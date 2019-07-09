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 Трамп отказался сотрудничать с послом Великобритании Дэрроком

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается общаться с послом Великобритании Кимом Дэрроком. По словам американского президента, в США посла не любят.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в Twitter.

"Я не знаю посла, но в США его не любят и не думают о нем хорошо. Мы больше не будем иметь с ним дело".

Трамп также добавил, что он критически относится к политике Великобритании и премьер-министру страны Терезе Мэй из-за ее позиции по Brexit. В то же время Трамп выразил надежду на нового премьер-министра Великобритании и вспомнил свою недавнюю встречу с Королевской семьей.

Резкая критика Трампа в адрес посла последовала после того, как СМИ обнародовали переписку посла Британии в США сэра Кима Дэррока в адрес МИД, где он называет Трампа "некомпетентным" и "небезопасным", полагая, что его карьера может закончиться "позором".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп встретился с Ким Чен Ыном и стал первым президентом США, который ступил на территорию Северной Кореи. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3136402
 
 
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