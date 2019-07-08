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Все про:Днепр_город (2726) убийство (5270) Аброськин (542)

 Суд в Днепре выпустил на свободу двух подозреваемых в убийстве бездомного, которые снимали преступление на камеру, - Аброськин

Замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин обнародовал информацию о том, что суд в Днепре выпустил на свободу двух подозреваемых в убийстве бездомного, которые снимали на камеру сое преступление.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "Гуманный суд Днепра выпустил из следственного изолятора на свободу двух подонков, обвиняемых в убийстве человека.

В апреле этого года 23-летний и 26-летний местные жители, которые работают в IT-индустрии, потому, что им не понравился 48-летний мужчина, сначала начали его бить, а потом просто не дали ему выбраться из-за парапета и столкнули в реку. Человек, инвалид второй группы, погиб.

Все, что происходило, один из подонков снимал на видео, документируя свои преступные действия. К сожалению, жизнь обычного человека пока не стоит ничего".

Читайте на Цензор.НЕТ - Полиция Днепра задержала двух подонков, которые сбросили в реку неизвестного ради видео. Человек погиб, - Аброськин. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3136390
 
 
 Топ комментарии
 
вот это судебная реформа
Шах и мат, критиканы
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значить нужно хорошенько судей отпи...ть и скинуть с моста если выживт то снова повторить...
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Люди,но это же УЖАС. САДИСТОВ ВЫПУСКАЮТ НА ВОЛЮ!!!!ЖАХ
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Написать Закон это одно. Выполнять это другое. Когда его берутся исполнять, те кого и близко нельзя подпускать к правосудию и появляються такие решения....
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Есть прописано. Есть пространство для "маневра". Это пространство написано не судей. Это законное решение судьи, в рамках действующего законодательства.
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Покажите пожалуйста что там за закон который подозреваемых в убийстве разрешает отпускать
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Соевым, Закон как то без надобности. Главное отмазать соевого благодетеля.....
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Кошмар жизнь человека вообще ничего не стоит, не имеет ценности даже на уровне сознания
А ведь это основной принцип ЕС: человеческая жизнь - главная ценность
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Дело не в Законодательстве. Я много раз убеждался, когда есть стимул, что в решение суда можно написать, что угодно, сослаться на несуществующие документы или наоборот закрыть глаза на явные документы или доказательства. Приведу простой пример. Мужчину осудили на 10 лет за убийство. Погибшему были отрезаны половые органы. Он просто истек кровью. Отрезаны скальпелем. Заключение эксперта Но т.к. мужчина не врач и скальпеля так и не нашли, то судья решил очень просто, половые органы отрезаны "розочкой". Чувствуешь разницу между скальпелем и розочкой. Я знал этого судью лично. До сих пор судит......
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Законное? Согласно какого закона на свободу выпускаются убийцы? Такое решение могли принять только такие же по натуре выродки, а не судьи. Суд у Дніпрі випустив на свободу двох підозрюваних у вбивстві безпритульного, які знімали злочин на камеру, - Аброськін - Цензор.НЕТ 2533
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Не выродки, а очень заинтересованные выродки.....
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Продолжает пакостить. Кто бы сомневался. И ведь никогда не знаешь, где он в очередной раз подложит свинью. Везде успевает барыга!
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Свинью он уже успел подложить в течении своего президентского срока, а все, что мы сейчас наблюдаем - это свинные последствия.
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Да выгребать и выгребать эти авгиевы конюшни шоколадного говна
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значить нужно хорошенько судей отпи...ть и скинуть с моста если выживт то снова повторить...
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Ну ведь это вообще хаос и мрак
Да как так-то?

Это ж человек
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А у него родственников нет. Претензии никто не предъявлял. Были бы родственники, то айтишники бы откупились конечно, а так и концы в воду (сорян за каламбур)
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И что что родственников нет? Можно убить?
Что-то я не помню такого в УК: что убийство не считается убийством если родственников нет
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Я понял. Если кого то убил то нужно валить и всех его родственников чтобы небыло кому на тебя в суд подавать? Такова реальность в Украине.
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Всё правильно, но немного не так!
Если собрался кого-то убить, надо сначала вальнуть всех родственников жертвы... Так будет надёжнее...
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а ещё на парашку все время кивают, да в Украине конченных уродов живет не меньше, чем в парашке.
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Когда читаешь судебные решения, диву даешься, как таких , мягко скажем так, неучей , допустили , до судейской мантии. Не могу сказать, что все судьи козлы. Но порядочных единицы и те исчезают , как динозавры....
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"нСнимали на камеру сое преступление..." - Какая удачная опечатка для иллюстрации "потужной" порошенковской судебной реформы. Или и тут виноват Зеленский и "пророссийский реванш"?
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Значить суддя повинен відсидіти замість тих покидьків. Причому за обидвох.
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суддю б вигнали б, або краще-судити!!! щоб саме за гратами сиділо...таке враження, що зараз при Зєлєбєні всю погань на волю відпускають..
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Як тонко виродки в суддівських мантіях відчули зміну "клімату" після приходу до влади зеленої мразі..
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Не звизди свинорыл. 5 лет у власти Парашенка и его рехвормированных судов не достаточно было чтобы виновных посадить? Суд в Днепре выпустил на свободу двух подозреваемых в убийстве бездомного, которые снимали преступление на камеру, - Аброськин - Цензор.НЕТ 5537
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"Відчули зміну клімату...". А розкажи мені, свинорилий, кого з суддів було покарано або відсторонено за часів президентства Порошенка? І ти вважаєш, що цей суддя справедливо судив при ньому?
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А как так получилось," что жизнь человека не стоит ничего" ?
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В Европу идем? Точно? Страна папуасов-людоедов.
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А как там Дыминский который убил женщину? Тоже гуляет на свободе в обмен на продажу телеканала Пете-Медведчуку?
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Никого он не убивал, ДТП в котором непонятно однозначно кто виноват
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С судами надо срочно что-то делать. С такими продажными судами никакая страна выжить не может. Петя за 5 лет так ничего в судах и не реформировал.

Надо сделать как сделали с полицией. Набрать полностью новых судей, неиспорченную молодежь. А старых судей отправить нах.
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Зебики, я уже знаю как клован решит проблему продажных судей. Он просто засекретит все решения, как сегодняшнее решение СНБО. Правда, клован гениальный!? Зебики вы довольны будете?
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мрази проклятые, на каком основание выпустили
этих отбросов которые представляют угрозу для окружающих?
ну там же надо было хоть как-то сформулировать откровенный подкуп судей
даже в наших судах надо бы что-то нарисовать
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как говорят...один раз не пи*арас
парни молодые...пусть еще погуляют до следующего убийства
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Это не судьи, это нелюди в судейских мантиях, и грош им цена в базарный день. И дай Бог, чтоб и судьи эти оказались на месте того бедного человека, и тогда было бы это даже очень справедливо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд в Днепре выпустил на свободу двух подозреваемых в убийстве бездомного, которые снимали преступление на камеру, - Аброськин
 
 
 
 
 
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