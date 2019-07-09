 Буду говорить по-русски, пока у нас есть оккупированные территории, - Разумков

Об этом Разумков сказал в программе "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Я говорил и говорю, что пока у нас есть оккупированные территории на Востоке, пока у нас есть аннексированный Крым, я во время эфиров буду использовать русский язык - чтобы никто не захотел приходить и меня здесь "защищать". У меня все неплохо, как у человека, который разговаривает на русском языке", - рассказал политик.
При этом он отметил, что государственный язык нужно безусловно защищать и развивать, однако это на сегодня не главная проблема общества.
Разумков также высказал мнение, что предыдущая власть "не теми методами" популяризировала украинский язык, поскольку, на его взгляд, она прибегала в этом вопросе к принуждению.
"Я не уверен, что украинский язык является сегодня главной проблемой украинского общества. Если мы говорим о защите государственного языка, то, действительно, защищать государственный язык надо, и развивать государственный язык надо, но не теми механизмами и предложениями, которые использовали руководители предыдущей команды. Если мы говорим о популяризации украинского языка, то нужно было идти путем ( и об этом неоднократно говорил президент Зеленский) создания условий, чтобы сегодня украинский язык использовался шире. Этого не было сделано, мы пошли путем нагайки", - заявил лидер "Слуги народа".
агов! быстро все сюда , в очередь
Ничего не боится и не стесняется.
Ему плевать на тезисы самого гаранта.
Он проводит свою политику, чувствует себя главным.
Не зря Наталка оговорилась- президента разумкова. Это чмо будет руководить радой.
де ваша Л- логика , л-логика
какой откровенный пацан )))))))))))))
Будеш говорити російською для того щоб з'явились нові окуповані регіони.
вперде, хохлы
Росіска падлюка
Справи йдуть до повстання і революції! Реваншисти піднімають голови і йдуть по тому ж сценарію шо і ростовський втікач!
В мене якщо б вантажник - штабелер не отримував на руки 18 000 грн то б і я його зустрів десь у Варшаві чи Празі !
Путин 100 причин найдет если ему будет надо.
Не надо смотреть на Пуйла, а делать то что считаем нужным для Украины.
Без мовы нет нации!!!
и не только по судам, но и по тюрьмам ))))