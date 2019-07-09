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 В парламенте Грузии и вокруг него развернули подразделения спецназа

Во вторник утром в Тбилиси продолжается мобилизация: полицейские подразделения развернули в здании парламента Грузии и вблизи на проспекте Руставели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Рустави-2".

"Полицейские подразделения развернули в здании парламента Грузии и вблизи на проспекте Руставели. Представителей Департамента специальных назначений развернули в четырех кварталах", - говорится в сообщении.

Мобилизация полицейских произошла и в регионах. Участники протестной акции с требованием отставки главы МВД страны Георгия Гахарии отказываются изменить свои планы и заявляют о продолжении мирной борьбы.

В 6 часов утра они сумели пройти на проспект Руставели. Их требования неизменны - отставка Гахарии, который "должен понести политическую ответственность" за кровавый разгон 20 июня народного протеста против посещения парламента страны одиозными российскими политиками, поддерживающими оккупацию грузинских территорий.

Напомним, протесты в Тбилиси начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Десять грузинских полицейских отстранили от работы за участие в разгоне акции протеста в Тбилиси

Источник: https://censor.net.ua/n3136425
 
 
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***** с моржовой пи39ой пытается затянуть Грузию в рузкую говень.
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если бы у моржовой ***** был ***, ту была бы она не моржом, а ****** В парламенте Грузии и вокруг него развернули подразделения спецназа - Цензор.НЕТ 5192
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а теперь вопрос: сколько спецназовцев имеют гражданство рф, и сколько проходили там подготовку? В парламенте Грузии и вокруг него развернули подразделения спецназа - Цензор.НЕТ 5210
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Боже как мы похожи с грузинами. После Саакашвили ***** там поставил своего человека. И у нас после Юща то же самое. У нас был Майдан и у грузин революционные настроения. Кошмар как ненавидят паРашу.
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Руссотуристо? А сапатки лопёрные привезли? Бо грузини вже якось призабули які ті лопатки на смак.
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А стволи в яку сторону повернуті?
Якщо проти протестантів, то це ремейк подій на майдані 2013-го.
Цікаво, яка буде розв'язка в грузинському варіянті? - Повна окупація Грузії? Бо частину вже окупували ще в 2008-му. В Україні ж окупація відбулася після втечі президента.
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Так и Зе начнет своих украинофобов сдавать, как только Украинци вийдут на улици.
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