 "Законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора", - член Нацсовета по телерадиовещанию Костинский

Об этом заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сегодня законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора, за разжигание вражды, за fake-news. Из-за этого мы планируем обращаться в парламент, вносить эти изменения в законодательство, чтобы Нацсовет мог оперативно и жестко реагировать не предупреждениями, не штрафами, а именно приостановлением действия лицензии по этим фактам", - сообщил он.
Костинский сообщил, что во вторник, 9 июля в 11 часов состоится заседание Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
"На повестке дня только один вопрос, и он связан с заявлениями о телемосте украинского канала с российским вещателем. Представители правоохранительных органов также могут прийти на заседание, поскольку оно открытое", - сказал член Нацсовета.
Читайте на Цензор.НЕТ: NewsOne связан с еще одним российским банком - "Возрождение", - источник
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-24" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".
которые пять лет трусы для Саакашвили выпрашивали у киевлян
вместо того, чтобы законодательно регламентировать журналистику
хм, не подскажешь, кто ж был таким профаном, что их в свой список включил???
😁
😁
Тупость твоя должна полыхать!
🤣🤣🤣
сразу же в сети начались волны гнева
билецкий утром записал обращение об акции возле канала.
вазелин выступил сегодня в 11:20
ньюсван заявил об отмене телемоста в 12:00
до этого момента они молчали и ни слова не говорили
Зелемойского ?
Гройсмана ?
Леща и Наема ?
Про "всех вместе" не надо.
Гройсман не может изменить Закон
Прокурор не может изменить Закон
депутат-журналист Наем
депутат-журналист Лещенко
депутат-глава фракции БЮТ Тимошенко, своими старыми костьми останавливающая бульдозер Порошенко по наезду на Интер и 112
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в такому випадку народ бере ініціативу в свої руки та чинить пряме народовладдя та справедливе судочинство шляхом знищення телеканалу та власників-колаборантів.А все тому що: згідно Конституції України
"Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування."
Ось так.
По словам источника, именно через Костинского холдинг Тавр-медиа, связанный с олигархом Виктором Пинчуком, еще год назад "порешал", что получит одну из частот, выставленных на конкурс в начале 2018 года. Точную сумму взятки, которая была передана членам Нацрады через Костинского в обмен на это решение, источник назвать затруднился, но сам факт этой взятки подтвердил. "Разумеется, это было небесплатное решение, такое вообще не практикуется. Радио приносит устойчивый, стабильный доход. Усилиями Нацрады почти все частоты поделены и закреплены, поэтому каждая свободная - на вес золота, и она окупится. Там сто процентов коррупционная схема, это увидит даже слепой. Костинский деньги взял, так что победа Тавр-медиа гарантирована".
Также, еще когда вопрос не удалось "порешать" окончательно, Костинский "слил" руководителю Тавр-медиа Николаю Баграеву требования к соискателям на одну из выставляемых на конкурс частот, сообщает источник. Сразу же после этого Баграев создал новое юридическое лицо и разработал концепт джазового радио. Гораздо позднее Нацсовет огласил требования к участникам конкурса на одну из частот: отдать ее планировались именно под джазовое радио.
"Самое неприятное, что Костинский, без которого Нацрада не может принять никакого решения, - обычный хам, сотрудничающий с оккупантами. У него в Крыму бизнес, и деньги свои он выводит в Россию, а в Киеве арендует квартиру в хрущевке, чтобы показывать, какой он честный и бедный", - отмечает источник.
Ранее член Нацрады Олег Черныш обвинял Костинского в том, что тот "приватизировал конкурсы Нацрады". До аннексии Крыма Костинский занимался рекламным бизнесом на полуострове. В 2014 году он покинул Крым и, якобы, избавился от бизнеса, переехав в Киев. Но программа "Грошi" в 2018 году обнародовала информацию о том, что рекламное агентство Костинского продолжает работать на аннексированном полуострове.
Методуха новенька -свіженька?
😁
А от зараз повилазили....
Вони продовжують отримувати наші гроші, але у випадку з телемостами, я щось ні кума Порошенка ні когось з його підлеглих не чув.
Може їх розігнати якомога скоріше, бо крім ботоферм тут та на ФБ повних "ПЄСиками", ніхто користі від МінСтеця взагалі не баче ... а грошей вони прожерають чимало.
Они категорически не желают-с навредить непримиримому врагу Украины медвечукче.