 Суд в Днепре выпустил на свободу двух подозреваемых в убийстве бездомного, которые снимали преступление на камеру, - Аброськин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "Гуманный суд Днепра выпустил из следственного изолятора на свободу двух подонков, обвиняемых в убийстве человека.

В апреле этого года 23-летний и 26-летний местные жители, которые работают в IT-индустрии, потому, что им не понравился 48-летний мужчина, сначала начали его бить, а потом просто не дали ему выбраться из-за парапета и столкнули в реку. Человек, инвалид второй группы, погиб.

Все, что происходило, один из подонков снимал на видео, документируя свои преступные действия. К сожалению, жизнь обычного человека пока не стоит ничего".

Читайте на Цензор.НЕТ - Полиция Днепра задержала двух подонков, которые сбросили в реку неизвестного ради видео. Человек погиб, - Аброськин. ВИДЕО