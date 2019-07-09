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 Зеленский о возможном спецстатусе для русского языка на Донбассе: Если у дончан будет специальная просьба, я не вижу никакой проблемы. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жителям оккупированного Донецка нужно дать возможность говорить и заполнять документы на русском языке.

По мнению главы государства, никакой языковой проблемы в действительности не существует. Такое заявление сделал в понедельник, 8 июля, во время пешей прогулки после саммита Украина-ЕС, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что мы когда-то прекратим войну. И предоставить людям возможность говорить на русском языке в Донецке, если они хотят, а что тут за проблема? У нас в целом этой проблемы нет. Такая информационная была война, что нельзя говорить по-русски. Я думаю, вы понимаете, что можно говорить, как вы хотите... Я президент, я с вами говорю, как хочу, правильно? Если будет у дончан специальная просьба, что для них важно, чтобы они могли документы заполнять, например, на русском языке, я не вижу никакой проблемы", - сказал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ляшко и Зеленский устроили словесную перепалку из-за русского языка во время инаугурационной речи Президента. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3136421
 
 
 Топ комментарии
 
А если тувинская община на Донбассе обратится с просьбой, можно разрешить им заполнять документі на тувинском язіке. Ну в порядке исключения???
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Проблема донбасса не в языке,его там ВСЕ знают и понимают.Проблема в мозгах,а точнее в ментальности.Большинство населения живет либо мерками ссср,либо рф.Они не считают Украину гос-вом и своей Родиной,одни считают ее частью ссср,другие частью рф.Язык - это повод заявить о своем негативном,а в настоящее время, враждебном отношении к Украине.Вы там хоть какошники с косоворотками сделайте нац.одеждой,а мат приравняйте к госсударственному языку - это ничего не изменит.Путин их опустил до уровня быдла,уже пятый год их новоросит,откровенно говорит,что бросит и что?Толпами стоят у паспортных столов за рос.паспортами,ТОЛ-ПА-МИ.Ездят КАЖДОЕ утро на отметки,стоят в быдлячих очередях,но хотят ТУДА.Все разговоры о том,что их заставляют -ЛОЖЬ.Сами идут,САМИ.Сегодня сделай им язык,завтра потребуют восстановить предприятия,послезавтра автономию,а через пять лет опять объявят о выходе из Украины.Вы главное закон о референдумеприймите,чтобы по закону было.Думать надо,прежде чем метлой мести.
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Обещать не значит жениться?)
с пуйлом по-пуйловски надо, обещать и врать..врать и обещать....
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Люблю, когда порохоботы беспомощно скулят. Зеленський про можливий спецстатус для російської мови на Донбасі: Якщо у донеччан буде спеціальне прохання, я не бачу жодної проблеми - Цензор.НЕТ 2025.
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Cама звичайнісінька ку...ня. Виходить узаконюємо двумовність. А як же державність ураїнської мови, коли документи оформлювати російською? Ні вже Вован давай запроваджуй англійську. Вона краще звучить та й ближче до цивілізації.
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Да ні, далі буде статус регіональної мови в Чернівецькій області.
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Для чого ці спекуляції ,а що хіба на Донбасі хтось забороняв рос. мову ? навпаки там українську витісняли з всіх сфер ,не дивно що "русский мир" прийшов туди де небуло нічого українського, а саме Крим і Донбас.
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Даже если это убожество из масляковской самодеятельности и без диплома клоуна, получит большинство в ВР создав проституционное большинство с жопоблоками и воровитой старухой-колясочницей, попытаются сдать страну и затянуть её в российскую парашу, народ выкинет их из власти и развесит на киевских каштанах. При чём уже всех без исключения. Не понимание этого тупым фигляром даже к лучшему. Страна очиститься от рыгов, газовых принцесс и олигархов.
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А че, а че, все пучком- разгаваривать не запрещено, та и документы пущай заполняют как хотят- Зеля ведь не обещал, что эти документы будут законными, так... Пусть типа, заполняют, развлекаются... Зелепузики, можете обращаться- я вам на каждый Зелин ***** классную отмазку сварганю. И без Порошенко, бо уже настолько протухшее фуфло жрете, с вашего рта смердит просто...
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Русскій язик - це інструмент дебілізації населення. Ви уявляєте собі дебільний 95 квартал українською мовою? Негайна і тотальна ДЕРУСИФІКАЦІЯ поки 73% не перетворилися на 99,999%!
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А може він розкаже як інвесторам в Україну дасть можливість прийти, щоб будувалися заводи і будуть нові робочі місця а не буде ділити Державу по мовному питанню і вести до розпаду України.Що без російської мови високі тарифи,низькі заробітні плати,високий рівень корупції ?Чи для підняття рейтингу можна Україну довести і до великої війни піднімаючи такі питання?
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Українці хана вам , якщо не одумаєтесь і обирете Слуг євре Народу, московитську окупаційну платформу і євре солідарність. Вас чекає черговий Геноцид-Голодомор.
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Це, взагалі, повний треш
Кагальні були основними організаторами та виконавцями Голодомору
Але вітчизняні ідійоти вдруге віддають їм владу.
Чи є майбутнє у такої країни?
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Давай Вова, продолжай. Скоро у тебя будет спецстатус
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Юрий Романенко
3 июля в 16:19 ·

