"Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Президент Владимир Зеленский отметил, что будущее невозможно без мира в Украине, и рассказал о вчерашнем совместном визите с Президентом Европейского совета Дональдом Туском в Станицу Луганскую.

"Жаль, что с нами там не было делегаций некоторых стран из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Уверен, это было бы им очень полезно. Если у кого-то вдруг возникнут сомнения по поводу продолжения санкций, всех приглашаю на Донбасс – посмотреть, сколько бед нам принесла война. И эту войну мы действительно хотим остановить. И хотим вернуть мир в Украину. Но это возможно сделать с помощью единственного "оружия". Это оружие – дипломатия", – подчеркнул Глава государства.

Зеленский положительно оценил то, что на вчерашней встрече европейские партнеры подтвердили неизменность своей позиции относительно поведения РФ. "Не думайте, что "санкции" – это мое любимое слово. Мое любимое слово "мир", – отметил Президент и добавил, что все принятые меры направлены на единую цель – полное выполнение Минских договоренностей и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Глава государства подчеркнул, что в Станице Луганской было проведено разведение войск с обеих сторон и сейчас ожидается демонтаж бетонных конструкций на оккупированной территории для начала восстановления моста. "Верю, что мы движемся к устойчивому прекращению огня. Понимаю, что не так быстро, как хотелось бы. Потому что фактически мы движемся по минному полю – во всех смыслах этого слова", – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, впереди много работы для восстановления Донбасса. Президент Украины поблагодарил Европейский Союз за ряд инфраструктурных проектов для улучшения жизни людей в регионе, в частности на оккупированных территориях. Он также отметил практические проекты ЕС в украинском Приазовье, которое продолжает страдать от экономической блокады Азовского моря.

"Все эти вопросы мы обсудим на инвестиционном форуме по восстановлению инфраструктуры Донбасса, который планируем провести в Мариуполе в сентябре. И на всех зарубежных встречах я приглашаю на форум всех инвесторов – и украинских, и иностранных", – подчеркнул Глава государства.

Президент Европейского совета Дональд Туск подтвердил, что ЕС и в дальнейшем будет неуклонно поддерживать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и никогда не признает аннексию Крыма. По его словам, недавно ЕС единогласно продолжил экономические санкции против России на шесть месяцев, и они будут действовать, пока не будут полностью выполнены Минские соглашения.

"Европейский совет также призвал Россию освободить 24 задержанных военных моряков и обеспечить беспрепятственный проход в Азовском море", – заявил Дональд Туск.

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Кроме того, ЕС готов и в дальнейшем поддерживать Минские соглашения включительно с непризнанием выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий. Дональд Туск отметил, что вчера посетил Станицу Луганскую, чтобы собственными глазами увидеть ситуацию. "Предельно ясно, что Минские соглашения сейчас как никогда должны безоговорочно быть выполнены всеми сторонами. У России – особая ответственность в этой связи", – подчеркнул он.

ЕС также подтверждает поддержку дипломатических усилий в рамках Нормандского формата, ОБСЕ, Трехсторонней контактной группы, чтобы достичь мира в Украине.

"Хотел бы возобновить свой призыв к России, чтобы они освободили украинцев, которых незаконно удерживают на российской территории и на Крымском полуострове", – подчеркнул Дональд Туск.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что Владимир Зеленский начал свою президентскую каденцию в то время, когда Украина и ЕС пребывают в лучших отношениях. "Наше партнерство – обоюдная солидарность и дружба", – подчеркнул он, добавив, что именно поэтому ЕС поддерживает Украину в отстаивании ее независимости и территориальной целостности.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.

На позициях в Станице Луганской, несмотря на отвод войск, продолжают служить полиция и Нацгвардия.