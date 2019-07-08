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 Общество
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Все про:НАБУ (2777) суд (22284) Труханов Геннадий (204)

 Суд "забраковал" ряд доказательств по делу Труханова

Малиновский райсуд Одессы признал ряд вещей и документов, изъятых при обысках по делу мэра города Геннадия Труханова, недопустимыми доказательствами.

Доказательства признаны недопустимыми, так как вещи и документы не были арестованы должным образом. Об этом во время оглашения приговора заявил член коллегии судей Иван Корой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Судами в уголовном производстве по большинству изъятых детективами НАБУ вещей и документов не решен вопрос об аресте имущества. Поэтому орган досудебного расследования не имел права получать изъятое имущество и использовать процессуальные документы, составленные по данному имуществу, в качестве доказательств в уголовном производстве. В связи с отсутствием арестов недопустимыми доказательствами являются вещи и документы, изъятые при проведении обысков", - сказал Корой.

Недопустимыми признаны, в частности, такие доказательства: "планшет, системный блок персонального компьютера, изъятый ​​в офисе ЧП "Брокбизнесконсалт", мобильный телефон, изъятый ​в кабинете заместителя городского главы Одессы Павла Вугельмана, а также системный блок и ноутбук, изъятые при обыске в департаменте коммунальной собственности Одесского горсовета", сказал судья.

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Коллегия судей также признала недопустимыми ряд других документов и доказательств, изъятых при обысках и предоставленных для судебного исследования. Это касается фигурантов производства: мэра Одессы Геннадия Труханова, депутата горсовета Василия Шкрябая, а также бывшего нардепа Александра Дубового, депутата Одесского облсовета Олега Бабенко и других.

Напомним, 13 февраля 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру Геннадию Труханову, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского голову Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Также на Цензор.НЕТ: САП просит для Труханова 12 лет тюрьмы по делу завода "Краян"

Уже 15 февраля Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.

Источник: https://censor.net.ua/n3136388
 
 
 Топ комментарии
 
Доказательства признаны недопустимыми, так как вещи и документы не были арестованы должным образом Источник: https://censor.net.ua/n3136388

Никогда не поверю что это не нарочно
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скоро будеш коломойському 5% відстьогувати від забатраченого, тоді повіриш😂
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сам то на клубнике сколько пэте отстегнул?
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Доказательства признаны недопустимыми, так как вещи и документы не были арестованы должным образом Источник: https://censor.net.ua/n3136388

Никогда не поверю что это не нарочно
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скоро будеш коломойському 5% відстьогувати від забатраченого, тоді повіриш😂
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Договорились с зелей, ещё ефремова выпускают... зебилы вы сделали это вместе.
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Зебилы у тебя в башке. И судя по всему их там дохера.
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накінець то почали саджати, не те що при баризі🤣
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Чудик сидит на тяж наркоте....
Такое молоть.
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Ірина Салій
about an hour ago
Їздила сьогодні на суд по "діамантових прокурорах". Традиція вже. Але не судилося. Бо судді були в нарадчій. Призначили через два тижні і це подвиг, бо зазвичай інтервал - два місяці. Саме тепер, в липні, виповнюється уже чотири роки з моменту затримань у цій справі за підозрою в хабарі. А вироку нема.
І таких прикладів багато. Це ще не найбільш болючий.
Бо куди гірше, коли є справи з реальними потерпілими, жертвами, які також не можуть отримати правосуддя. Те, що в нас є сьогодні, це глум.... Судді не справляються з навантаженням? Нехай ідуть мітингувати і вимагати призначень нових суддів. Ну і потерпілим теж треба про це думати, політизувати дане питання. Бо це ненормально! Це банкрутство держави.
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_Трасса 60 (фильм). Город судей и адвокатов. Дела идут, контора пишет. Зарплата и взятки капают. Так зачем им торопиться прекращать этот праздник жизни?
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Тут даже непонятно-это суд такой дерьмовый,или действительно всё было сделано через "опу?Одно ясно-всё вот это вот потужно стосорокареформенное-туфта.Пуля из "овна.Ничего не работает.Все НАСТОЯЩИЕ реформы надо начинать с нуля.Иначе ни один сепар или коррупционер так и не сядет...Пять лет в унитаз...
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научились мздоимцы от провоохерительных органов разваливать любые дела, для этого просто нужно вначале оформить две бумаги, одну правильно, а другую неправильно и если сумма их устроит, то правильную бумагу продают терпиле, а дело спускают на тормозах отакая вот чудодейственная реформа Суд "забраковал" ряд доказательств по делу Труханова - Цензор.НЕТ 7062
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Ну що тут можна сказати... Гроші не пахнуть...
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А що сказати? Злочин є. А доказати не можна. Це як КС - правових підстав для розпуску немає, але розпустити можна. Один кацапський поет писав:"А судьи кто?" Якщо не злочинці, то точно покривав злочинів.
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Чета ниудивительна...
Рехформы Петрилла..
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Почему судят суды подконтрольные судимым??? Бонус Труханову и Кивалову?
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Порошенко, что ты делаешь, прекрати! Суд "забракував" низку доказів у справі Труханова - Цензор.НЕТ 384
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А шо ви хотіли.Кримінальному авторитету довелось карячитись в позі,та хрестиком вишивати з першою леді і після такого,щоб йому щось було,та ні вжисть
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все суды в одессе под *********...его нужно судить в другом городе желательно во львове!!!!
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Вот тут как раз у нас "Схід і Захід єдині".Что тут,что там-абсолютно коррумпированное дерьмо.
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Я,естественно,имею ввиду державні органи.
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Да нет в Украине судов. НЕТУ!!!! Есть преступники в мантиях.
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Доказательства признаны недопустимыми, так как вещи и документы не были арестованы должным образом

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Не той рукой изъяли.
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зеля своих не сдает
а на*бу это орган зрадолюбов (агенты из парашки) для слежения за правительством и набрасыванием перед выборами, а не фбр, скорее фсб
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Ой Счас как рюкзаки авакяна... "плохие" Экспертизы не примут... "хорошие" подошьют..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд "забраковал" ряд доказательств по делу Труханова
 
 
 
 
 
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