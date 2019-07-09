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 Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей

8 июля в Люксембурге Парламентская ассамблеи (ПА) ОБСЕ приняла резолюцию "Милитаризация Российской Федерацией временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украина, Черного и Азовского морей".

Документ является частью утвержденной парламентариями Люксембургской декларации, ее опубликовали на сайте ПА ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.

Декларацию поддержали 94 голосами, против голосовало 11 членов ассамблеи при 11 воздержавшихся, сообщили в пресс-службе ПА ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей

В тексте резолюции сказано, что Парламентская ассамблея ОБСЕ "вновь осуждает продолжающуюся незаконную оккупацию и попытку аннексии Крыма Российской Федерацией и настоятельно призывает Российскую Федерацию отменить их, вывести российские оккупационные силы из Крыма и вернуть его под контроль правительства Украины".

Кроме того, в документе осуждается "растущая милитаризация Российской Федерацией Азовского моря, Керченского пролива и Черного моря", "неспровоцированный акт вооруженной агрессии и неоправданное несоразмерное применение военной силы со стороны Российской Федерации против украинских судов и членов их экипажей в нейтральных международных водах Черного моря вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "С МКС невооруженным глазом я видела как рвались бомбы на Донбассе. Они летели со стороны ВСУ. Гибли женщины, старики и дети", - российская космонавтка Серова на заседании ПА ОБСЕ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3136400
 
 
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Какая это резолюция, по счету? Тясячепервая?
ОБСЕ абсолютно бесполезная организация.
Пускает пузыри лишь с одной целью, чтобы финансировали.
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Ну, все, кацапи почервоніють від сорому і швиденько заберуться з Криму, Чорного і Азовського морів. Можна спокійно відводити війська за Дніпро і розбирати бетонні укріплення.
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мама родная!!столько напринимали!!что аж слеза навернулась!!(а конкретики как всегда никакой!!) Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей - Цензор.НЕТ 8460 Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей - Цензор.НЕТ 909 Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей - Цензор.НЕТ 101
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Сук,там сьогодні весело було
Космонавт сєрова заявила,шо неворужоним глазом бачила з борту МКС,як летять бонби по донбасу зі сторони укров.Пів залу ридало від сміху

https://youtu.be/Mv1e56Vg_R4
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Хочется съязвить.., но нет культурных слов.
Есть вещи, от которых просто офигиваешь( извините) или ... звереешь
Тут - два в одном(
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Это из серии, как говорила моя бабушка :" Где они были, когда куры дохли?" Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей - Цензор.НЕТ 3481
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПарламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей
 
 
 
 
 
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