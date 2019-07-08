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 Политика Украины
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Все про:саммит (733) Гройсман (4808) Евросоюз (12511) Климпуш-Цинцадзе (335)

 Климпуш-Цинцадзе хотела устроить политический скандал, а не попасть на саммит Украина-ЕС, - Гройсман о недопуске вице-премьера

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что мог бы организовать допуск вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина-ЕС, если бы она обратилась к нему с соответствующей просьбой, а также указывает не желание вице-премьера устроит политический скандал.

"То, что произошло, на мой взгляд, имеет лишь одну причину. Вместо того, чтобы перезвонить мне и сказать, что есть какая-то техническая проблема, кого-то не пускают… Я предпринял бы меры, чтобы урегулировать эту проблему, если бы я о ней знал. Вместо этого вице-премьер-министр идет и устраивает скандал прямо на входе в Мариинский дворец. Как только она устраивает скандал, рядом случайно оказываются две камеры – "5 канала" и канала "Прямой", - сказал Гройсман в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Меня это приводит к мыслям, что было желание не принять участие в работе саммита, а было желание устроить политический скандал. Что и произошло. Автора этого скандала я знаю. Это Петр Алексеевич Порошенко, к огромному сожалению. Я с подобными шагами уже встречался. И все 2,5 года на должности премьер-министра время от времени такие подковерные, грязные, мелкие интриги направлялись в мой адрес", - заявил премьер.

При этом он отметил, что узнал о ситуации с недопуском Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина-ЕС из интернета.

Между тем Гройсман добавил, что этот саммит – президентского уровня, и состав делегации формирует Офис президента Украины.

"Очевидно, что наряду с другими вице-премьерами могла быть и Иванна Климпуш-Цинцадзе. Но произошло то, что произошло", - сказал премьер-министр.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 8 июля вице-премьер министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, проходящий в Мариинском дворце.

Источник: https://censor.net.ua/n3136392
 
 
 Топ комментарии
 
Мы её не пустили Кто виноват? Порошенко.
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У Маріїнському проходить самміт Уераїна-ЄС в там " випадково" працюють знімальні групи 5-го каналу і "Прямого"? "І ти, Брут, ой, Гройсман?" А де ж тоді тим знімальним групам працювати? На Вінницькому ринку?
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т.е. вначале гройсман не включил вице-премьера в список а потом оказывается это порох виноват?

грося, ты слишком рано вскрылся. время покажет кто где срал. но предателей не любят нигде.
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а вот и началось Климпуш-Цинцадзе хотела устроить политический скандал, а не попасть на саммит Украина-ЕС, - Гройсман о недопуске вице-премьера - Цензор.НЕТ 4656, гнося уже начал пинать мародерское порося по взрослому, а ведь так дружили, так дружили, такие чудесные реформы делали и на тебе, порохосвин гносе решил свинью подложить Климпуш-Цинцадзе хотела устроить политический скандал, а не попасть на саммит Украина-ЕС, - Гройсман о недопуске вице-премьера - Цензор.НЕТ 135
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Я всем напомню, что Гройсман подлизывал рыгам во времена правления Януковича. Он всеядный.
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так и петька порошенко тогда у рыгов тоже в министрах ходил
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Порошенко был министром рыгов полгода. А Гройсман с ними заигрывал все свое мерство. Восемь или сколько лет.
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то есть свинохряк морально выше гноси на целую кучерявую голову
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Мэр должность выборная. В отличие от министра.
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И это дает ему право лизать рыгам? Он лизал, так как те выделяли ему баблишко и там еще что-то. Вот он себя ведет сейчас так же . Он лижет Зеленскому так как это выгодно, также как раньше лизал рыгам.
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Он работал мэром на благо города.
А не министром на свой личный карман.
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А сейчас он работает на благо Украины и оттого лижет Зеленскому. Такая у него логика. Он всеядный. У него нет принципов.
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"Был министром рыгов полгода"... Ну, во-первых - 11 месяцев, а во-вторых, вы хотите сказать, что "один раз - не пи...орас"? )))
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Чуть ниже мое сообщение о логическом и ассоциативном мышлении как раз для таких как ты.
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Я всем напомню, что Порошенко тоже в то время подлизывал Рыгам и даже министром был назначен при президенте Януковиче в правительстве Азарова.
А также напомню, что Порошенко был и в СДПУ(о) Медведчука, и в ПР и где он только не был. Он более чем всеядный. Флюгер.
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мало того, мародер порошенко лично хлопотал, чтобы пришлому новинскому дали украинское гражданство Климпуш-Цинцадзе хотела устроить политический скандал, а не попасть на саммит Украина-ЕС, - Гройсман о недопуске вице-премьера - Цензор.НЕТ 2822
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Не пиши хрень. Порошенко стал министром только оттого что Янукович хотел отнять у него Нацбанк. Вот он ему предложил министра, а тот не мог отказаться. А после он его выгнал сразу.
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Чтобы отнять банк нужно давать должность министра?
Причем так и не отнял ведь?
А "сразу" - это через 9 месяцев?

