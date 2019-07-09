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 Политика Украины
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Все про:русский язык (378) Разумков Дмитрий (89) Слуга народа (103)

 Буду говорить по-русски, пока у нас есть оккупированные территории, - Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков будет публично говорить по-русски, пока продолжается оккупацию Донбасса и аннексия Крым - чтобы ни у кого не возникло желание защищать его от "притеснений".

Об этом Разумков сказал в программе "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я говорил и говорю, что пока у нас есть оккупированные территории на Востоке, пока у нас есть аннексированный Крым, я во время эфиров буду использовать русский язык - чтобы никто не захотел приходить и меня здесь "защищать". У меня все неплохо, как у человека, который разговаривает на русском языке", - рассказал политик.

При этом он отметил, что государственный язык нужно безусловно защищать и развивать, однако это на сегодня не главная проблема общества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это личная позиция Богдана, - Стефанчук об идее сделать русский язык региональным на Донбассе

Разумков также высказал мнение, что предыдущая власть "не теми методами" популяризировала украинский язык, поскольку, на его взгляд, она прибегала в этом вопросе к принуждению.

"Я не уверен, что украинский язык является сегодня главной проблемой украинского общества. Если мы говорим о защите государственного языка, то, действительно, защищать государственный язык надо, и развивать государственный язык надо, но не теми механизмами и предложениями, которые использовали руководители предыдущей команды. Если мы говорим о популяризации украинского языка, то нужно было идти путем ( и об этом неоднократно говорил президент Зеленский) создания условий, чтобы сегодня украинский язык использовался шире. Этого не было сделано, мы пошли путем нагайки", - заявил лидер "Слуги народа".

Источник: https://censor.net.ua/n3136405
 
 
 Топ комментарии
 
Галіма відмазка керівника "Молодих регіонів"
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пока есть окупированые територии - а потом новую отмазку придумаю если понадобиться
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Вова, с такими помогаями далеко не уедешь
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Це ще не помої, це гвардія Зєлі. А от понижче в його командос.
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Логичная мысля от Разумкова. ********* уже пытается говорить на "мове", правда, сливной бачок не приспособлен.
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Галіма відмазка керівника "Молодих регіонів"
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ну да ... если бы еще хорошо говорил по украински и делал такие заявления еще куда ни шло... а так оно дупля не отбивает
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пока есть окупированые територии - а потом новую отмазку придумаю если понадобиться
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Фідель Кастро у свій час пообіцяв поголити бороду, коли на Кубі побудують комунізм. Рига Разумком, точно рига і вата.
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сичас боты цензора начнут притеснять
агов! быстро все сюда , в очередь
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блин , консерва вскрывается и вскрывается...ДОКОЛЕ...
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Какая консерва ? Всем у кого есть мозг это было понятно с самого начала о чем писали неоднократно ещё до прихода этих подонков к власти
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До прихода к власти , не скажите, они скромничали... большей частью помалкивали в тряпочку... а ща хотят показать , какие они борзые храбрецы... Только ведь ущербное не може сванговать, шо власть не вечна, а значит своего пенделя схлопочет...
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Консерва сама выставила себя на всеобщее обозрение.
Ничего не боится и не стесняется.
Ему плевать на тезисы самого гаранта.
Он проводит свою политику, чувствует себя главным.
Не зря Наталка оговорилась- президента разумкова. Это чмо будет руководить радой.
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вот на каком вы сейчас написала?
де ваша Л- логика , л-логика
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Да, то он в лужу сделал...Ну, то шо у негот борзометр зашкалил и речи нет...
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З точки зору виборів, це прекрасна заява для проукраїнського електорату щоб побачити і підтвердити свої сумніви в тому, шо ці " слуги руцкава міра " будуть діяти проти українців і їх рідної мови !
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кем оккупированные? хунтой??
какой откровенный пацан )))))))))))))
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😂😂😂😂 А Ха Ха Ха Ха такое впечатление что это ДИЧЬ он из дурки вещает
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Шо вы от шлеперных рыгов хотели - там ляпа за ляпой...
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логика такая как в том одесском анекдоте "не надо меня "спасать"!"
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Чого тільки не вигадають клоуни, щоб українську мову не вчити. Оце зебіли навибирали.
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Чмо...
Будеш говорити російською для того щоб з'явились нові окуповані регіони.
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оккупант - хунта, а не рф... вы по разному понимаете термин ))))
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этот парень лидер партии слуга урода... и его таки поддерживают
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голосуя за слугу урода вы голосуете за русский язык
вперде, хохлы
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Побіль ше б таких відвертих заяв, шоб українці зрозуміли всю суть цих московських холуїв!
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гнида кацапська. скажи прямо . не володію державною.
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Йому немає місця в органах держ влади.
Росіска падлюка
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я уже давно заметил, что Разумкову сложно говорить по-украински.. вот,типа, нашел причину не говорить..Дима, не считай тут всех лохами, а просто чесно в этом признайся
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за что за это? если за Зеленского то таки да во втором туре.. и если он опять будет один на один с мародёром, то еще раз проголосую Буду говорить по-русски, пока у нас есть оккупированные территории, - Разумков - Цензор.НЕТ 8905
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з твоїми голосуваннями маєш шанс голосувати за губернатора західного федерального округу кацапстану.
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Постать розумковського поряд з президентом багато чого говорить про нього самого, навіть голосно кричить - мт команда українофобів.
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А перша відмазка була, поки не оберуть депутатом, ось в вся послідовність московського агента з " молодих регіоналів" разумкова!
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Голосуй за щирых украинцев,Мертвечуков ,Свинарчуков,Бойко!
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А шо за щирих українців разумкова, коломойського і клоуна малороса!
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Партия Шалтай-Болтай.Дай Бог .чтобы получилось.У Мертвечука точно ничего не получит ся,потому что он никто, и звать его Никак будут после выборов.Политические лузеры .Надувают щёки и будут громко пукать,а не помогать народу.А Вот по мажоритарке,а это-50%, идёт полное лайно.Полное.Грановские,Розенблаты,Балоги и Кононенки.После выборов- мажоритарку убрать!Требовать выборы всех -раз в 2 года!!Чтобы не приходилось ждать 5лет или организовывать Майданы.
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Я уверен что они ничего не будут делать для популяризации украинского языка.
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за кого он нас принимает ? ПФИ... ведь известно, шо тока яй.а для прищепы созреют, заговоришь не только по-нашему , но и по-китайски.
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Опять разделяют Украину. А как же закон о едином госязыке для госслужащих? Идет оголтелая русификация и уничтожение украинского языка а значит Украинского Народа и это во время войны с россией. Разумков это российский коллаборант предатель.
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Можете заскрінити мої слова!

