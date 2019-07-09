 В Азовское море вошел российский противолодочный корабль "Ейск"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Український мілітарний портал".
Вчера он прошел арку моста близ Керчи в направлении Азовского моря.
На Черном море он приписан к Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России и входит в состав 181-го дивизиона малых противолодочных кораблей 184-й бригады охраны водного района.
Кроме него у этой части есть в строю еще два МПК проекта 1124М - "Поворино" (053) и "Касимов" (055).
МПК "Ейск" (054) проекта 1124М был спущен на воду 12 апреля 1989 г. на предприятии "Ленинская Кузница" (современное название - "Кузня на Рыбальском") и уже 28 февраля 1990 г. вошел в состав 181-го дивизиона малых противолодочных кораблей 184 -й бригады охраны водного района Черноморского флота ВМФ СССР с базированием в городе Поти в Грузии как МПК-217.
После распада СССР тогдашним командованием Черноморского флота ВМФ СССР было принято решение перебазировать корабль в Севастополь, куда он перешел в ночь с 31 декабря 1991 г. на 1 января 1992 г..
С созданием в 90-х Новороссийской ВМБ Черноморского флота МПК-217 в составе части был перебазирован в Новороссийск и под распределение флота не подпадал.
В 1999 году МПК-217 был переименован в "Ейск".
В 2017 году он прошел доковый ремонт на захваченном 13 судоремонтном заводе в Севастополе.
Как все символично
Аж целых 10 минут
Петя ты решительно или категорически осуждаешь?
В обиходе, такие, как Вы, назхываются "п**дабол", а по-научному это диагноз:
"Логоре́я (др.-греч. λόγος - «слово» и ῥέω - «теку») - симптом патологии речи; речевое возбуждение, многословие, безудержность речевой продукции и ускорение её темпа[1]. Наблюдается при прогрессивном параличе, сенсорной афазии (в сочетании с парафазиями), маниакальных состояниях, шизофрении[1]. Также для описания этого симптома используются термины «полифазия», «речевое недержание».
В переносном смысле логорея (или «словесный понос» - по аналогии с диареей) - пустословие, болтовня, длинные бессмысленные речи, произносимые ораторами."
(Википедия)
Современная медицина творит чудеса, "и Вас вылечат"
А вы почитайте ещё, найдёте Пете ещё ряд других диагнозов. Используйте афедрон (с) по назначению
Вот так, прямо на наших глазах, по учению Чарльза нашего, Дарвина, труд превращает...
(У меня, кстати, ещё в училище, интересный случай, был - спорил с одним, "вяликарассейским патриотом", родившимся и выросшим, в Челябинске, о богатстве синонимов, в украинском языке, по сравнению с "рассейским". Я ему "стриженое", а он мне - "бритое"... Довёл меня до того, что я его спросил: "У тебя "афедрон" на плечах, нормально держится?" А он мне в ответ: "Да... И "варит", в отличие от тебя, намного лучше...". ("афедрон", на древнегреческом - "задница"...).
если в пустыне, горах или море натянуть ленточку, тут же появится парашенко с ножницами и телеоператорами...
Теперь, очевидно, будет такой вариант :
- Если где-то, кое-где у нас порой :
произошёл скандал или недоразумение
в кране не стало воды
накакала собачка
пошёл дождь или
подул ветер ... жди ***** и телевизионщиков.
Соя обижается там выше.
Он по трезвому никакой, нужен допинг.
Протичовнове озброєння: РБУ-6000 (48 глибинних бімб), 4 торпеди.
Ну,и торпеды надо на гусеничный ход перевести...
Видно, розрахунок на "щоконадувальне залякування"...
Вміють кацапи назви своїм ********* підбирати )))