Ты лгун и бездарный фантазер.
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Отнял. И начал воровать оттуда, что и привело к тому, что ему понадобились деньги от России и тот самый несчастный кредит на пятнадцать миллиардов, который привел к изгнанию Януковича. А до этого там сидел Порошенко и его Янукович не мог сковырнуть никак. Вот и всё. Так что его убрали заставив пойти на повышение как будто, а потом убрали через полгода. Это такая тактика как убрать неугодного с нужного места. А не "Порошенко лизал рыгам". Нужно быть идиотом, чтобы это не понимать.
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Мне иногда кажется, что у критиков Зеленского работает только ассоциативное, но не логическое мышление. Вот ассоциативное мышление говорит что Порошенко и Янукович сидели на одной поляне - сидели. Это так. А логическое указывает, что Порошенко что-то делал для Януковича. А вот этого не было. А Гройсман делает. Вот в этом их разница.
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Критиков Порошенка. Тьфу. Видимо для меня Петя до сих президент, вот и путаю. Климпуш-Цинцадзе хотіла влаштувати політичний скандал, а не потрапити на саміт Україна-ЄС, - Гройсман про недопуск віцепрем'єрки - Цензор.НЕТ 6729
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Что отнял, дурик? Климпуш-Цинцадзе хотіла влаштувати політичний скандал, а не потрапити на саміт Україна-ЄС, - Гройсман про недопуск віцепрем'єрки - Цензор.НЕТ 9739
Банк Порошенко остался при нем, в Нацбанке во время назначения Порошенко министром уже больше года рулил Арбузов, а не Стельмах, с которым Порошок устраивал валютные качели в 2007м.
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Ещё немного и Петя окажется репрессированным на должность министра
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Они по чуть-чуть добирались до Пети. Пошагово. Янукович всё делал по книжке. Оттого так гладко выстроил свою диктатуру.
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Не зачет. Придумай что-то правдоподобнее этого бреда про идиотский всемирный заговор вокруг ангела Пэти.
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только оттого что Янукович хотел отнять у него Нацбанк.
омг, а петя уже успел приватизировать нацбанк???я уже не говорю про процедуру назначения
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Когда-то дружили , но то , что дружба закончилась , уже было видно довольно давно .
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На свободе сл. гройсман хорошо петю заочно мокнул.
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Автора этого скандала я знаю. Это Петр Алексеевич Порошенко, к огромному сожалению. Я с подобными шагами уже встречался. И все 2,5 года на должности премьер-министра время от времени такие подковерные, грязные, мелкие интриги направлялись в мой адрес", - заявил премьер. Источник: https://censor.net.ua/n3136392
шах и мат порохоботам???
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Объявят Гросю агентомкремля
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Барыга, конечно, мастер подковерных интриг в своих интересах, но что же ты все эти 2,5 года молчал?
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терпел, чтоб от корыта не оторвали?
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Серіал "Жаба шпіліла гадюку" продовжується,навіть уже пішли винагороди
Климпуш-Цинцадзе хотела устроить политический скандал, а не попасть на саммит Украина-ЕС, - Гройсман о недопуске вице-премьера - Цензор.НЕТ 3867
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Цебто шукає понятих, які разом з ним курили траву в бачили Порошенка то на КАМАЗі, то з садовими тачками? 😁