Справи йдуть до повстання і революції! Реваншисти піднімають голови і йдуть по тому ж сценарію шо і ростовський втікач!
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Попытки будут, но безуспешные.Очень много людей с идеологией :Не знаю как,но не так!!Или чем хуже,тем лучше!!.Украинцы и так разбрелись по свету.Зять организовывает производство в Золочеве Львовской.Некому работать .Старики-алкаши,молодые -тоже неудачники,потому что не смогли уехать на заработки за границу.Не с кого набрать спецов.А Как Львов будет голосовать?
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Нехай платить зарплату як в Польщі. Скинь контакти мені, я тобі нормальних людей підкину!

В мене якщо б вантажник - штабелер не отримував на руки 18 000 грн то б і я його зустрів десь у Варшаві чи Празі !
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Забыл свое обещание говорить на украинском как выберут в Раду? трепло
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Идея возвращения украинского языка в украинские города исключительно "лаской" - гнилая в принципе. Наглядный пример - Ирландия. Русский язык как более сильный просто вытеснит украинский.
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Разумков сцыт нам в глаза и не краснеет, Пуйлу пох на: язык, мову, ему главное территории и влияние в мире.
Путин 100 причин найдет если ему будет надо.
Не надо смотреть на Пуйла, а делать то что считаем нужным для Украины.

Без мовы нет нации!!!

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исполняет. не хочет говорить по украински.
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Молодий регіонал підлизується до путіна... Після виборів ми ше не такі заяви і дії побачимо на угоду путіну від молодих регіонів разумкових !
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це типу: поки ти не перестанеш гадити, я буду гадити. а взагалі то ********* цим "не теми методами". а якими, с у к а , чого не пропонуєш своїх методів? немає?
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дебилушка. умные люди заставят его говорить на украинским языке, затаскают по судам как половую тряпку
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это он вас затаскает - у него крыша: путин
и не только по судам, но и по тюрьмам ))))
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в однм интервью это рыгионыш малорос и украинофоб публично сказал что заговорит на украинском когда станет ДЕПУТАТОМ он стал им и он тупо соврал- вроде метит на спикера где просто обязан говорить на украинском но в команде Зе на законы плюют тупая отмазка кому ты чешеш и в душе эта тварь думает что Крым вряд ли скоро станет нашим поэтому на украинский не перейдет никогда-Ми вже навчили майже всю російську розвідку, їх шпигунів, провокаторів і агентів впливу в медіа просторі, щирої української мови. Завертати нам голову пропагандою Геббельса з імперії зла на мові окупанта, цей трюк у нас вже не проходить.P.S.-Так руський мир только таких и защищает, таких вот своих что на русском разговаривают.
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А як відносно Закону про мову, здебіл звичайний?
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шо характерно - зеклоуноботи на цій тесі випали в осадок.
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Культура и язык это главное!!! Пока жив украинский язык есть Украина. Посмотрите на Беларусь. Там госслужащие не говорят по белорусски. Там в случае войны с россией и войны как таковой не будет. Там почти все перейдут на сторону врага. А все потому что Белорусский народ погиб, потому что для них белорусский язык не главное.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБуду говорить по-русски, пока у нас есть оккупированные территории, - Разумков
 
 
 
 
 
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