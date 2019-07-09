EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Происшествия
  152  1
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (2037) пенсия (1837) Донбасс (18896)

 Зеленский предложил Кабмину увеличить срок пребывания пенсинеров-переселенцев на оккупированных территориях с 2 месяцев до 1 года

Во время пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве он напомнил, что сейчас пенсионерам-переселенцам разрешено находиться на оккупированной территории Украины не более 59 дней подряд. Иначе у них возникнут проблемы с получением пенсии.

Президент предложил увеличить срок с 59 дней до 1 года,  передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Новости Донбасса.

"Давайте расширим возможность людям быть людьми. Мы предложили срок в 1 год. Хотя я очень надеюсь, что через год у нас не будет этой войны", - подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский предложил упростить процедуру провоза товаров через линию соприкосновения на неподконтрольную территорию Донбасса.

"Тут у нас очень простое предложение: нужно, чтобы у нас был перечень продуктов, которые нельзя провозить, а не наоборот", - сказал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина начнет сама строить мост в районе Станицы Луганской, если на оккупированном Донбассе не начнут демонтаж в течении недели, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3136401
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗеленский предложил Кабмину увеличить срок пребывания пенсинеров-переселенцев на оккупированных территориях с 2 месяцев до 1 года
 
 
 
 
 
 вверх