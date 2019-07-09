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 Освобождение пленных срывается из-за разногласий в списках сторон, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблема с обменом пленными в том, что списки, которые представляет официальный Киев, не совпадают с данными оккупантов.

Об этом он сказал в комментарии представителям СМИ в рамках саммита Украина-ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ведется в Минске вопрос об обмене военными пленными. Вы знаете, в чем там проблема. Если не знаете, то пока что проблема в том, что списки обеих сторон не совпадают. Нам показывают списки, где наших людей меньше, чем мы знаем, что они там находятся в плену", - пояснил Зеленский.

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Он также добавил, что верит в то, что "мы найдем выход из этой ситуации и в ближайшее время продвинемся и в вопросе обмена военными пленными".

Источник: https://censor.net.ua/n3136422
 
 
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Ага, теперь списки виноваты!

А кто Пороха обвинял в бездействии???

Клоун, уходи.
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Хто такий порох?Той що з дзвінниці свій Томас показував?
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Тю? Зелупень, а не ты ли на видосике, помнится, хрипело в сторону Порошенка "звільніть наших хлопців"? Покажи мастер-класс, чмо! Чи оказывается, зебил, что всё по обмену во власти ***** и Ко?
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А випадково не із-за того, що дехто х...ло?
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трепло - сам обещал освободить пленных, а теперь включает ту же дурочку что и Порошенко - то списки не те, то еще какая-то фигня.

договариваешься с путиным? на что меняться хочешь? на русский язык на Донбассе как второй гсударственный?

трепло.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсвобождение пленных срывается из-за разногласий в списках сторон, - Зеленский
 
 
 
 
 
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