 Апелляционный суд признал незаконным повышение в 2016 году тарифов на газ и тепло

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Таким образом, цена на газ, которая действовала 2,5 года согласно постановлению КМУ №315, признана незаконной.

Как отмечает юридическое сообщество, правовые последствия будут очень мощными: теплокоммунэнерго могут требовать перерасчета, а потребители получили основания для перерасчета за газ и тепло.

Итак, 8 июля Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб Министерства экономического развития и торговли Украины, Кабинета министров Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Открытого акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", Щербань Тамары Николаевны, оставив без изменений решение Окружного административного суда города Киева от 04.03.2019 г.

4 марта 2019 г. Окружной административный суд города Киева удовлетворил исковые требования Тимошенко Юлии Владимировны и Общественной организации "Тарифная мобилизация" и признал противоправным и недействительным постановление КМУ №315 от 27 апреля 2016 г. "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 1 октября 2015 №758" с момента его принятия, а именно - с 27.04.2016 г. Основным аргументом противоправности указанного постановления для суда стала необоснованность и незаконность тарифов на газ.

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Кроме того, суд в своем решении установил нарушение процедуры принятия указанного постановления.

Суд в своем решении отметил, что постановление является недействительным с момента его принятия, что дает возможность субъекту данных правоотношений обратиться в компетентные органы или суд с требованием о пересчете тарифа, установленного решением, которое в дальнейшем признано недействительным, за все время его действия.

То есть решение Окружного административного суда города Киева от 04.03.2019 г. вступило в законную силу 08.07.2019 г., а затем постановление Кабинета министров Украины №315 от 27 апреля 2016 "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 1 октября 2015 №758" является противоправным и недействительным с 27.04.2016 г.

Учитывая изложенное, лица, права и охраняемые законом интересы которых затрагиваются противоправным актом, который признан недействительным, вправе обращаться в уполномоченные органы для восстановления своих нарушенных прав.

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Следовательно, с учетом выводов постановления Большой Палаты Верховного Суда от 16.01.2019 г. по делу №757 / 31606/15-ц, потребители услуг, которым такие услуги предоставлялись в соответствии с тарифами, определенными решением, которое в дальнейшем отменено судом, имеют право на осуществление перерасчета платежей.

Следует отметить, что принятое по делу №826 / 9665/16 решение послужило основанием для принятия Высшим советом правосудия решения об отстранении судьи Аблова Е.В. (Председательствующий по делу) от правосудия.

Кроме того, недовольство судебным решением Евгения Аблова выразил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.