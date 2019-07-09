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 Экономика, Общество
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 Апелляционный суд признал незаконным повышение в 2016 году тарифов на газ и тепло

В понедельник, 8 июля, Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение судьи Окружного административного суда Евгения Аблова по иску Юлии Тимошенко к Кабмину и "Нафтогазу".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Таким образом, цена на газ, которая действовала 2,5 года согласно постановлению КМУ №315, признана незаконной.

Как отмечает юридическое сообщество, правовые последствия будут очень мощными: теплокоммунэнерго могут требовать перерасчета, а потребители получили основания для перерасчета за газ и тепло.

Итак, 8 июля Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб Министерства экономического развития и торговли Украины, Кабинета министров Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Открытого акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", Щербань Тамары Николаевны, оставив без изменений решение Окружного административного суда города Киева от 04.03.2019 г.

4 марта 2019 г. Окружной административный суд города Киева удовлетворил исковые требования Тимошенко Юлии Владимировны и Общественной организации "Тарифная мобилизация" и признал противоправным и недействительным постановление КМУ №315 от 27 апреля 2016 г. "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 1 октября 2015 №758" с момента его принятия, а именно - с 27.04.2016 г. Основным аргументом противоправности указанного постановления для суда стала необоснованность и незаконность тарифов на газ.

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Кроме того, суд в своем решении установил нарушение процедуры принятия указанного постановления.

Суд в своем решении отметил, что постановление является недействительным с момента его принятия, что дает возможность субъекту данных правоотношений обратиться в компетентные органы или суд с требованием о пересчете тарифа, установленного решением, которое в дальнейшем признано недействительным, за все время его действия.

То есть решение Окружного административного суда города Киева от 04.03.2019 г. вступило в законную силу 08.07.2019 г., а затем постановление Кабинета министров Украины №315 от 27 апреля 2016 "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 1 октября 2015 №758" является противоправным и недействительным с 27.04.2016 г.

Учитывая изложенное, лица, права и охраняемые законом интересы которых затрагиваются противоправным актом, который признан недействительным, вправе обращаться в уполномоченные органы для восстановления своих нарушенных прав.

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Следовательно, с учетом выводов постановления Большой Палаты Верховного Суда от 16.01.2019 г. по делу №757 / 31606/15-ц, потребители услуг, которым такие услуги предоставлялись в соответствии с тарифами, определенными решением, которое в дальнейшем отменено судом, имеют право на осуществление перерасчета платежей.

Следует отметить, что принятое по делу №826 / 9665/16 решение послужило основанием для принятия Высшим советом правосудия решения об отстранении судьи Аблова Е.В. (Председательствующий по делу) от правосудия.

Кроме того, недовольство судебным решением Евгения Аблова выразил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3136436
 
