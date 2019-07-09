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 Общество
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Все про:Укрзализныця (1641) хищение (433)

 В "Укрзализныце" обнаружили хищения на 7 млн ​​грн

"Укрзализныця" провела внутренний аудит и выявила хищение и присвоение средств бывшим руководителем центра управления промышленностью на 7 млн гривен. Материалы проверки передали в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

"Проверкой установлено, что при закупке передвижного дробильно-сортировочного комплекса было безосновательно завышены его стоимость более чем на 7млн гривен", - сообщили в компании.

Кроме этого, в "Укрзализныце" обнаружили, что на предприятие поставили оборудование плохого качества на общую сумму 16 млн гривен. В частности, согласно документам, оборудование должно быть украинского производства, зато по факту были поставлены дешевле китайские аналоги.

"Материалы проверки были переданы в Государственное бюро расследований, где открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой)", - добавили в "Укрзализныце".

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Источник: https://censor.net.ua/n3136438
 
 
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Да это прикол сейчас такой пошёл. У нас ведь сейчас президент шутник большой вот на него и равняются все..
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всего то на 7 млн? это просто кто то по быстрому спер крохи, просто не за что было с любовницей на уйк-энд в Париж слетать
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на какой-то маленькой станции, наверное? потому что там на миллиарды хищений, ваще-то.

плохо работаете. Как в анекдоте:

- За что вас арестовали?
- За взятку.
- А как отпустили?
- Вы тупой?
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Да, что там эти семь миллионов. Семечки. Вот наш, точнее ааш, ЗеДебилы, гидрант, он же ХЕРант Конституции, собрался стырить из бюджета (т.е. из моего и вашего кармана) 300 миллионов собираясь переехать в бывший пантео жмура чЛенина.
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это да, вон мародер порохохряк не стесняясь 1 миллиард стырил из бюджета в свой частный фонд, чтобы потом барином за счет граждан их же и облаготетельствовать В "Укрзализныце" обнаружили хищения на 7 млн ​​грн - Цензор.НЕТ 7945
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Тут опечатка - В "Укрзализныце" обнаружили хищения на 7 миллиардов гривен.( или долоров на ту же суму. )
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Что за чушь!? Вы что там стебётесь что ли? Это типа прикола,да?
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Вот если бы было сообщение в https://censor.net.ua/news
Мародеры " Укрзализницы " по приговору Военного Трибунала

Украины расстреляны на 15 лет и посажены на н а р ы .

Тогда , ДА !

А так за 10 % откупных у справедливого Украинского суда , лица интересной нац. поедут на Канары поправлять пошатнувшееся в судебных тяжбах здоровье .
Черный песок и свежий воздух океана быстро поставит их ( мародеров) на ноги .
В "Укрзалізниці" виявили розкрадання на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 9287
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все это провернула банда проводников во главе с начальником поезда. Причем от станции Любовь до станции Разлука.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ "Укрзализныце" обнаружили хищения на 7 млн ​​грн
 
 
 
 
 
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