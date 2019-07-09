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 Политика Украины
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 Порошенко об итогах саммита Украина-ЕС: Сенсации не произошло, в декларации не указаны "Азовские санкции" и вопрос "Северного потока-2"

Саммит Украина-ЕС, который состоялся 8 июля в Киеве, сам по себе является положительным фактом, однако в его итоговом документе не зафиксированы ключевые позиции развития дальнейшего сотрудничества нашего государства с европейскими партнерами.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" заявил в эфире телеканала "Украина", комментируя ход и документы, подписанные по итогам переговоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Положительным является тот факт, что саммит состоялся. Потому что было много предложений, чтобы саммит проводить в декабре или в феврале следующего года. Но я категорически не допускаю того, чтобы мы позволяли в отношениях Украины - Евросоюз большие перерывы", - констатировал Порошенко.

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Он отметил, что на саммите подписаны документы, которые разрабатывались его командой еще год-два назад. "Позиции по развитию причерноморского побережья, приазовского побережья, позиции поддержки децентрализации очень важны для текущей работы. Положительно и то, что одобренная четкая позиция поддержки Украины в войне против страны-агрессора, против Российской Федерации. Мне приятно, что мы продолжили ту линию, которая была предложена мной год назад. Речь идет о следующих после плана "Восточного партнерства" шагах "Четырех союзов", - подчеркнул Порошенко.

"Это союз таможенный, союз энергетический, шенгенский и цифровой. Что они дают простым людям? Цифровой союз дает бесплатный роуминг во всех странах Евросоюза. А это вместе с безвиком чрезвычайно важно. Союз энергетический - это энергетическая безопасность нашего государства. Союз таможенный и Шенгенский дают свободу передвижения для граждан и товаров", - пояснил лидер партии "Европейская Солидарность".

Но не удалось достичь ключевых договоренностей, отметил Порошенко. "Первое, что не удалось сделать - это определить пути углубления санкций. Было заявление по морякам. Но мы подготовили "Азовский пакет" санкций. Если Путин не освобождает моряков - должна быть соответствующая реакция Евросоюза и соответствующее наказание. Санкции - это не инструменты наказания. Это инструменты давления по обязательствам по выполнению решений арбитража по украинским морякам, которые были выиграны в соответствии с моими директивами", - напомнил Порошенко.

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Он также отметил отсутствие в итоговом документе позиции по строительству "Северного потока-2". "Не удалось также добиться, чтобы в итоговую декларацию были вставлены вопросы "Северного потока - 2". А к концу 2019 года остается все меньше времени", - отметил Петр Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" также пояснил, что для реализации инициативы "Четырех союзов" нужно иметь не декларативные заявления, а дорожную пошаговую карту.

"Мы готовы помогать Украине, мы - государственники, и ни в коем случае для нас позиция "Чем хуже, тем лучше" не может быть приемлемой. Программа, которая предусматривает кооперацию с ЕС, требует кропотливой фактически круглосуточной работы, к которой я призываю и парламент, и правительство и президента. Тот факт, что мы сегодня опять не выступаем единой командой, является плохой услугой Украине, команда которой должна восприниматься так, как воспринималась наша делегация в ПАСЕ", - убежден Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3136415
 
 
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Ничего!, придешь через 5 лет, все поправишь!!!)))
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5 лет? За то что ОНО натворило больше дают, срок не закончится , по УДО не выйдет. Порошенко об итогах саммита Украина-ЕС: Сенсации не произошло, в декларации не указаны "Азовские санкции" и вопрос "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9267
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Ты придурок так и не понял, чего избежал за эти пять лет.
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Петя - у тебе було цілих п'ять років , щоб хоч чогось досягти не особисто для себе - а для країни.. Багато досяг?
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БОЛЬШЕ, чем все предыдущие президенты вместе взятые!
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Якби це було хоч на третину правдою те, що ти написав про петіні здобутки - то петя б не програв так ганебно і розгромно на виборах 21-го квітня якомусь "кловану-наркоману" без жодного політичного досвіду..
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У зеленого прошло уже месяц - много достиг? Дебилы зеленые...
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Да езжай ты уже в Липецк, поближе к своей любимой фабрике , где сидя вечерами, будешь писать мемуары "Как я руководил страной"..
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А ни кто и не сомневался, что ЗЕшляпа полный ноль.
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Это кто? Аааааа покровитель и предводитель мародёров-коррупционеров! Готовится к походам на допросы к следователям?!
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Это кто? Ааааа, зе-ЛОХ поверивший в бред блаЗЕня-наркомана!
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Вдуть по самые помидоры тем, кто готовил саммит !!
Что будут рассматривать и принимать известно за несколько месяцев до начала.
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«Нас никто не спрашивает» - так объяснил ситуацию с возвращением россии в ПАСЕ и строительство «Северного потока-2» Клоун, который благодаря населению, возглавляет Украину. Эта фраза и является лозунгом всей внешней политики Украины времен смуты. Их никто не спрашивает, а они и не собираются заморачиваться и спрашивать других. Лучше уж на концерт Монатика сходить на «Вечерний квартал», выходные провести в кругу друзей и сожрать шаурму под липами. И за 1,5 месяца не нашлось времени и возможности поговорить с министром МИД.

При президентстве Порошенко, Франция отказалась от Мистралей, ЕС ввел санкции, ЕС отказался от проекта «Южный поток», Меркель дважды пыталась говорить с путиным о «Северном потоке-2» и дважды неуспешно, пока не вспомнили, что проект может состояться только при сохранении транзита через Украину. После этого Европарламент принимал решение об отказе от него, наши дипломаты старались и лоббировали. А Клоуна теперь просто никто не спрашивает. Клоун потерял аргумент в виде ПАСЕ в обмен на кукиш.

Сейчас Клоун потеряет следующий аргумент в виде транзита российского газа через Украину, тысячи людей будут уволены, государство потеряет миллиарды долларов. Но самое главное - в Украине исчезнет еще один, практически самый главный аргумент в обороне территорий. Логично возникает вопрос: что будет сдерживать путина не идти дальше? Ответ прост: ничего, и точно его не сможет сдержать Клоун, которого никто не спрашивает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко об итогах саммита Украина-ЕС: Сенсации не произошло, в декларации не указаны "Азовские санкции" и вопрос "Северного потока-2"
 
 
 
 
 
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