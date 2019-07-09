 Террористы продолжают активно готовиться к нанесению огневых ударов по ВС Украины, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление" на своем сайте.

По оперативным данным ИС, в ходе мониторинговых мероприятий, осуществленных командованием оккупационных группировок в течение прошедшей недели, особое внимание уделялось контролю маскировки собственных позиций, уточнению оперативной обстановки, изменениям в боевых порядках и местонахождении резервов Объединенных сил на Светлодарском, Бахмутском и Мариупольском направлениях.

Кроме того, дежурные артиллерийские расчеты противника, в том числе, размещенные в нарушение положений Минских соглашений, находились в состоянии постоянной готовности к нанесению огневых ударов по позициям частей и подразделений ВСУ из состава ОС, с ними ежедневно проводились тренировки по развертыванию для выхода на передовые огневые позиции и подготовки для нанесения огневых ударов по ВС Украины. Продолжает отмечаться активная деятельность снайперских и маневренных групп РЭР/РЭБ противника вдоль всей линии соприкосновения.

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В сфере боевой и оперативной подготовок, командование оккупационных формирований в течение отчетного периода провело следующие мероприятия:

— Сборы с командирами артиллерийских подразделений и механиками-водителями боевых машин частей и подразделений 1 и 2 АК ВС РФ на полигоне "Ударный";

— Боевые стрельбы и занятия по огневой подготовке с личным составом ряда артиллерийских подразделений, а также со стрелками-гранатометчиками на полигоне "Удалой". Стрельбы проводились в ночное время суток.

— Согласно единого плана Южного ВО ВС РФ в частях и подразделениях 1 и 2 АК ВС РФ прошло двухстороннее командно-штабное учение на полигонах "Восточный" и "Центральный-1" под руководством командующих 1 и 2 АК ВС РФ соответственно. Основная тема учения – форсирования водных преград.

Кроме того, с целью недопущения утечки информации и обеспечения скрытого управления войсками 28-29 июня н.г. была проведена плановая смена радиоданных в радиосетях и линиях радиосвязи тактического звена системы управления и оповещения 1 и 2 АК ВС РФ.