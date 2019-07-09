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 Политика Украины
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 Страна не может существовать без закона о референдуме. Как общенациональном, так и местном, - Рахманин

Журналист, кандидаты в народные депутаты от "Голоса" Сергей Рахманин считает, что необходимо принять закон о референдуме, чтобы меньше неоправданно спекулировали касательно общенациональных референдумов.

Об этом он завил в интервью Цензор.НЕТ.

"Такой закон нужен, чтобы меньше неоправданно спекулировали касательно общенациональных референдумов. Потому что это опасные спекуляции. С другой стороны, та же децентрализация дала определенный толчок к самоуправлению, повышению гражданской активности. И закон о местном референдуме перевел бы эту инициативу в практическую плоскость", - отметил журналист.

"Гражданам в регионах надо дать возможность определять свое будущее в рамках своей компетенции. Это, конечно, не касается стратегически важных вещей, по которым должен быть примат исключительно государства. А вот как обустраивать свою местную жизнь, граждане должны решать сами - и для этого им нужна законодательная база. Такой нормативной базой должны быть решения, выносящиеся на местный референдум. Поэтому закон о местном референдуме тоже должен быть", - подчеркнул Рахманин.

Также читайте: 68% украинцев поддержали бы на референдуме вступление Украины в ЕС, 51% - в НАТО, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА

Полный текст интервью с Сергеем Рахманином "Я не нашел в списке "Голоса" людей, аффилированных с Пинчуком, Фридманом, с кем-либо еще" читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3136435
 
 
 Топ комментарии
 
с учетом, поднятой Рашкой волны сепаратизма и федерализации, принимать закон о референдуме нельзя ближайшие 15 лет..
а Харьковский лайт-сепарок Рахманин, корманная медиаблядь Кернеса, просто идет нахер!!!
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еще один ИДИОТ. Люди в регионах могут определять свое будущее посредством выборов в местную власть., но нужен цивилизованный закон о роспуске местных советов и отзыве депутатов, если они начинают косячить.
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Гражданам в регионах надо дать возможность определять...

73% недограждан это не должно касаться.

Для этого сначала надо четко отделить украинцев от временно проживающих в Украине. Т.е. по примеру стран Балтии провести экзамены по языку, истории, географии Украины, проверить исполнение налоговых, воинских и прочих гражданских обязанностей.
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зато Украина прекрасно бы существовала без вас балбесов и иждивенцев, которые рвутся в зраду и при этом делают вид, что денно и нощно только и думают о народе. Страна не может существовать без закона о референдуме. Как общенациональном, так и местном, - Рахманин - Цензор.НЕТ 2516
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с учетом, поднятой Рашкой волны сепаратизма и федерализации, принимать закон о референдуме нельзя ближайшие 15 лет..
а Харьковский лайт-сепарок Рахманин, корманная ********** Кернеса, просто идет нахер!!!
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По содержанию полностью согласна, несколько смутила форма), поэтому убрала поставленный лайк.
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в наше время ***** содержание важнее формы нах ))
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раньше подрывная деятельность в информационной сфере, называлась диверсионной, а сейчас это называется "свободная журналистика", но я это называю **************..
простите за резкость суждений, но они точно отражают суть того, чем занимаются "журнаглисты", типа Аласания, Рахманин, Шарий, Дубинский, творческие коллективы ТВ анналов "Г+Г", "Ньюс Ван", "Интер", "112", и т.п.
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В принципе, Вы используете синонимы к определению, которое нынешний глава ОП Богдан писал в ФБ журналистке "Схем" Наталье Седлецкой пару месяцев назад, называя ее журнашлюхой. Очевидно, знает натуру и сколько платит своим штатным. Країна не може існувати без закону про референдум. Як загальнонаціональний, так і місцевий, - Рахманін - Цензор.НЕТ 2798
Так что все Ок.
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Это Вам!.. пусть сегодняшний день будет удачным, а настроение хорошим!
Країна не може існувати без закону про референдум. Як загальнонаціональний, так і місцевий, - Рахманін - Цензор.НЕТ 999
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Спасибо.) На фоне всеобщего звиздеца хоть что-то симпатичное и приятное.
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с первым абзацем согласна, а вот по-поводу второго ???
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Референдумы это манипуляции...все зависит от того как будет сформулирован тот или иной вопрос.... и специалист сформулирует его так как будет выгодно для получения нужного ответа...
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Уже напроводили референдумы в Каталонии и Британии.
На каталонский по-европейски забили. И правильно сделали ибо торчали уХи Кремля.
Бриты до сих пор расхлебаться не могут.

