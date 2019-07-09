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 Политика Украины
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Все про:аэропорт (1219) Борисполь (574) Зеленский (2058) Рябикин (17)

 "Пара жуликов "от Зеленского" приходили. Я их быстро послал", - гендиректор аэропорта "Борисполь" Рябикин

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявляет, что к нему приходили жулики, которые назывались людьми президента Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в интервью для "ЛІГА.net", информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, связывались ли уже с ним "от Зеленского", Рябикин ответил, что "пара жуликов "от Зеленского" приходила. Я их быстро послал. Это явные жулики, точно не имеющие отношения к команде президента. Такая волна всегда появляется с новой властью".

"Будет давление – придется опять уйти в публичную плоскость, в политику. Пока ничего такого нет. Посмотрим, что будет в сентябре, когда уже должно сформироваться правительство", - отмечает гендиректор.

"Основная проблема здесь в том, что монополия любой ценой хочет сохранить свое положение. У нас есть потребность в расширении площадей общественного питания и в меньшей степени – торговых. Но делается все, чтобы ни один новый конкурс не состоялся. (Это делают. - Ред.) ФГИ, МИУ, кто угодно, в интересах монополии. Ведь любой другой игрок будет для нее конкурентом. Монополию не интересует пассажир, качество обслуживания. Она собирает деньги с пассажиропотока", - заявил Рябикин

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Источник: https://censor.net.ua/n3136439
 
 
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Вже сміємось більше місяця. Далі буде.
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от зеЛи одно жулье и ватно-кацапское быдло только и ходит
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Жулики от Зеленского ... Смешно . "Пара жуликов "от Зеленского" приходила. Я их быстро послал.", - гендиректор аэропорта "Борисполь" Рябикин - Цензор.НЕТ 4216 Главарь шайки собственной тени боится . "Пара жуликов "от Зеленского" приходила. Я их быстро послал.", - гендиректор аэропорта "Борисполь" Рябикин - Цензор.НЕТ 4216
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А он уверен,что это были гонцы не от Чувака? Может жестоко пострадать,ведь Беня заинтерессован в этом аэропорте,а где Беня,то там и его подельник Чувачок.
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Гопники дорвались до власти ! Зебилы , вы это сделали ! То ли ещё будет!
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фантазер, он как должностное лицо должен знать, что когда приходят жулики, то вызывают полицию, а так в следующий раз он может заявить, что к нему приходили марсиане, которых он тоже послал
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Шош ти так про буратіну? Зебобіки абідяцца, бо він їхній бох.
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Откуда сомнения в жульничестве, если речь идет о Зеленском? Там никаких сомнений быть не может.
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Зараз будуть ходити від Членограя скрізь. Як і від Овоча.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Пара жуликов "от Зеленского" приходили. Я их быстро послал", - гендиректор аэропорта "Борисполь" Рябикин
 
 
 
 
 
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