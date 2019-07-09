 Тела двух мальчиков 7-ми и 9-ти лет рядом с трупом их матери с пакетом на голове обнаружили на Херсонщине, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

В "Единый центр 102" полиции Херсонщины обратился 38-летний житель Голая Пристань. Мужчина рассказал, что приехал в Скадовск, где в съемной квартире обнаружил тела своей 34-летней бывшей жены и двух сыновей, 9-ти и 7-ми лет.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и руководство полиции области.

По данному факту следственным Управлением областного главка полиции Херсонщины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по п.п.1,2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". В настоящее время проводится осмотр места происшествия, продолжаются первоочередные неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

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При осмотре на телах погибших видимых телесных повреждений не обнаружено, имеются признаки асфикции у женщины. Трупы направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Сейчас полиция осуществляет комплекс следственно-розыскных мероприятий - проводится поквартирный и подворный обходы, устанавливается и анализируется видео с камер видеонаблюдения в районе совершения преступления, исследуются родственные и дружеские связи пострадавших с целью выяснения важных для следствия обстоятельств.