"Давайте повторим!" у себя?
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еще один ИДИОТ. Люди в регионах могут определять свое будущее посредством выборов в местную власть., но нужен цивилизованный закон о роспуске местных советов и отзыве депутатов, если они начинают косячить.
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Гражданам в регионах надо дать возможность определять...

73% недограждан это не должно касаться.

Для этого сначала надо четко отделить украинцев от временно проживающих в Украине. Т.е. по примеру стран Балтии провести экзамены по языку, истории, географии Украины, проверить исполнение налоговых, воинских и прочих гражданских обязанностей.
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ха-ха, ты свинохряку свои предложение напиши, пусть их в предвыборную кампанию включит Страна не может существовать без закона о референдуме. Как общенациональном, так и местном, - Рахманин - Цензор.НЕТ 9005 глядишь наберет 0, хрен десятых% Страна не может существовать без закона о референдуме. Как общенациональном, так и местном, - Рахманин - Цензор.НЕТ 4649
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набор противоречащих друг другу фраз от человека который нихрена не понимает даже в теории государства и права
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Рахманина нужно сразу вычеркивать из списков, пока его идеи войной не обернулись.
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Хочется спросить "долбака" Рахманина : "А ты, вообще-то, Конституцию Украины, и законы, принятые на её развитие, в области референдумов, читал? Там всё прекрасно расписано - и о полномочиях и вопросах общеукраинского референдума, и о референдумах местных... ". Пусть едет, своих "вяликороссов" референдумам, учит... (Я сильно смеялся, когда в прошлом году мне мой молочник рассказал о визите родственника с Красноперекопска... В 2014-м "кипятком ссал" от радости, что стал "рассеянином", а теперь стонет, что "пора проводить "правильный" референдум и решать свою судьбу...". А я Мишу спросил: "А ты его спрашивал, как он это сделать хочет? В России, в Конституции, вообще понятия "референдум", нет...).
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Новый блокбастер от Гепы "Спасти нерядового мясника Жукова."
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Дятел . Вакарчук , не разочаровывай народ .
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Корисний ідіот, чи ворог? - Чи "два в одному"?
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Никаких референдумов, судов присяжных и прочей прямой демократии... Украинцы ишшо не доросли - за них должны продолжать решать "уважаемые люди"...))
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Пытается впихнуть под видом местного рехверендума региональный референдум и кремлевские пожелания? Референдум в Украине называется Майдан. А все что нам пытаются навязать ето сепаратизм. Да и смысл в референдуме если у нас для етого есть партии и депутаты которые по идее должны выполнять запросы общества а не просто сидеть и жать на кнопку по взмаху руки старшого.
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Вот! Наканєц! )) Саме главне!..
Назвіть мені, що доброго вдалося добитися за допомогою референдумів? Виборами маніпулюють, як шматою. В Україні канали ТБ зкуповують кацапи. І що ми отримаємо в результаті референдума? Тайожний саюс? Ні, дякую. Ідіть набуй.
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С интересом всегда читал редакторские статьи Рахманинова в "Зеркале Недели", и теперь нахожусь в недоумении - а что, собственно говоря, сам Рахманинов делает в проекте Пинчука-Порошенка "Голос" ? Его взяли как спикера для обкатки нужных мессиджей ?
Напоминаю, что Пинчук еще в 2015 г предлагал пойти на полную капитуляцию перед Кремлем и "услышать Бабмас".
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Під час війни референдуми не проводять. Зеліки хочуть шляхом маніпуляцій з референдумами позбутися відповідальності.
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нитко не мешает именно это записть в Закон О референдуме. Но он должен быть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтрана не может существовать без закона о референдуме. Как общенациональном, так и местном, - Рахманин
 
 
 
 
 
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