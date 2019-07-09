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 Нардепа Микитася вызывают на допрос в ГБР в связи с избиением главы ОТГ на Черниговщине

Нардеп и кандидат по 206 округу Максим Микитась, который напал на председателя ОТГ на Черниговщине Сергея Пинчука во время сессии сельсовета, вызван на допрос в ГБР.

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.

"Микитася вызвали на допрос в Киевское ТУ ГБР на 10:00 11.07 в производстве по хулиганству (избиение председателя сельсовета)", - сообщил информированнный источник.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР сообщал, что нардеп ворвался в помещение сельсовета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения.

По информации UA: Чернигов, конфликт произошел между нардепом и кандидатом по 206 округу Максимом Микитасем и председателем ОТГ Сергеем Пинчуком.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136434
 
 
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Мало того що урла фактично знищила Київ варварською забудовою - так цього мало, ще й у села лізуть.
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ПЄС руле,ось така влада їм потрібна,щоб людей знищувати.
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17 липня 2016 - на виборах до Верховної Ради обраний народним депутатом. Пройшов самовисуванцем за одномандатним виборчим округом № 206 (Чернігівська область).

19 вересня 2017 - увійшов в депутатську групу Воля народу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардепа Микитася вызывают на допрос в ГБР в связи с избиением главы ОТГ на Черниговщине
 
 
 
 
 
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