   
 Топ комментарии
 
Виходить, що потужні реформатори під керівництвом "сивочолого гетьмана і батька нації" нишпорили весь цей час по кишенях і гаманцях українців, навіть не прикрившись фіговим листком хоч якоїсь законності.. Подякуймо і петі, і гросі.. Не забуваймо і цього перед скриньками для голосування 21-го липня..
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Значит, суд признал, что свинорылая власть - преступники.
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Вот как то так! И что теперь скажет упырь неуч Гнойсман и его шеф покровитель коррупционеров , мародёров Порошенко?! Апелляционный суд признал незаконным повышение в 2016 году тарифов на газ и тепло - Цензор.НЕТ 8567
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Нужно открывать юридическую контору "Справедливые тарифы" и подавать коллективные иски на возврат. Клиентов - десятки миллионов граждан + юрлиц.
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Да уже их несколько, работают больше 3-х лет. Разные названия, там юристы, экономисты профильные. Раньше всё было под крышей Порошенко и бесполезный труд был. суды просто не рассматривали иски.
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После решения суда появились основания возврата. Кто будет первый - сможет вернуть свои деньги.
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А за услуги брать 10-50 процентов от возвращенных сумм. И людям, организациям помочь вернуть деньги, и заработать несколько лямов баксов.
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После того как КСУ признал создание НКРЕКП Указом Порошенко 27 августа 2015 года ндействительным и неконституционным а такжде такими же решение Рады в принятии Закона о НКРЕКП то Решение 2 судов уже говорит о том что песец подобрался близко а то вы не поняли что и почему КМУ Гройсман тельняшку стали рвать когда сами типа стали снижать на 3-5 % тарифы на газ и КМУ срочно решил утановить предельнй уровень тарифа на тепло на всю Украину (вопрос что мешало это делать с 2015 года) представляю себе песец 2,5 года или более того государство теплокунэнерго незконно воровало гроши у НАСЕЛЕНИЯ И БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.....с населением прийдется договариаться скорее всего взаимозачет средств в счет новых услуг по газу и теплу с частичной зачислением сумм на счета в течении 4-5 лет... т.е. 50% мы платим поновым старым низбким тарифам а 50% засчитыаются по переплате... и тут опять нас оденут в бюджете будут предусмотрены компенсации облгазам и теплокомунэнерго по горячая вода и тепло....
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Договорятся с Московией о продлении транзита и снижении цен до 130 долларов, как у Белоруссии. Для компенсации населению.
В обмен на отказ Украины от претензий на 2,5 миллирда по арбитражу. За которые Кобелев отправил маме 20 лямов долларов.
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Теперь тебе за газ доплачивать будут!
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Теперь недообрезаных вальцмана-гройсмана дообрезать по плечи. И пусть теперь попробуют хряко и ********** сказать мне шо при пете такого не було.
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Совки встрепенулись, появились проблески шари!
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Отэто пэрэмога. Оддайте назад мои тыщщи!
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Значить перерахувати рахунки і переплату врахувати, як плату за наступний опалювальний сезон. До виконання.
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Вот как то так! И что теперь скажет упырь неуч Гнойсман и его шеф покровитель коррупционеров , мародёров Порошенко?! Апелляционный суд признал незаконным повышение в 2016 году тарифов на газ и тепло - Цензор.НЕТ 8567
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Я не знаю, что скажет Порошенко, но!!! Я точно знаю, что скажет Гройсман: "Это меня Порошенко заставил, а я- не виноват, я отбивался как мог! А Порошенко- мне угрожал!" Де-то так.
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Теперь тарифы на газ уменьшат после пересчета, а оплачивать за 3 года заставят Кобелева.
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Коболев це дурилка картонна. Пєця парашенко і Ахметка з Геморойсманом - ось головні мародери
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Коболев это всего лишь зицпредседатель Фунт.
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Виходить, що потужні реформатори під керівництвом "сивочолого гетьмана і батька нації" нишпорили весь цей час по кишенях і гаманцях українців, навіть не прикрившись фіговим листком хоч якоїсь законності.. Подякуймо і петі, і гросі.. Не забуваймо і цього перед скриньками для голосування 21-го липня..
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Саме так ! За роттердам + і дюссельдорф треба буде відповісти по-повній
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Людям свято - свині смерть ! (Народна приказка)
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Загорел на Мальдивах, а на пантенол пожлобился?
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ну так ротердам то вже не карупція, преЗедент ж тіпа дагаварілса правда лошки
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Хто сказав що не корупція ? Все тільки починається для вас, соєвої сволоти
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для нас? та у вас ще не виросло дещо. тому дивіться свати та не отвлєкайтесь
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Бо в них фахова освіта- університет імені Воровського, факультет Кишенькової тяги!
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Значит, суд признал, что свинорылая власть - преступники.
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Тепер бариг на чолі з Мародером під суд і на нари!
Екс-член НКРЕКП Герус про розслідування "Схем": Ці мільярдні розкрадання в енергетиці були в період Дебальцевського котла, а тарифи для населення підвищували на 280% ekschlen_nkrekp_gerus_pro_rozsliduvannya_shem_tsi_milyardni_rozkradannya_v_energetytsi_buly_v_period
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Антиколорадос так ругал недовольных тарифами и оправдывал повышение, что аж опять обосрался))
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Чудненько)
Когда Сопля намерена вернуть цены к старому уровню? Ждём...
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Порохоботам ждать не надо. Вы как честные и прынцыповые существа должны и дальше платить справэдлыви тарыфы. Даже на 20% больше как планировала Свыня после выборов
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Люмпен в экстазе - халява возвращается!
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Ура! Тепер газ буде дешевим, але його не буде. Апеляційний суд визнав незаконним підвищення в 2016 році тарифів на газ і тепло - Цензор.НЕТ 8274
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Чому? Шмарклі обміняють дешевий газ на визнання приєднання Криму. Бидло навіть і не хрюкне.
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Кацапы вы нас пугаете что замерзнем уже пятый год, и все никак, брысь назад в будку.
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Збираєш *********-апельсини? Ось і збирай, а нам підфартило.
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Всесвітня змова проти найчеснішого бариги у світі ? Ці кляті гої не зрозуміли геніальних, потужних реформ і покращень від Мародера і суди теж проти нього! Яка страшенна несправедливість ! МАТИ ГАЗ,КОМУНАЛЬНІ ПЛ РЕАЛЬНИМ ЦІНАМ ЦЕ ХАЛЯВА, порохоботе ?
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Квантослав Гитарчук был прав, когда замешкался ответить ЮВТ о цене на газ...... Одни повышают от балды, другие оспаривают, а бедному игруну на гитаре что - всю эту канитель на память заучивать?
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Чекаю повернення переплачених грошей. Куди скинути номер карточки?
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гроші мені кидайте, я їх на армію відправлю. ви ж так усталі
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А тепер давайте рішення про повернення навару з офшорів
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з чиїх офшорів? бєні, ахметова, преЗедента??? не діждетесь
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Виходить шайка грабіжників на чолі з "гарантом" 2,5 роки грабували свій народ!!!
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Якеби ж то лише свій "б-говибраний" народ Апеляційний суд визнав незаконним підвищення в 2016 році тарифів на газ і тепло - Цензор.НЕТ 2017
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готуйтесь до долара по 40, так як підвищення цін на газ було вимогою МВФ. от що значить прихід популістів до влади і нереформовані продажні суди.
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Накуй этот цирк?
Я понимаю выборы, лохторат и т п.
Но на практике это нереализуемо.
Буй с ним, ещё как то можно посчитать излишне уплаченные,
А субсидии, льготы, компенсации и т п хрень?
Их как вернуть взад?
Бабе юле делать некуй, лишь.бы попиариться.
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наївні. думають шо їм повернуть.в бюджеті і так скоро без мвф буде діра. тож зельонку пийте, вона корисніше.бо на звинуваченнях парашенка ви не отримаєте рівно нічого
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и что теперь? шоколадный подсвинок и его посипаки будут все компенсировать из собственного кармана? Апеляційний суд визнав незаконним підвищення в 2016 році тарифів на газ і тепло - Цензор.НЕТ 7876
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які смішні та наївні.тому пийте зельонку, бо у вас скоро на шоколад не вистачатиме
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ты соевый как и лживый порошенко все о народе заботишься
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А поросєнко формально непричетний, "аценітє красоту ігри"
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А ну-ка, дякуны, давай за ничем не обоснованно высокие тарифы отсалютируйте Свиночолому.

