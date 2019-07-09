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 Политика Украины
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 Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе

На 21-м саммите Украина – Европейский Союз 8 июля в Киеве были подведены итоги сотрудничества Украины и ЕС и обсуждены планы и приоритеты на будущее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Президент Владимир Зеленский отметил, что будущее невозможно без мира в Украине, и рассказал о вчерашнем совместном визите с Президентом Европейского совета Дональдом Туском в Станицу Луганскую.

"Жаль, что с нами там не было делегаций некоторых стран из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Уверен, это было бы им очень полезно. Если у кого-то вдруг возникнут сомнения по поводу продолжения санкций, всех приглашаю на Донбасс – посмотреть, сколько бед нам принесла война. И эту войну мы действительно хотим остановить. И хотим вернуть мир в Украину. Но это возможно сделать с помощью единственного "оружия". Это оружие – дипломатия", – подчеркнул Глава государства.

Зеленский положительно оценил то, что на вчерашней встрече европейские партнеры подтвердили неизменность своей позиции относительно поведения РФ. "Не думайте, что "санкции" – это мое любимое слово. Мое любимое слово "мир", – отметил Президент и добавил, что все принятые меры направлены на единую цель – полное выполнение Минских договоренностей и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Глава государства подчеркнул, что в Станице Луганской было проведено разведение войск с обеих сторон и сейчас ожидается демонтаж бетонных конструкций на оккупированной территории для начала восстановления моста. "Верю, что мы движемся к устойчивому прекращению огня. Понимаю, что не так быстро, как хотелось бы. Потому что фактически мы движемся по минному полю – во всех смыслах этого слова", – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, впереди много работы для восстановления Донбасса. Президент Украины поблагодарил Европейский Союз за ряд инфраструктурных проектов для улучшения жизни людей в регионе, в частности на оккупированных территориях. Он также отметил практические проекты ЕС в украинском Приазовье, которое продолжает страдать от экономической блокады Азовского моря.

"Все эти вопросы мы обсудим на инвестиционном форуме по восстановлению инфраструктуры Донбасса, который планируем провести в Мариуполе в сентябре. И на всех зарубежных встречах я приглашаю на форум всех инвесторов – и украинских, и иностранных", – подчеркнул Глава государства.

Президент Европейского совета Дональд Туск подтвердил, что ЕС и в дальнейшем будет неуклонно поддерживать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и никогда не признает аннексию Крыма. По его словам, недавно ЕС единогласно продолжил экономические санкции против России на шесть месяцев, и они будут действовать, пока не будут полностью выполнены Минские соглашения.

"Европейский совет также призвал Россию освободить 24 задержанных военных моряков и обеспечить беспрепятственный проход в Азовском море", – заявил Дональд Туск.

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Кроме того, ЕС готов и в дальнейшем поддерживать Минские соглашения включительно с непризнанием выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий. Дональд Туск отметил, что вчера посетил Станицу Луганскую, чтобы собственными глазами увидеть ситуацию. "Предельно ясно, что Минские соглашения сейчас как никогда должны безоговорочно быть выполнены всеми сторонами. У России – особая ответственность в этой связи", – подчеркнул он.

ЕС также подтверждает поддержку дипломатических усилий в рамках Нормандского формата, ОБСЕ, Трехсторонней контактной группы, чтобы достичь мира в Украине.

"Хотел бы возобновить свой призыв к России, чтобы они освободили украинцев, которых незаконно удерживают на российской территории и на Крымском полуострове", – подчеркнул Дональд Туск.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что Владимир Зеленский начал свою президентскую каденцию в то время, когда Украина и ЕС пребывают в лучших отношениях. "Наше партнерство – обоюдная солидарность и дружба", – подчеркнул он, добавив, что именно поэтому ЕС поддерживает Украину в отстаивании ее независимости и территориальной целостности.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.

На позициях в Станице Луганской, несмотря на отвод войск, продолжают служить полиция и Нацгвардия.