"А теперь контрольный, я сказал, контрольный"
Всем фанам Порошенко, вопящие о зраде и дерьме, после интервью Богдана о русском языке на Донбассе настоятельно рекомендую прочитать закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", принятый давно (в 2015 году) при Порошенко и обновленный последний раз в октябре 2018 года. Странно, что вы не нашли это дерьмо тогда))
Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України "Про засади державної мовної політики" право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України "Про засади державної мовної політики", іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.
И вишенка на тортике
Стаття 10. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України призначити позачергові вибори депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних, міських голів в окремих районах Донецької та Луганської областей на неділю 7 грудня 2014 року.
Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових виборів, що призначені абзацом першим цього пункту, за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України.
3. Кабінету Міністрів України невідкладно за участю органів місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти та забезпечити прийняття підзаконних нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.
4. Статті 2-9 цього Закону діють з дня набуття повноважень органами місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, обраними на позачергових виборах, проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України, з додержанням засад загальних, рівних, вільних і прозорих виборів, а також публічності та відкритості виборчого процесу як основних принципів виборчого права, встановлених Конституцією України та міжнародними договорами України, що закріплюють загальновизнані міжнародні стандарти забезпечення прав людини і є частиною національного законодавства України, у тому числі з обов'язковим дотриманням стандартів ОБСЄ щодо проведення демократичних виборів, із забезпеченням:
участі у спостереженні за виборами міжнародних безсторонніх спостерігачів, зокрема від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, інших міжнародних організацій та іноземних держав, а також інших офіційних спостерігачів;
безпечних умов діяльності та безперешкодної участі офіційних спостерігачів у виборчому процесі;
виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України;
недопущення незаконного втручання у виборчий процес, у тому числі з боку незаконних збройних формувань;
дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі;
свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації та відновлення з цією метою українського теле- та радіомовлення, обігу українських друкованих засобів масової інформації на всій території Донецької та Луганської областей;
дотримання гарантій вільного волевиявлення та таємного голосування, виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути місця проживання в окремих районах Донецької та Луганської областей;
прозорого підрахунку голосів, установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів.
{Статтю 10 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 256-VIII від 17.03.2015}
5. Передбачений цим Законом особливий порядок діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей реалізується виключно органами місцевого самоврядування, що обрані на позачергових виборах, призначених і проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.
{Статтю 10 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 256-VIII від 17.03.2015}
Президент України
П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
16 вересня 2014 року
№ 1680-VII
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Якщо у вас вб'ють родину, вашу хату заберуть злочинці, а вас самого посадять до в'язниці, то після того, як вас виправдають, злочинців засудять, чи будете ви вважати справедливим, щоб вам вернули вашу хату, яку забрали злочинці?

Ось так само вважають українці, що злочинців, які вкрали нашу мову, нашу хату, вбили мілйони українців, треба засудити, вкрадену хату вернути, а мову реабілітувати.
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А чому ні, здебільшого це українонанависники.
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"Уникальная" медаль

Зеленський про можливий спецстатус для російської мови на Донбасі: Якщо у донеччан буде спеціальне прохання, я не бачу жодної проблеми - Цензор.НЕТ 7412

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил в подарок от папы римского Франциска «уникальную медаль» «Ангел-Хранитель мира».

Уникальность медали усилил академик Рамзан К. из Чечни: "Президент России Владимир Путин получил в Ватикане из рук папы римского Франциска медаль «Ангел-Хранитель мира», присуждаемую один раз в сто лет. За последние 462 года он стал пятым лауреатом медали. Это свидетельствует об истинном авторитете Президента РФ в мировом сообществе. Поздравляем Вас, уважаемый Владимир Владимирович!"

На самом дела, медаль посвящена 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны и нигде не числится как "Ангел-хранитель мира", а носит название "Хорошая политика - та, которая способствует миру" посвящена празднованию 52-го Всемирного дня мира. Текст послания, как и медаль, предостерегает от войны. На ней приводится цитата из радиообращения Папы Пия XII от 24 августа 1939 года: "Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне".