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много слов. написал бы просто - ничего на Порошенко нет. ищу хоть что-нибудь. пАмАгите!!! Климпуш-Цинцадзе хотіла влаштувати політичний скандал, а не потрапити на саміт Україна-ЄС, - Гройсман про недопуск віцепрем'єрки - Цензор.НЕТ 3712
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Еще один не угомониться никак...
Этот из тех персонажей, что если бы выбрали Порошенко, то он бы ему сейчам оды бы пел...унылое Г
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Я бы такого вице-премьер министра сразу бы уволил.
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будет ли гнося премьером у зебоба, это ещё вопрос, а пока он действующий премьер всей пороховни Климпуш-Цинцадзе хотела устроить политический скандал, а не попасть на саммит Украина-ЕС, - Гройсман о недопуске вице-премьера - Цензор.НЕТ 2940
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Нет, это ваш прежний премьер, порохоботские дегенераты. После парламентских выборов, премьера, скорее всего поменяют. А что, вам уже Гройсман не нравится??? ))) Вы жеще недавно так его расхваливали. )))
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почему"скорее всего"?что то я не вижу хорошего рейтинга украинской стратегии, а премьер министр назначается с согласия фракций коалиции, и желающих среди них будет много
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У Маріїнському проходить самміт Уераїна-ЄС в там " випадково" працюють знімальні групи 5-го каналу і "Прямого"? "І ти, Брут, ой, Гройсман?" А де ж тоді тим знімальним групам працювати? На Вінницькому ринку?
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Як влучно змальовано зебелізм наріду."Сором і ганьба. Адже трансляція змагань велася на всю Європу і зневажливе ставлення українців до Королеви спорту було продемонстроване надто відверто. Звісно, у цьому контексті можна вкотре дорікнути нашому збідованому, спраглому за дешевою ковбасою та низькими тарифами «наріду». Це справді так. Тенденція, коли розвинених всесторонньо українських людей не цікавить ніщо, крім вмісту власного холодильника, цвіте і пахне. Повний текст читайте тут:
https://glavcom.ua/sport/publications/osirotila-koroleva-abo-chomu-glyadachiv-na-legkoatletichne-jevro-v-ukrajina-ne-vdalosya-zignati-navit-paliceyu-608214.html
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Всі мої знайомі євреї,колегі-завжди мали дивовижну поведінку--завжди могли пристосуватись до нового керівника чи політичної ситуації . Для своєї вигоди зраджували своїм батькам, своєму народу--часто міняли призвище,побатькові--це дивовижне явище--зраджувати і пристосуватись. Гройсман не виняток,але це дуже гидко. А брехня і демагогія --це кровне. національне.
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Короче теперь такая методичка. Во всем вини Порошенко. Об этом Рыбников лучше всего написал. Кто насрал Гройсману в штаны? Порошенкою.
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Даа...Порошенко ж вообще никогда и ни в чем не может быть виноват, ага. И вообще он "сывочолый гетьман" - почти памятник.
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Да. Это он выгнал этого министра, а не Гройсман с Зеленским.
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Видишь ли в чем дело, порохобот, если Гройсман лжет о Порошенко, то выходит, что ублюдок Порошенко назначил премьером ублюдка Гройсмана, если говорит правду, то выходит, что Порошенко - ублюдок. В общем, как ни крути, а Порошенко таки - ублюдок. )))
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Это называется конформизм, а не ложь. Он поступает так как сейчас принято.
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т.е. вначале гройсман не включил вице-премьера в список а потом оказывается это порох виноват?