Источник: https://censor.net.ua/n3136413
 
 
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вроде как вчера ТУТ читаю 12 обстрелов и так каждый день "ТИШИНЫ И МИРА" а у Зедебила идет прекращение огня полное... ну и ну...
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Zеленскому не стоило бы ступать по пятам Петра и делать пиар-заявления, исходя из желаемого, а не действительного.
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прекращение огня = потери интереса к происходящему со стороны Америки с Европами и как следствие снятию санкций с залесья в ближней перспективе
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Причем ще и торчек https://www.youtube.com/watch?v=l14DCDRL8co
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у вас есть лучший рецепт как закончить войну..? поделитесь..
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За июнь одни из самые больших потери были вместе с ранеными если считать, а у этого - мы движимся к устойчивому перемирию! Чудны дела твои...
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Отвод оружия и перемирие это не одно и тоже. Чем дальше друг от друга - тем меньше потери от обстрелов. Чем это плохо?
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Слышь - житель! Чем дальше твои сородычи (свинособаки), с нашей земли, тем лучше! чем это плохо:?
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ПаРашка просто поржет над миролюбивыми прожектами нашего маленького пацифиста. А в Украине будут новые смерти и слезы.
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а и правда... Вот кто победит: один Вова - пацифист с пристрастием, другой - аморфный пацифист?
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А при чем здесь ***** Вовка?это для вазелинового стада лапша
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Ви двіжітєсь все далі від кордону, Напольйон хренов.
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признаю, Зеленский - гениален. чтобы прекратить войну ему не нужно ничего, кроме доступа к медиа. достаточно снять ролик, тиснуть блог в интернете, твитнуть пару реплик и вот ты уже побеждаешь. неажно что говорят эксперты, неважно что делает противник, ничего не важно! не верите? да вот же написано!!!

Господи, только бы хватило финансирования, а то актеры до осени разбегутся...
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Удивительные люди порохоботы. с ярко выраженным комплексом не полноценности! Вы действительно думаете чем хуже будет Зеленскому тем лучше будет стране? Идиоты....Успех и нормализация жизни возможна только совместными усилиями ,..... критикой , а не оголтелой бранью а ля Порошенко.
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Иди помоги зелёной шмаре толкнуть страну вперду
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Идиот. Зеленскому хуже никогда не будет!
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Не полноценные ,это те кто клоуна выбирал ,зная ,что он наркоман. И кто идиот пулеметов?
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Вован, просто отстрани людей от заработков на войне)))
Как там шефир говорил))
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Евгений Калашников Ваше желание еще раз пнуть попередника на чем только можно понятно. То, что вы до сих пор воюете не с Путиным, а с Порошенко - настолько очевидно, настолько бросается в глаза, что это уже даже не прилично.
Но в попытках поднагадить шоколадному барыге в тапки на каждом шагу вы раз за разом наносите удар по собственной стране.
Всё, нет барыги уже. Забудьте про него.
Вернитесь в реальность.
И занимайтесь Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением.
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??? да ты что! Понять и простить? А 5 лет "псу под хвост"...Кто вернёт? Лживый, алчный, циничный Негодяй должен ответить.
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https://censor.net.ua/news/3136404/vrag_za_sutki_17_raz_atakoval_pozitsii_os_poter_sredi_ukrainskih_voinov_net_unichtojeny_dvoe_i_raneny

Тенденция на лицо
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Что показательно - никто из порохоботов не бежал в военкомат в разгар боевьіх действий, но требовать результатов ценой чужих жизней - пожалста. Єто как жить коррупцией за чужой счет - єто у порохоботов в крови
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на шо намек? ЗЕ не скрывался от военкомата славшего повестки?
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"Не думайте, что "санкции" - это мое любимое слово. Мое любимое слово "мир" - SURE... c макаронниками и венгерскими ******** после турне Европой - в союзе... А как настойчиво дает посыл Меркель и Макрону с хутиным... -красава...
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Так и будет.Скоро нашим выдадут холостые патроны и хлопушки.
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ваши все время с хлопушкамна диване сидят.
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- Мы движемся к устойчивому повышению зарплаты до 4000$;

- Мы движемся к устойчивому снижению стоимости коммунальных услуг;

- Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
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Зеленський: Ми рухаємося до стійкого припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 5841
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"Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе"
Цензор: "Враг за сутки 17 раз атаковал позиции ОС"
Кто-то устойчиво врет!
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Перевожу - мы двигаемся к окончательной сдаче Украины.
Браво, ЗеБеня!
Тебя ждут вкусные гешефты в ПаРаше.
Смотри только, не подавись...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
 
 
 
 
 
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