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 Расследование дел Майдана в областях фактически не осуществляется, - Горбатюк

Работа по расследованию дел Майдана в регионах была заблокирована, когда на должность начальника Департамента ГПУ по организации и процессуальному руководству досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР пришел Сергей Кизь.

Об этом в эфире программы "Нині вже" на Громадском сообщил руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Фактически, это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто и закрыто безосновательно", - отметил Горбатюк.

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Он также пояснил, что в полномочия Департамента спецрасследований входило изучение материалов этих производств и предоставление рекомендаций по ним.

"Именно с приходом на должность начальника Департамента того же Кизя уже фактически в течение последних полгода такая работа была заблокирована. То есть ни одно постановление, незаконное по нашему мнению, где были закрыты уголовные производства в областях, не было отменено, никакие рекомендации по расследованию этих уголовных производств не были выполнены и сейчас, в последнее время, нам вообще перестали давать для изучения эти уголовные производства", - подчеркнул Горбатюк.

Напомним, 1 февраля 2019 года генпрокурор Юрий Луценко заявил в телеэфире, что Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное следствие в отношении виновных в расстреле людей на Майдане и готова передать дело в суд.

Адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская в ответ на это заявила, что Луценко лжет. По ее словам, еще не проведены все необходимые допросы, экспертизы и следственные эксперименты. Закревская предположила, что слова Луценко о завершении следствия говорят о его желании свернуть расследование. Подтвердил это заявление и Сергей Горбатюк.

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20 февраля Луценко сообщил, что следствие по тем, кто отдал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане, фактически завершено.

Источник: https://censor.net.ua/n3136391
 
 
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За 5 лет - ноль результатов.
И это гавно ещё про расследования заикаться смеет.
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вот как из грязи в князи приходят, ну прямо как цезарь, пришел - увидел -наследил Расследование дел Майдана в областях фактически не осуществляется, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 878
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Из собственного опыта: в декабре 2013-го многих участников Евромайдана начали документировать менты. Знакомый "оттуда" позвонил мне и спросил: "А тебе-то на хрена это надо? На фига ты вообще сюда приехал? Ты у нас там уже в базе данных сидишь". Я ему объяснил, что это не мне надо, а надо нам всем (и ему тоже- он-то как раз Человек), чтобы такое больше не повторилось. Спустя неполных 6 лет повторяется... Расследование дел Майдана в областях фактически не осуществляется, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 9112
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Та шо там расследовать ,взять пэтю,сеню,пашинского,парубия,югика и засунуть им яйца в тиски - сразу всё расследуется..
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Мабуть слідчі невдоволені зарплатою - то й не займаються. Кажуть, у бандитів можна замовити розслідування - знайдуть що завгодно.
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К сожалению,им,видимо,действительно удалось за пять лет замести следы...Деревья спилили,асфальт переложили,вещдоки...обронили.Самая скотская страница в истории современной Украины.В Киеве-то можно было всё расследовать при желании.Это ж не в Снежном вещдоки собирать...Проспект Нигояна есть,а кто убил Нигояна-не вашего ума дело.Как в рашке,прям...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРасследование дел Майдана в областях фактически не осуществляется, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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