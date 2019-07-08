 Суд в Днепре выпустил на свободу двух подозреваемых в убийстве бездомного, которые снимали преступление на камеру, - Аброськин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Аброськин отметил: "Гуманный суд Днепра выпустил из следственного изолятора на свободу двух подонков, обвиняемых в убийстве человека.
В апреле этого года 23-летний и 26-летний местные жители, которые работают в IT-индустрии, потому, что им не понравился 48-летний мужчина, сначала начали его бить, а потом просто не дали ему выбраться из-за парапета и столкнули в реку. Человек, инвалид второй группы, погиб.
Все, что происходило, один из подонков снимал на видео, документируя свои преступные действия. К сожалению, жизнь обычного человека пока не стоит ничего".
Читайте на Цензор.НЕТ - Полиция Днепра задержала двух подонков, которые сбросили в реку неизвестного ради видео. Человек погиб, - Аброськин. ВИДЕО
Шах и мат, критиканы
КПК писал порося))))
А реально?
А ведь это основной принцип ЕС: человеческая жизнь - главная ценность
https://petition.president.gov.ua/petition/60252
Да как так-то?
Это ж человек
Что-то я не помню такого в УК: что убийство не считается убийством если родственников нет
Если собрался кого-то убить, надо сначала вальнуть всех родственников жертвы... Так будет надёжнее...
МИХАЙЛО ЖЕРНАКОВmykhailo zhernakov, ІРИНА ШИБА Судова реформа: що має зробити новий президент
Надо сделать как сделали с полицией. Набрать полностью новых судей, неиспорченную молодежь. А старых судей отправить нах.
этих отбросов которые представляют угрозу для окружающих?
ну там же надо было хоть как-то сформулировать откровенный подкуп судей
даже в наших судах надо бы что-то нарисовать
парни молодые...пусть еще погуляют до следующего убийства