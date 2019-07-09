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 Политика Украины
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 Зеленский на саммите ЕС: Скоро мы будем просить у Евросоюза не деньги, а экстрадицию беглых топ-коррупционеров

В ближайшее время Украина будет просить у стран Европейского Союза не деньги на борьбу с коррупцией, а экстрадицию беглых топ-коррупционеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом заявил Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по результатам 21-го саммита Украина – Европейский Союз 8 июля в Киеве.

"Спасибо Европейскому Союзу, который готов и в дальнейшем, в частности материально, поддерживать нас в этом вопросе. Знаю, как наши европейские партнеры устали выделять средства на мифическую борьбу с коррупцией. Верю, что совсем скоро мы будем просить у вас не деньги, а экстрадицию беглых топ-коррупционеров", – подчеркнул Глава государства.

В то же время он отметил, что у него есть политическая воля для преодоления коррупции.

"В последние годы мы постоянно слышали, что для этого (преодоления коррупции. – Ред.) требуется только политическая воля. У меня эта воля есть. А вот у кого-то, скорее всего, воля на определенный срок будет ограниченной", – подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду законопроект, который сосредоточит работу ВАКС исключительно на топ-коррупции

Владимир Зеленский отметил, что за короткое время его пребывания на посту Главы государства уже есть определенные достижения в этом вопросе. В частности, разблокировано международное сотрудничество Национального антикоррупционного бюро с антикоррупционными органами иностранных государств, а также отменено электронное декларирование для антикоррупционных активистов. Кроме того, сейчас готовится к полноценному запуску Высший антикоррупционный суд.

"Последним барьером на пути к этому было отсутствие надлежащего помещения для этого органа. Данный вопрос решен. 5 сентября этого года суд начнет рассмотрение дел по топ-коррупции. Кстати, в здании на проспекте Победы. И это звучит очень символично, ведь нас интересует не борьба с коррупцией, а именно победа над ней", – заявил Президент.

Владимир Зеленский сделал акцент на необходимости перезагрузить всю антикоррупционную систему, в частности работу Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции.

"Уверен, что новый состав украинского парламента, который появится совсем скоро, полностью развяжет нам (Украине. – Ред.) руки для подавления коррупции", – подытожил он.

В свою очередь Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обратил внимание, что сегодня было решено выделить 119 млн евро для поддержки борьбы с коррупцией в Украине, реализации реформы децентрализации и поддержки гражданского общества. Также он выразил надежду, что с приходом к власти нового Президента и его команды коррупция в Украине будет искоренена.

"Когда я был Президентом своего государства, Президентом Европейской комиссии, постоянно упоминалась коррупция. Она была в центре всех дискуссий. Мне хотелось бы, чтобы на этот раз Украина, имея нового Президента, смогла решительно искоренить коррупцию. Эта великая нация заслуживает будущего без коррупции", – резюмировал он.

Напомним, 8 июля в Киеве проходил 21-й саммит Украина - ЕС. В рамках мероприятия президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер встретились в узком кругу.

Источник: https://censor.net.ua/n3136407
 
   
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Головне, щоб це були не лише порожні слова.. А поки аплодую
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Твоя порохомразь УЖЕ дала за предыдущие 5 лет свалить всем кому не лень.
Ну вот что за порохоботва убогая пошла....даже примитивно манипулировать не умеют.
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Давно пора вже почати саджати баригу та підбарижників!
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Так они все уже тут!
Вован, не планируй затягивать процесс!
Весна покажет кто ворует!!!
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Президент в нас пишеться з маленької літери.
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Скоро слово "антикоррупционер" станет ругательством. Так станут обозначать ни на что не способных болтунов, не желающих заниматься чем-то созидательным, но желающих много получать. Зеленский на саммите ЕС: Скоро мы будем просить у Евросоюза не деньги, а экстрадицию беглых топ-коррупционеров - Цензор.НЕТ 8081
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Пока тут, перекрыть все выезды, не дать им сбежать.
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тем более и медведчук тут, и бойко, и каломойский, и гепа, и ахметов.. да что перечислять? открываете Форбс и первые 200-300 человек списка - готовы к судебным процессам как за неуплату налогов так и за коррупцию, завладение землей, зданиями, предприятиями и деньгами
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А вот у кого-то, скорее всего, воля на определенный срок будет ограниченной", - подчеркнул он. Кстати, в здании на проспекте Победы. И это звучит очень символично, ведь нас интересует не борьба с коррупцией, а именно победа над ней", - заявил Президент.

свинарчуки стаями потяглися до Мордору під кришу *уйа.

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Невже побачимо там Коломойського?
Як цей пі##єж дістав....
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Наш Придурок по человечески может говорить, все фразы как с сценария 95 квартала.
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Но пока что мы просим деньги... Спустя год будет та же ситуация.
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Что-то педроцефалы партии ПЕС с лаем «фсьопропало» пока не очень активны. Видимо, ещё в будку корм не подвезли.
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Хотілось би це побачити вже зараз,а не за п"ять років.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский на саммите ЕС: Скоро мы будем просить у Евросоюза не деньги, а экстрадицию беглых топ-коррупционеров
 
 
 
 
 
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