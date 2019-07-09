 В России журналиста обвинили в злоупотреблении свободой информации после статьи о пытках ФСБ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".

Отмечается, что полиция направила административное дело в отношении журналиста газеты "Якутск вечерний" Михаила Романова в суд. Поводом стала статья о похищении и пытках программиста, предположительно сотрудниками ФСБ.

Из-за комментариев в соцсетях, связанных со взрывом студента-анархиста в Архангельске в приёмной спецслужбы прошлой осенью. В статье журналист написал: "это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах".

Как пишет газета "Коммерсантъ", в полиции Якутска посчитали, что так Романов воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние.

В Союзе журналистов изданию сообщили, что впервые столкнулись с преследованием сотрудника СМИ под таким предлогом. В организации удивлены тем, что отсылку к роману-антиутопии Оруэлла "1984" о тоталитарном обществе полицейские сочли воздействием на подсознание.

"Это что-то за гранью. Что такое действует на подсознание? Этим должны заниматься медработники", - сказал глава Союза Владимир Соловьёв. Он пообещал внимательно следить за этим делом.

Отмечается, что газета "Якутск вечерний" стала первым СМИ в России, к сотрудникам которой пытались применить закон о фейковых новостях. Из-за публикации об изнасиловании несовершеннолетней мигрантом из Таджикистана. Однако тогда суд встал на сторону журналистов.

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