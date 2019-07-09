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 ВККСУ рекомендовала Высшему совету правосудия уволить 23 судьи из Крыма, а также Луганской и Донецкой областей. СПИСОК

ВККС рекомендовала Высшему совету правосудия уволить с должностей 23 судьи в связи с их отказом от квалифоценивания на соответствие должности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.

"Комиссия рекомендует Высшему совету правосудия уволить 23 судьи", - сказано в сообщении.

Как отмечается, ВККСУ рассматривала вопрос в отношении 25 судей из Луганской, Донецкой областей и Крыма о внесении в ВСП представления с рекомендацией об увольнении с должности.

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Вместе с тем, Комиссия отложила рассмотрение вопроса относительно двух судей. Однако в отношении остальных 23 судей ВККС приняла решение внести в ВСП представление с рекомендацией об увольнении в связи с отказом от квалифоценивания на соответствие занимаемой должности.

ВККСУ рекомендовала Высшему совету правосудия уволить 23 судьи из Крыма, а также Луганской и Донецкой областей 01
ВККСУ рекомендовала Высшему совету правосудия уволить 23 судьи из Крыма, а также Луганской и Донецкой областей 02
ВККСУ рекомендовала Высшему совету правосудия уволить 23 судьи из Крыма, а также Луганской и Донецкой областей 03

Источник: https://censor.net.ua/n3136411
 
 
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Да пусть работают. Всего то 5 лет прошло.
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А что, есть такое слово - квалифоценирование?
Может все же квалификацинирование!
Зачем слова то коверкать?
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А их еще как предателей еще не уволили?И они 5 лет получают ЗП и судят от имени Украины или уже от раши и лугандона но деньги получают в Украине?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВККСУ рекомендовала Высшему совету правосудия уволить 23 судьи из Крыма, а также Луганской и Донецкой областей. СПИСОК
 
 
 
 
 
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