Готовы?
Раз! Два! Три! Дя-ку-е-мо!!!
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а скоро чергове підвищення тарифів на вимогу мвф. бо інакше в бюджеті мегаопа. і кому ми будемо дякувати?
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Когда это будет свершившийся факт - тогда и решим кому дякувать.
А пока дякуем парти ПЁС на выборах.
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а помните как в прошлом году вывесили всем (у кого нет счетчика) долги за прошлые года?))))
играли и на номах и на тарифах ...
главное - не раскатывать губишки))) (обратно вырвать у них ничего нельзя)
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Дурні думкою радіють,та й дальше шукають холопське щастя в недойдках з панскіх столів ... Апеляційний суд визнав незаконним підвищення в 2016 році тарифів на газ і тепло - Цензор.НЕТ 3656
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Юлька-вароффка така вароффка. Вкрала весь газ. Апеляційний суд визнав незаконним підвищення в 2016 році тарифів на газ і тепло - Цензор.НЕТ 846
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Ещё и за госизмену ответить свины должны по всей строгости.
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спершу свинарчукам руки відрубайте та медведчука посадіть
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Можно всё одним производством так сказать
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спрашивают немцы будешь вклалывать деньги
сколько 3-5% прибыль ---буду
будешь вкладывать сколько 5-10% --- подумаю
будеш вкладывать сколько 15-25% ---нет там не чисто
у нас если нет 50 -150% прибыли
крычат----- убыточно
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а мне дедушка рассказывал о тарифах на газ по 4 коп. и свет по 2 коп. Вода вообще была бесплатной в колонках на каждом перекрестке.
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Це добре, Кабмін має діяти виключно в межах Закону, інакше це не Уряд, а звичайна банда. Що і маємо вже 3 роки, після зникнення коаліції в Раді - діяльність нелегитимної банди мародерів.
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Теперь капительман и зельцман всех обойдут и вернут бабло!
Подвозить на вертолете будет Гройсман.
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Ага, попробуй теперь украденное бабло у свинобарыги реквизировать.
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Я бы лично для свиноботов все же эти тарифы оставил, ведь они так доказывали, что эти тарифы саме правильные.
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И что? Очень сомневаюсь что Кабмин снизит тарифы а уж тем более вернет переплату, единственный вариант обращатся в суд, но это дело долгое и затратное.
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А как вернуть переплату? Он сейчас у партнеров Порошенко - Ахметова и Коболева, и уже не в Украине.
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Теперь за газ - халява. Только газа не будет и тепла. Дорубывайте деревья, пока есть.
Нет, чтобы шоковая терапия как в Польше, просто шок без конца и всякой терапии. Страна чудес!
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Прекрасная новость, ***** бюджету, ***** гривне, привет гиперинфляция.
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А кто теперь деньги вернет?
Гешефтмахеры Пеця и Грося при участии Зебила?
Ага, разбежались...
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МВФ подкинет. А еще есть печатный станок
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отлично. Суд у нас знает как и тарифы составлять.
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Вот бы был такой суд в германии. Там то тарифы намного больше!
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Страна разрушается ошеломительными темпами... Через пол года откатится к временам Кучмы. Если вообще будет существовать. Как говорил "дорогой Леонид Ильич"- семимильными шагами. Всё, что было с таким трудом достигнуто за последних 5 лет - за какой-то месяц-два псу под хвост!
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Да, снижение грабительских тарифов, отстранение взяточников таможенников - это разрушение той ватной Украины, к которой вы привыкли.
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Скоро суд поставит под сомнение существование самого суда, затем судов, ну а после этого и всего живого.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаАпелляционный суд признал незаконным повышение в 2016 году тарифов на газ и тепло
 
 
 
 
 
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