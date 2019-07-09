 Страна не может существовать без закона о референдуме. Как общенациональном, так и местном, - Рахманин

Об этом он завил в интервью Цензор.НЕТ.
"Такой закон нужен, чтобы меньше неоправданно спекулировали касательно общенациональных референдумов. Потому что это опасные спекуляции. С другой стороны, та же децентрализация дала определенный толчок к самоуправлению, повышению гражданской активности. И закон о местном референдуме перевел бы эту инициативу в практическую плоскость", - отметил журналист.
"Гражданам в регионах надо дать возможность определять свое будущее в рамках своей компетенции. Это, конечно, не касается стратегически важных вещей, по которым должен быть примат исключительно государства. А вот как обустраивать свою местную жизнь, граждане должны решать сами - и для этого им нужна законодательная база. Такой нормативной базой должны быть решения, выносящиеся на местный референдум. Поэтому закон о местном референдуме тоже должен быть", - подчеркнул Рахманин.
Полный текст интервью с Сергеем Рахманином "Я не нашел в списке "Голоса" людей, аффилированных с Пинчуком, Фридманом, с кем-либо еще" читайте ЗДЕСЬ.
а Харьковский лайт-сепарок Рахманин, корманная ********** Кернеса, просто идет нахер!!!
простите за резкость суждений, но они точно отражают суть того, чем занимаются "журнаглисты", типа Аласания, Рахманин, Шарий, Дубинский, творческие коллективы ТВ анналов "Г+Г", "Ньюс Ван", "Интер", "112", и т.п.
Так что все Ок.
На каталонский по-европейски забили. И правильно сделали ибо торчали уХи Кремля.
Бриты до сих пор расхлебаться не могут.
"Давайте повторим!" у себя?
73% недограждан это не должно касаться.
Для этого сначала надо четко отделить украинцев от временно проживающих в Украине. Т.е. по примеру стран Балтии провести экзамены по языку, истории, географии Украины, проверить исполнение налоговых, воинских и прочих гражданских обязанностей.
Назвіть мені, що доброго вдалося добитися за допомогою референдумів? Виборами маніпулюють, як шматою. В Україні канали ТБ зкуповують кацапи. І що ми отримаємо в результаті референдума? Тайожний саюс? Ні, дякую. Ідіть набуй.
Напоминаю, что Пинчук еще в 2015 г предлагал пойти на полную капитуляцию перед Кремлем и "услышать Бабмас".