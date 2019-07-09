 Судья из Одессы, пойманный на взятке в $2,5 тыс., предстанет перед судом, - САП

Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что данным судьей с 2017 года рассматривался иск жителя города к одному из предприятий о признании недействительным решения о выделении квартиры работнику этого предприятия, а в качестве третьего лица на стороне ответчика был привлечен владелец квартиры.

Ранее аналогичный иск, но другого истца, уже был рассмотрен судами, в том числе Верховным Судом, и в его удовлетворении было отказано.

Несмотря на такие обстоятельства, фактически в течение 1,5 лет судебное разбирательство этим судьей не осуществлялось.

Зато в марте текущего года судья предъявил представителю владельца квартиры требование о предоставлении ему неправомерной выгоды за рассмотрение дела и принятия судебного решения в его пользу.

29 марта 2019 года был задокументирован факт получения судьей денежных средств.

На сегодня обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины направлен в суд для рассмотрения по существу.

Следует также отметить, что решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины этот судья признан несоответствующим занимаемой должности как таковой по причине несдачи экзамена. Вскоре после документирования его противоправных действий он воспользовался своим правом на отставку.

Документирование преступления осуществлялось при участии сотрудников Управления СБУ в Одесской области.

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