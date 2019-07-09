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Все про:Азовское море (1230) корабль (1192)

 В Азовское море вошел российский противолодочный корабль "Ейск"

Россия усилила группировку в Азовском море малым противолодочным кораблем (МПК) "Ейск" (054) проекта 1124М Черноморского флота ВМФ РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Український мілітарний портал".

Вчера он прошел арку моста близ Керчи в направлении Азовского моря.

На Черном море он приписан к Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России и входит в состав 181-го дивизиона малых противолодочных кораблей 184-й бригады охраны водного района.

Кроме него у этой части есть в строю еще два МПК проекта 1124М - "Поворино" (053) и "Касимов" (055).

МПК "Ейск" (054) проекта 1124М был спущен на воду 12 апреля 1989 г. на предприятии "Ленинская Кузница" (современное название - "Кузня на Рыбальском") и уже 28 февраля 1990 г. вошел в состав 181-го дивизиона малых противолодочных кораблей 184 -й бригады охраны водного района Черноморского флота ВМФ СССР с базированием в городе Поти в Грузии как МПК-217.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия 2 года блокировала в Керченском проливе более 1200 судов, идущих в украинские порты, - Генштаб

После распада СССР тогдашним командованием Черноморского флота ВМФ СССР было принято решение перебазировать корабль в Севастополь, куда он перешел в ночь с 31 декабря 1991 г. на 1 января 1992 г..

С созданием в 90-х Новороссийской ВМБ Черноморского флота МПК-217 в составе части был перебазирован в Новороссийск и под распределение флота не подпадал.

В 1999 году МПК-217 был переименован в "Ейск".

В 2017 году он прошел доковый ремонт на захваченном 13 судоремонтном заводе в Севастополе.

Источник: https://censor.net.ua/n3136419
 
 
 Топ комментарии
 
Протилодочний?))Буде підводні човни шукати?))
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Что-то давно не выступал Порошенко
Аж целых 10 минут

Петя ты решительно или категорически осуждаешь?
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Так там же подводных лодок дохрена, вот и послали противолодочный. Гы.
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Протилодочний?))Буде підводні човни шукати?))
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Скоріше підземні, підводний там зануритись не зможе.
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Не переживай... "Рассеяне" - найдут... Нашли-же, в речке Лопань, в 2014-м, американские ударные АПЛ...
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российский противолодочный корабль"Ейск" будет искать украинскую подводную лодку в Азовском море глубиной 10 метров?
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Мабуть бояться що НАТА застосує там міні субмарини, *********.
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Ща местные пэтриоты соберутся и поедут...выражать озабоченность))
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Противолодочньй корабль в Азовском море ! Подводньіе лодки ищет ?
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точно, ищет наверное печальноизвестного Лошарика. И куда же этот Лошарий запропастился? В Азовское море вошел российский противолодочный корабль "Ейск" - Цензор.НЕТ 7098
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МПК "Ейск" (054) проекта 1124М был спущен на воду 12 апреля 1989 г. на предприятии "Ленинская Кузница" (современное название - "Кузня на Рыбальском Источник: https://censor.net.ua/n3136419

Как все символично
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Что-то давно не выступал Порошенко
Аж целых 10 минут

Петя ты решительно или категорически осуждаешь?
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Как у меня, у всех. Вот как у Пети, так только наверное у него и у товарища Брежнева.
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"Как у меня, у всех"

В обиходе, такие, как Вы, назхываются "п**дабол", а по-научному это диагноз:
"Логоре́я (др.-греч. λόγος - «слово» и ῥέω - «теку») - симптом патологии речи; речевое возбуждение, многословие, безудержность речевой продукции и ускорение её темпа[1]. Наблюдается при прогрессивном параличе, сенсорной афазии (в сочетании с парафазиями), маниакальных состояниях, шизофрении[1]. Также для описания этого симптома используются термины «полифазия», «речевое недержание».
В переносном смысле логорея (или «словесный понос» - по аналогии с диареей) - пустословие, болтовня, длинные бессмысленные речи, произносимые ораторами."
(Википедия)

Современная медицина творит чудеса, "и Вас вылечат"
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Я знаю, что такое логорея, я не из 5% ылиты.

А вы почитайте ещё, найдёте Пете ещё ряд других диагнозов. Используйте афедрон (с) по назначению
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Ну, вот видите, целых два иностранный слова Вы уже сегодня выучили.
Вот так, прямо на наших глазах, по учению Чарльза нашего, Дарвина, труд превращает...
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У неё не "логорея"... Это слишком "научно"... У неё - "обычный словесный понос", вызванный "хроническим запором в мозгах"...
(У меня, кстати, ещё в училище, интересный случай, был - спорил с одним, "вяликарассейским патриотом", родившимся и выросшим, в Челябинске, о богатстве синонимов, в украинском языке, по сравнению с "рассейским". Я ему "стриженое", а он мне - "бритое"... Довёл меня до того, что я его спросил: "У тебя "афедрон" на плечах, нормально держится?" А он мне в ответ: "Да... И "варит", в отличие от тебя, намного лучше...". ("афедрон", на древнегреческом - "задница"...).
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А всё потому что он обиделся на анекдот который был при его президентстве :
если в пустыне, горах или море натянуть ленточку, тут же появится парашенко с ножницами и телеоператорами...
Теперь, очевидно, будет такой вариант :
- Если где-то, кое-где у нас порой :
произошёл скандал или недоразумение
в кране не стало воды
накакала собачка
пошёл дождь или
подул ветер ... жди ***** и телевизионщиков.
В Азовское море вошел российский противолодочный корабль "Ейск" - Цензор.НЕТ 4011
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Так я про это же. Любой инфо-повод и даже без.

Соя обижается там выше.
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Ему еще не налили, как нальют так сразу и осудит. Гы.
Он по трезвому никакой, нужен допинг.
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Осадка 6.1 м
Протичовнове озброєння: РБУ-6000 (48 глибинних бімб), 4 торпеди.
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Да, глубинную бомбу там ему сбросить - самое то!
Ну,и торпеды надо на гусеничный ход перевести...
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При такій осадці йому нічого робить у Азовському морі - хіба що, по фарватерах пробитих, шастать... А поза ними він мілину схопить, моментом... Не хочу фантазувать, але за таких глибин не тільки глибинні бомби, але і торпеди, абсолютно неефективні... Ніякий дурень при подібних глибинах, підводні човни використовувать не буде, торпеди, при наявності мілин, запускать, по надводних цілях - марна справа... (Хіба-що, спробують ударить по суднах в Маріупольському порту, чи по портових прибережних спорудах... Але туди ще, по пробитому в дні, вузькому каналу, дійти треба...). Оборонне озброєння теж буде неефективне, бо сумніваюсь я, що в них стоїть, хоча-б, щось, більше за калібр в 76 мм(та ще й "довгоствольне", з "настильною" траєкторією...). Тобто, наша батарея САУ, чи танковий взвод, розвернуті на пірсах, їх зустрінуть пострілами з дистанції, з якої вони можуть тільки показать свої голі задниці... Протикорабельні ракети теж, не думаю, що поставили - якби були, то вони-б, уже, на весь світ, "роздзвонили", б...
Видно, розрахунок на "щоконадувальне залякування"...
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Йейс той самиф лошарік.
Вміють кацапи назви своїм ********* підбирати )))
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Найбільша глибина Азовського моря 13,5 метрів... Що там робити підводним човнам???
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В этой Азовской калюже этой лоханке даже потонуть толком не выйдет, будет торчать из воды как нос на лице.
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