грося, ты слишком рано вскрылся. время покажет кто где срал. но предателей не любят нигде.
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Ты читать не умеешь вообще? Гройман этот список вообще не формировал - список формировался офисом Президента, тк это президентский саммит, а не межправительственный.
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в методичке написано, что виноват гройсман, а методичка не обманывает)))
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зачем ему читать шото? Ему главное срать побольше
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А всё просто. Только сегодня я наткнулся на УКРНЕТе на новость о том, что резко пошел вверх рейтинг партии Гроси. Автор оказался почти провидцем, кстати! Он прямо так и высказался: рейтинг растет на конфликте интересов Пети и Вовы. И в самом ближайшем будущем такие конфликты участятся. Мне тока одно интересно: то шо Грося лжец- это все знают, а вот то, что он сейчас вытворяет- дешёвка! Это я так мягенько, потому, что я законопослушный гражданин и помню, о Дематюкации. А то бы я высказался более доходчиво.
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Да, члены Соевой ОПГ не кисло вцепились друг другу в глотки ,это воровать вместе было весело а отвечать теперь все вместе никто не хочет ... Климпуш-Цинцадзе хотела устроить политический скандал, а не попасть на саммит Украина-ЕС, - Гройсман о недопуске вице-премьера - Цензор.НЕТ 5626
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И главное что никого из них не жалко
Пусть ещё Медведчука третьим возьмут
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От звідки береться антисемітизм!
Головна помилка Пороха, зайва толерантність, він на національність не зважав, а євреї йому віддячили!
Саме тому в списку Европейської солідарності жодного єврея немає!
Це єдина з партій, до речі, у чиїх списках євреїві немає.Порошенко зробив роботу над помилками, сподіваємося що не запізно.
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Ужо пришиванийо делаешь, антисемит?
🤔
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От это да!!! Порох что, включил сегрегацию по национальному признаку??? Ну, знаете ли... вы ему сейчас мягко говоря- медвежью услугу оказываете. Климпуш-Цинцадзе хотела устроить политический скандал, а не попасть на саммит Украина-ЕС, - Гройсман о недопуске вице-премьера - Цензор.НЕТ 7661
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А у Зєєєлі у першій сотні євреїв 76, кацапів 11, а українців 9 і же вілмен, грузин, араб і ще хтось.
Це не національна сегрегація?
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Это- не национальная сегрегация. Климпуш-Цинцадзе хотіла влаштувати політичний скандал, а не потрапити на саміт Україна-ЄС, - Гройсман про недопуск віцепрем'єрки - Цензор.НЕТ 1947 Это- привычный политический интернационал, в Украине. Петя что, на такой антирекламе Зеленского, хочет в Раду въехать? Рисковая игра, на грани фола.
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Шото нелады в шаКАЛадном коробилиадстве..
🤔
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Уже Гройсман - "п...на"???? Вы ж еще два месяца назад доказывали, что Гройсман - самый лучший премьер за всю историю Украины. ))) Быстро ж вы, свинодегенераты переобуваетесь. )))
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Ну так для сои любой, кто против их сывочолого что скажет - сходу становится *********** и вообще зебилом.
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P.S. Конечно не поможет остаться в кресле премьера, но поможет отделаться малым сроком, когда будет давать показания на своего шефа Порошенко. )))
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Стройное, как кипарис, тело венчала крепкая дубовая
галава, амбре шаКАЛадом..
🤗
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собача будка на кипарисі? Та це шпаківня на сосні.
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Да ладно вам, просто два паука в одной банке, знаете в чем между ними разница ? а ни в чем )
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Коллаборанты под радостное улюлюканье хамов от последних профессионалов избавляются, сначала об Климкина ноги вытерли, теперь вот Климпуш-Цинцадзе, в Кремле три баяна порвали, наблюдая как малоросы камня на камне не оставляют от внешней политики Украины, которую потом и кровью выстраивали последние пять лет.
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Я не берусь пророчить, но если попробовать докопаться до первопричины такого отношения к Климпуш-Цинцадзе, то можно предположить, что хреновые отношения с Венгрией- это её заслуга. По крайней мере, если бы я был на её месте, то я бы их точно- не улучшил. А что вы хотите?! Это- на генном уровне, против- не попереть.
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ОЙ, А ШО ТАКОЕ? ШО ЗА НЕГАРАЗДЫ В ШОКОЛАДНОМ КОРОЛЕВСТВЕ?? СНОВА "ПРОКЛЯТЫЙ ЗЕЛЕНСКИЙ" НАГАДИЛ? Климпуш-Цинцадзе хотіла влаштувати політичний скандал, а не потрапити на саміт Україна-ЄС, - Гройсман про недопуск віцепрем'єрки - Цензор.НЕТ 5650
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Климпуш-Цинцадзе хотіла влаштувати політичний скандал, а не потрапити на саміт Україна-ЄС, - Гройсман про недопуск віцепрем'єрки - Цензор.НЕТ 2146

Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимпуш-Цинцадзе хотела устроить политический скандал, а не попасть на саммит Украина-ЕС, - Гройсман о недопуске вице-премьера
 
 
 
 
 
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