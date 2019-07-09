 Зеленский о возможном спецстатусе для русского языка на Донбассе: Если у дончан будет специальная просьба, я не вижу никакой проблемы. ВИДЕО

По мнению главы государства, никакой языковой проблемы в действительности не существует. Такое заявление сделал в понедельник, 8 июля, во время пешей прогулки после саммита Украина-ЕС, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что мы когда-то прекратим войну. И предоставить людям возможность говорить на русском языке в Донецке, если они хотят, а что тут за проблема? У нас в целом этой проблемы нет. Такая информационная была война, что нельзя говорить по-русски. Я думаю, вы понимаете, что можно говорить, как вы хотите... Я президент, я с вами говорю, как хочу, правильно? Если будет у дончан специальная просьба, что для них важно, чтобы они могли документы заполнять, например, на русском языке, я не вижу никакой проблемы", - сказал Зеленский.
с пуйлом по-пуйловски надо, обещать и врать..врать и обещать....
Кагальні були основними організаторами та виконавцями Голодомору
Але вітчизняні ідійоти вдруге віддають їм владу.
Чи є майбутнє у такої країни?
3 июля в 16:19 ·
"А теперь контрольный, я сказал, контрольный"
Всем фанам Порошенко, вопящие о зраде и дерьме, после интервью Богдана о русском языке на Донбассе настоятельно рекомендую прочитать закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", принятый давно (в 2015 году) при Порошенко и обновленный последний раз в октябре 2018 года. Странно, что вы не нашли это дерьмо тогда))
Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України "Про засади державної мовної політики" право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України "Про засади державної мовної політики", іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.
И вишенка на тортике
Стаття 10. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України призначити позачергові вибори депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних, міських голів в окремих районах Донецької та Луганської областей на неділю 7 грудня 2014 року.
Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових виборів, що призначені абзацом першим цього пункту, за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України.
3. Кабінету Міністрів України невідкладно за участю органів місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти та забезпечити прийняття підзаконних нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.
4. Статті 2-9 цього Закону діють з дня набуття повноважень органами місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, обраними на позачергових виборах, проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України, з додержанням засад загальних, рівних, вільних і прозорих виборів, а також публічності та відкритості виборчого процесу як основних принципів виборчого права, встановлених Конституцією України та міжнародними договорами України, що закріплюють загальновизнані міжнародні стандарти забезпечення прав людини і є частиною національного законодавства України, у тому числі з обов'язковим дотриманням стандартів ОБСЄ щодо проведення демократичних виборів, із забезпеченням:
участі у спостереженні за виборами міжнародних безсторонніх спостерігачів, зокрема від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, інших міжнародних організацій та іноземних держав, а також інших офіційних спостерігачів;
безпечних умов діяльності та безперешкодної участі офіційних спостерігачів у виборчому процесі;
виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України;
недопущення незаконного втручання у виборчий процес, у тому числі з боку незаконних збройних формувань;
дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі;
свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації та відновлення з цією метою українського теле- та радіомовлення, обігу українських друкованих засобів масової інформації на всій території Донецької та Луганської областей;
дотримання гарантій вільного волевиявлення та таємного голосування, виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути місця проживання в окремих районах Донецької та Луганської областей;
прозорого підрахунку голосів, установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів.
{Статтю 10 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 256-VIII від 17.03.2015}
5. Передбачений цим Законом особливий порядок діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей реалізується виключно органами місцевого самоврядування, що обрані на позачергових виборах, призначених і проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.
{Статтю 10 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 256-VIII від 17.03.2015}
Президент України
П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
16 вересня 2014 року
№ 1680-VII
Ось так само вважають українці, що злочинців, які вкрали нашу мову, нашу хату, вбили мілйони українців, треба засудити, вкрадену хату вернути, а мову реабілітувати.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил в подарок от папы римского Франциска «уникальную медаль» «Ангел-Хранитель мира».
Уникальность медали усилил академик Рамзан К. из Чечни: "Президент России Владимир Путин получил в Ватикане из рук папы римского Франциска медаль «Ангел-Хранитель мира», присуждаемую один раз в сто лет. За последние 462 года он стал пятым лауреатом медали. Это свидетельствует об истинном авторитете Президента РФ в мировом сообществе. Поздравляем Вас, уважаемый Владимир Владимирович!"
На самом дела, медаль посвящена 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны и нигде не числится как "Ангел-хранитель мира", а носит название "Хорошая политика - та, которая способствует миру" посвящена празднованию 52-го Всемирного дня мира. Текст послания, как и медаль, предостерегает от войны. На ней приводится цитата из радиообращения Папы Пия XII от 24 августа 1939 года: "Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне".
Таким образом, Путина никто и не называл "хранитель мира", скорее наоборот подарок религиозного деятеля ставит целью дать советы о хорошей политике, призвать соблюдать права человека и отказаться от политики устрашения. Да и с уникальностью - не задалось. Год назад сообщалось о выпуске медали и что она «официально поступила в продажу». Всего было выпущено 30 золотых медалей, 1500 серебряных и 2000 бронзовых. Также было выпущено 30 комплектов из медалей всех образцов. В том числе их можно было купить в Библиотеке Ватикана.
https://censor.net.ua/video_news/3136423/terroristy_udarili_po_okraine_marinki_iz_reaktivnoyi_ustanovki_razminirovaniya_video_vzryva
у тебя есть проблема, Зеля. Ты - ДЕБИЛ.
или насильно заставлять .?
Прахаботы, слейтесь уже
Сколько можно вестись на эту херню. Пока мы будем чубитись они будут поднимать тарифы.
Еднаемось бо ми того варти в пику баригам.
думаю й інші області не забаряться з польською,румунською...