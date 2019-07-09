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 Политика Украины
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 САП подготовила подозрения одному из министров и некоторым главам ОГА, - Холодницкий

Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала обвинения одному из министров и обсуждает процесс сообщения подозрений некоторым главам ОГА.

Об этом в эфире "Прямого" сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.

"Процесс работы продолжается, детективы работают. Например, сегодня мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов – надлежащим образом вручить это подозрение. Также идет процесс согласования, обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым губернаторам, действующим, пока что, судьям. Работа идет, и детективы свою работу делают, прокуроры наблюдают. Там, где есть консенсус, где есть достаточная доказательная база, общество будет видеть результаты публично. Мы их не будем скрывать", - сказал Холодницкий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136417
 
 
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Холодницкому нужно самому себя посадить за все делишки за столько лет, за саботаж и бездействие при огромных зарплатах и премиях...
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