 Климпуш-Цинцадзе хотела устроить политический скандал, а не попасть на саммит Украина-ЕС, - Гройсман о недопуске вице-премьера

"То, что произошло, на мой взгляд, имеет лишь одну причину. Вместо того, чтобы перезвонить мне и сказать, что есть какая-то техническая проблема, кого-то не пускают… Я предпринял бы меры, чтобы урегулировать эту проблему, если бы я о ней знал. Вместо этого вице-премьер-министр идет и устраивает скандал прямо на входе в Мариинский дворец. Как только она устраивает скандал, рядом случайно оказываются две камеры – "5 канала" и канала "Прямой", - сказал Гройсман в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Меня это приводит к мыслям, что было желание не принять участие в работе саммита, а было желание устроить политический скандал. Что и произошло. Автора этого скандала я знаю. Это Петр Алексеевич Порошенко, к огромному сожалению. Я с подобными шагами уже встречался. И все 2,5 года на должности премьер-министра время от времени такие подковерные, грязные, мелкие интриги направлялись в мой адрес", - заявил премьер.
При этом он отметил, что узнал о ситуации с недопуском Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина-ЕС из интернета.
Между тем Гройсман добавил, что этот саммит – президентского уровня, и состав делегации формирует Офис президента Украины.
"Очевидно, что наряду с другими вице-премьерами могла быть и Иванна Климпуш-Цинцадзе. Но произошло то, что произошло", - сказал премьер-министр.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 8 июля вице-премьер министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, проходящий в Мариинском дворце.
А не министром на свой личный карман.
А также напомню, что Порошенко был и в СДПУ(о) Медведчука, и в ПР и где он только не был. Он более чем всеядный. Флюгер.
Причем так и не отнял ведь?
А "сразу" - это через 9 месяцев?
Ты лгун и бездарный фантазер.
Банк Порошенко остался при нем, в Нацбанке во время назначения Порошенко министром уже больше года рулил Арбузов, а не Стельмах, с которым Порошок устраивал валютные качели в 2007м.
омг, а петя уже успел приватизировать нацбанк???я уже не говорю про процедуру назначения
шах и мат порохоботам???
Этот из тех персонажей, что если бы выбрали Порошенко, то он бы ему сейчам оды бы пел...унылое Г
https://glavcom.ua/sport/publications/osirotila-koroleva-abo-chomu-glyadachiv-na-legkoatletichne-jevro-v-ukrajina-ne-vdalosya-zignati-navit-paliceyu-608214.html
грося, ты слишком рано вскрылся. время покажет кто где срал. но предателей не любят нигде.
Пусть ещё Медведчука третьим возьмут
Головна помилка Пороха, зайва толерантність, він на національність не зважав, а євреї йому віддячили!
Саме тому в списку Европейської солідарності жодного єврея немає!
Це єдина з партій, до речі, у чиїх списках євреїві немає.Порошенко зробив роботу над помилками, сподіваємося що не запізно.
🤔
Це не національна сегрегація?
🤔
галава, амбре шаКАЛадом..
🤗
Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.