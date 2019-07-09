EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  296  12
Все про:Зеленский (2037) США (15107) Чалый (427) Трамп (2295)

 Чалый: Подготовка встречи Зеленского и Трампа завершится в августе-сентябре

На этой неделе представители команды президента Украины Владимира Зеленского прибудут в Вашингтон, чтобы совместно с посольством Украины готовить встречу лидеров двух стран.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем над этим. На этой неделе, вы увидите, приедут (в Вашингтон. - Ред.) представители президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать, чтобы определить и дату визита, и наполнить его содержанием. Я думаю, это вопрос следующих месяцев", - рассказал дипломат. На вопрос журналистки он добавил, что "в августе-сентябре визит должен быть полностью подготовлен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дата визита Зеленского в США пока не определена, - Тейлор

Чалый решительно опроверг предположение, звучавшие в последнее время в Украине: мол, США ждут, а президент "не едет, потому что не может найти времени".

"Ни президенту Зеленскому, ни Украине, ни Соединенным Штатам не нужна картинка, просто картинка двух президентов. Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Другое дело - каким будет содержание", - заявил посол.

Дипломат добавил, что в посольстве Украины осуществляется интенсивная работа по подготовке содержания встречи двух президентов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы ждем визита Зеленского в США, - Волкер. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3136396
 
 
 Топ комментарии
 
Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Д Источник: https://censor.net.ua/n3136396

Очень странное заявление. Очень хорошая новость, но очень странное заявление. 😁
 показать весь комментарий
 
Зеля, пока что учи, что столица США не Торонто. И не Майами. И в 1775-м году американцы не разбомбили английские аэродромы. И Иван Грозный не ездил с сыном в Питер "Красной Стрелой". В общем, двум выдающимся умам современности будет чем нас повеселить при встрече. Чалый: Подготовка встречи Зеленского и Трампа завершится в августе-сентябре - Цензор.НЕТ 455
 показать весь комментарий
 
если встреча состоится, то я понимаю он первый президент который едет с официальным и государственным визитом. возможен значит и обратный визит.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Д Источник: https://censor.net.ua/n3136396

Очень странное заявление. Очень хорошая новость, но очень странное заявление. 😁
 показать весь комментарий
 
 
Главное, чтобы химия правильная была. Чистая. Кстати, Чарли здесь никого не напоминает?

 показать весь комментарий
 
Ну то дожить ещё надо. Та и Чалому гарантия что в отставку не отправят. Он же готовит встречу---а кто ещё? Оно ш конешно---потому то шож!
 показать весь комментарий
 
с его ростом зеля может только отс*ть у трампа
 показать весь комментарий
 
 
Трамп дождется результатов осенних выборов. А то может Зеленского скинут, то зачем ему с ним встречаться.
 показать весь комментарий
 
Зеля, пока что учи, что столица США не Торонто. И не Майами. И в 1775-м году американцы не разбомбили английские аэродромы. И Иван Грозный не ездил с сыном в Питер "Красной Стрелой". В общем, двум выдающимся умам современности будет чем нас повеселить при встрече.
 показать весь комментарий
 
 
Можна йому побажати Україну в серце, розум в голову.
 показать весь комментарий
 
а чалый быстро забыл про своего благодетеля порохохряка и начал преданно заискивать перед зебобой Чалый: Подготовка встречи Зеленского и Трампа завершится в августе-сентябре - Цензор.НЕТ 4529
 показать весь комментарий
 
если встреча состоится, то я понимаю он первый президент который едет с официальным и государственным визитом. возможен значит и обратный визит.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧалый: Подготовка встречи Зеленского и Трампа завершится в августе-сентябре
 
 
 
 
 
 вверх