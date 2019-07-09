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 В России журналиста обвинили в злоупотреблении свободой информации после статьи о пытках ФСБ

В Российской Федерации в городе Якутск полиция обвинила журналиста в злоупотреблении свободой информации после статьи о пытках ФСБ. Полиция сочла, что текст воздействовал на подсознание читателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".

Отмечается, что полиция направила административное дело в отношении журналиста газеты "Якутск вечерний" Михаила Романова в суд. Поводом стала статья о похищении и пытках программиста, предположительно сотрудниками ФСБ.

Из-за комментариев в соцсетях, связанных со взрывом студента-анархиста в Архангельске в приёмной спецслужбы прошлой осенью. В статье журналист написал: "это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах".

Как пишет газета "Коммерсантъ", в полиции Якутска посчитали, что так Романов воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние.

В Союзе журналистов изданию сообщили, что впервые столкнулись с преследованием сотрудника СМИ под таким предлогом. В организации удивлены тем, что отсылку к роману-антиутопии Оруэлла "1984" о тоталитарном обществе полицейские сочли воздействием на подсознание.

"Это что-то за гранью. Что такое действует на подсознание? Этим должны заниматься медработники", - сказал глава Союза Владимир Соловьёв. Он пообещал внимательно следить за этим делом.

Отмечается, что газета "Якутск вечерний" стала первым СМИ в России, к сотрудникам которой пытались применить закон о фейковых новостях. Из-за публикации об изнасиловании несовершеннолетней мигрантом из Таджикистана. Однако тогда суд встал на сторону журналистов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136424
 
 
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Пи39а моржовая чморит своих ватникоы😁
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Бигус, будь осторожен, а то за раскрытие совсем секретной информации у ФСБ о контрабанде запчастей из паРаши тебя ещё и на Колыму сошлют.
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В злоупотреблении свободой? Шта? Надмирне споживание свободой, убиват ваше здоровье 😁
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И ни на секунду, не забываем, что 13,7% украинцев(?) мечтают жить с этими уродами в одной стране и по из законам.
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Небось и права человека у него просрочены.
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ФСБ = это просто терористы!!! И не важно , что их ресурс больше - это просто бандиты!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ России журналиста обвинили в злоупотреблении свободой информации после статьи о пытках ФСБ
 
 
 
 
 
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