіщо нам потрібна ціла Нацкомісія з питань телебачення та радіомовлення! В суд може подати будь який громадянин України, а Нацкомісію потрібно ліквідувати!
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При всём нежелании начинай всё сначала! Нацрада проведе позапланову перевірку NewsOne, і в разі доведення порушення закону планує звернутися до суду щодо анулювання ліцензії телеканалу, - Костинський - Цензор.НЕТ 7522
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Спасибо националистам за вчерашнюю акцию!
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это будет игра в долгую, а учитывая решения судов ( например отмена штрафа "интеру" ) ....а потому нужно было сраной каолиции вносить намного ранее изменения в Закон, а не теперь, когда это скорее нереально т.к. в Раду зайдет большое количество рыгов с медведчуком и безликим президентом.
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внеплланова провєрка, про яку попередили ? однако....
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У 1998 Порошенко вступив у партію В.Медвдедчука-СДПУ(о),балотувався від цієї партії до ВР,11місце у списку
Мандат нар\депутата у 1998 ПОП здобув по «мажоритарці»,як висуванець від СДПУ(о)
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Гейропейцы будут верещать, что в Украине власти уничтожают "свободу слова", устроят Зеленскому жёсткую выволочку, и телеканалу ничего не будет.
И ещё покажут националистов в Балаклава, скажут, что в Украине нацизм поднимает голову и подавляется инакомыслие.
ПАСЕ, ОБСЕ дряблые тому пример.
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Mikhail Golub‏ @golub 52 мин.52 минуты назад
Слуга народа Разумков отказывается говорить на языке народа.
Хочет говорить только на языке российского народа.

https://t.co/W0ye0QpjgI

Нацрада проведе позапланову перевірку NewsOne, і в разі доведення порушення закону планує звернутися до суду щодо анулювання ліцензії телеканалу, - Костинський - Цензор.НЕТ 5246
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Не надувайте щеки Нацсоветы

Вчера около 23-00 Баканов встречался с Медведчуком. Все подробности неизвестны, но основные моменты - санкций по СМИ Медведчука не будет, прокуратуру Луценко успокоят, дело спустят на тормозах. Взамен - содействие встрече Путина с Зеленским. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Баканов такой же ватний ублюдок и предатель Украини как и Зе!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацсовет проведет внеплановую проверку NewsOne и в случае доказательств нарушения закона планирует обратиться в суд об аннулировании лицензии телеканала, - Костинский
 
 
 
 
 
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