Таким образом, Путина никто и не называл "хранитель мира", скорее наоборот подарок религиозного деятеля ставит целью дать советы о хорошей политике, призвать соблюдать права человека и отказаться от политики устрашения. Да и с уникальностью - не задалось. Год назад сообщалось о выпуске медали и что она «официально поступила в продажу». Всего было выпущено 30 золотых медалей, 1500 серебряных и 2000 бронзовых. Также было выпущено 30 комплектов из медалей всех образцов. В том числе их можно было купить в Библиотеке Ватикана.
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Хех! Зебеня, це вже було. Чи ти з Місяця впав? Погодились з Думбасом на риганальний ізик, а потім виникла проблема в діловодстві і довелось наймати купу перекладачів перекладати різні бамаги з України на Думбас і навпаки. Думбасяни погрались деякий час з риганальним і почали вимагати нарєчіє другим державним в Конституцію. Через що і почали воювати з Україною. Вже проходили, знаємо.
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Тут Дончане ЗеВовє спеціяльний запрос прислали, лови:
https://censor.net.ua/video_news/3136423/terroristy_udarili_po_okraine_marinki_iz_reaktivnoyi_ustanovki_razminirovaniya_video_vzryva
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Ви уявляєте собі, як ми виглядаємо хоча б перед поляками, зі "своїм" русскім язиком?
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Россия использует вопрос языка, как элемент гибридной войны, вроде "гражданской войны" в Украине. На Донбассе русский язык не притесняется, зато там прессовали, это уж точно (и наверное прессуют до сих пор) украинский язык, а чиновники оскорбляли (и наверное до сих пор оскорбляют) украинцев и неукраинцев, которые говорят на украинском языке. Это украинский язык нужно спасать на Донбассе и заставить местных чиновников знать украинский язык (згідно вимог Конституції і Закону про державну мову), если они настолько тупые, что прожив десятки лет в Украине, его не знают, и увольнять их с государственной службы, если они его якобы не понимают. Потому что за "непонимающими" потом приходит "русский мир", раздаются возгласы местных даунов "мы почти русские" и призывы к Мордору оккупировать Украину. А Зеленский такими своими заявлениями (о местном документопроизводсте на ордынском языке по желанию местных гоблинов) только подыгрывает сепаратистам и прессует украинцев, фактически провоцируя оттуда их исход (вместо защиты).
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заполнять официальные госдокументы на русском языке?

у тебя есть проблема, Зеля. Ты - ДЕБИЛ.
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И сказала сестрица Алёнушка братцу Иванушке:"Не ешь шаурмы,Зеленским станешь".
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умники, кто на донбасе на украинском разговаривает?,
или насильно заставлять .?
Прахаботы, слейтесь уже
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До середині 30 х там па рузге не розмовляли
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Дубина дело не в языке. Это россия подогревает всю эту хрень. Людям никто не запрещает разговаривать и все такое по русски. Специальный статус нах#й не нужен для русского языка в Украине и не имеет значения в каком регионе страны. Перестань х#йней заниматься. Отставь языковые вопросы и займись другими делами придурок
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Это будет твой последний указ.перед выносом на ростов
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Має бути ОДНА державна мова і крапка!!! З якого бодуна дамбасятам дозвіл на вілікай і магучій ?? Чи вони дауни ? Не можуть вивчати мову яка для більшості рідна(!) Не відішь праблем курво ? Теж даун?
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Вот так понемногу, на ,,полшишечки" и продвигается зрада.
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Учатся только на своих ошибках и Зеля это очень скоро поймет что Украина далеко не Швейцария. Когда предлагают мову значить будудут грабить.И тех кто за и тих хто проти.
Сколько можно вестись на эту херню. Пока мы будем чубитись они будут поднимать тарифы.
Еднаемось бо ми того варти в пику баригам.
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Зеленский правильно говорит.россия напала не потому что русский язык,а потому что продажных людей критическое большинство
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Тупа Зелупа явно знаходиться у кокаїновій реальності, тому не спроможна зрозуміти, що далі буде аналогічна вимога про угорську, румунську, польську мови... Зеленський про можливий спецстатус для російської мови на Донбасі: Якщо у донеччан буде спеціальне прохання, я не бачу жодної проблеми - Цензор.НЕТ 8489
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й зразу на Закарпатті - венгерський
думаю й інші області не забаряться з польською,румунською...
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Я президент, я с вами говорю, как хочу, правильно? Ні не вірно, тому ти шмат лайна, а не мій президент.
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а я хочу на французом - мне так легче и понятней - почему нет - мне правда во Франции не давали разговаривать по русски и даже по украински то же - почти 20 лет - во гады европейские)) - но то так - мелочи
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Раніше патріотів України називали мазепинцями, потім - петлюрівцями, пізніше - бандерівцями, а тепер - порохоботами. (с)
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оце ж дебіл, ппц. привели до влади некомпетентого клоуна, по ходу чим далі тим більше ми будемо котитись в дупу з цим зе презедентом. чому не англійська мова, наприклад, регіональна
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*****... а если у Одесситов, Харьковчан???
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Вовка, государственный язык должен быть один для всех, в независимости от региона.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский о возможном спецстатусе для русского языка на Донбассе: Если у дончан будет специальная просьба, я не вижу никакой проблемы. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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