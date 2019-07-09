 Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей

Документ является частью утвержденной парламентариями Люксембургской декларации, ее опубликовали на сайте ПА ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.



Декларацию поддержали 94 голосами, против голосовало 11 членов ассамблеи при 11 воздержавшихся, сообщили в пресс-службе ПА ОБСЕ.

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В тексте резолюции сказано, что Парламентская ассамблея ОБСЕ "вновь осуждает продолжающуюся незаконную оккупацию и попытку аннексии Крыма Российской Федерацией и настоятельно призывает Российскую Федерацию отменить их, вывести российские оккупационные силы из Крыма и вернуть его под контроль правительства Украины".



Кроме того, в документе осуждается "растущая милитаризация Российской Федерацией Азовского моря, Керченского пролива и Черного моря", "неспровоцированный акт вооруженной агрессии и неоправданное несоразмерное применение военной силы со стороны Российской Федерации против украинских судов и членов их экипажей в нейтральных международных водах Черного моря вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года".





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