 Освобождение пленных срывается из-за разногласий в списках сторон, - Зеленский

Об этом он сказал в комментарии представителям СМИ в рамках саммита Украина-ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ведется в Минске вопрос об обмене военными пленными. Вы знаете, в чем там проблема. Если не знаете, то пока что проблема в том, что списки обеих сторон не совпадают. Нам показывают списки, где наших людей меньше, чем мы знаем, что они там находятся в плену", - пояснил Зеленский.

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Он также добавил, что верит в то, что "мы найдем выход из этой ситуации и в ближайшее время продвинемся и в вопросе обмена военными пленными".