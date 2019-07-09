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Все про:Госдума (975) ОБСЕ (3677) Володин (25)

 Россия содержит ПА ОБСЕ, а там себя по-хамски по отношению к нам ведут, - спикер Госдумы Володин

Россия содержит Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ, заявил 8 июля председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Госдумы.

По его словам, европейские парламентарии приняли "недружескую" по отношению к России резолюцию.

"Мы платим в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ более €200 тыс., Грузия – €1,5 тыс. Но при этом нарушают все нормы, правила, регламенты. Откуда такое поведение? Практически Россия содержит весь этот институт, а при этом так себя по‑хамски ведут. Мы против этого", – сказал Володин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей и осуждением оккупации Крыма

8 июля в Люксембурге ПА ОБСЕ приняла ряд резолюций, среди которых – "Милитаризация Российской Федерацией временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украина, Черного и Азовского морей". Декларацию поддержали 94 голосами, против голосовало 11 членов ассамблеи при 11 воздержавшихся.

В документе осуждается "растущая милитаризация Российской Федерацией Азовского моря, Керченского пролива и Черного моря", "неспровоцированный акт вооруженной агрессии и неоправданное несоразмерное применение военной силы со стороны Российской Федерации против украинских судов и членов их экипажей в нейтральных международных водах Черного моря вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года". Россию также призвали обеспечить свободу прохода судов через Азовское море и Керченский пролив в соответствии с нормами международного права.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутаты Госдумы РФ хотят, чтобы журналиста, назвавшего Путина "п#здой моржовой", выдали России

Источник: https://censor.net.ua/n3136399
 
 
 Топ комментарии
 
В цій заяві валодіна як в дзеркалі відобразилась вся чванлива , гидотна сутність кацапів і їхньої імперії . Чванливі та навскрізь брехливі унтерменші .
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ну так валите нахрен, чего обиженку строить, но там оставаться?
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Не всех можно купить. Или можно?
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ну так валите нахрен, чего обиженку строить, но там оставаться?
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Бедный г-н Володин. Как нам вас жаль.
Вы в зеркало на себя сморели, г-н Володин?
Ничего там не заметили примечательного?
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А він платьожку показував чи вірити йому на слово?
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В цій заяві валодіна як в дзеркалі відобразилась вся чванлива , гидотна сутність кацапів і їхньої імперії . Чванливі та навскрізь брехливі унтерменші .
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Призраки ПА из СтарТрека, вроде в тему )

Призраки Па бестелесные существа, противники Пророков Бейджора. Баджорские религиозные тексты утверждают, что Призраки Па когда-то обитали в Небесном храме вместе с Пророками. Но изгнаны оттуда в Огненные пещеры на Бэйджор. Баджорцы считали их ложными пророками.

Гена Родденберри что-то знал )
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по логике Володина, если, допустим, Кипр или Лихтенштейн забашляют больше в ПА, то получат руль
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Ну так-"Какой привет- таков и ответ" как аукниться- так и откликнеться!
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лох это судьба, кацап
платите больше, больше будет причин для возмущения
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия содержит ПА ОБСЕ, а там себя по-хамски по отношению к нам ведут, - спикер Госдумы Володин
 
 
 
 
 
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