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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Нацсовет_ТРВ (412) телемост (33) Костинский (60) Newsone (38)

 "Законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора", - член Нацсовета по телерадиовещанию Костинский

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не может лишить телеканал NewsOne лицензии. Орган будет просить Верховную Раду расширить его полномочия.

Об этом заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора, за разжигание вражды, за fake-news. Из-за этого мы планируем обращаться в парламент, вносить эти изменения в законодательство, чтобы Нацсовет мог оперативно и жестко реагировать не предупреждениями, не штрафами, а именно приостановлением действия лицензии по этим фактам", - сообщил он.

Костинский сообщил, что во вторник, 9 июля в 11 часов состоится заседание Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

"На повестке дня только один вопрос, и он связан с заявлениями о телемосте украинского канала с российским вещателем. Представители правоохранительных органов также могут прийти на заседание, поскольку оно открытое", - сказал член Нацсовета.

Читайте на Цензор.НЕТ: NewsOne связан с еще одним российским банком - "Возрождение", - источник

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-24" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

Источник: https://censor.net.ua/n3136387
 
   
 Топ комментарии
 
5 лет Парашенко просидел во власти и кроме мародерить и торговать с врагом не сделал больше ни***я.
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Тоесть во время Второй мировой войны Гитлер мог спокойно выступать по всех советских ретрансляторах?
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Упс порохоботы тихо под шконки попрятались...
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Патамуша понавыбирали сяких журнализдов типа леща и наема,

которые пять лет трусы для Саакашвили выпрашивали у киевлян

вместо того, чтобы законодательно регламентировать журналистику
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Глеб Каневский пока коррупционер борется с коррупцией дела не будет. Потому и не решаются вопросы законности
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Немає яєць в членів нацради, мафія не дозволяє їм діяти згідно закону і захищати національні інтереси України! Нацрада з питань ТБ та РВ має право позбавляти ліцензій і має цим правом користуватись, а правильно чи неправильно зробила Нацрада буде розбиратись суд, але це вже буде потім, коли всі зрадники будуть арештовані та засуджені і навіть якщо повернуть ліцензію каналу, він вже буде належати іншим власникам! Дійте, або йдіть нах!
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Патамуша понавыбирали сяких журнализдов типа леща и наема,
хм, не подскажешь, кто ж был таким профаном, что их в свой список включил???
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Баксик, ты осторожнее, у тебя Петро уже навязчивая идея прямо, а это первый шаг к шизофрении. Отдохни, расслабся, всех денег не заработаешь.
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Нююю, адепт шаКАЛадада, кто бы гаварил...
😁
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Я ДАЖЕ тебя, Клавка, расспамил!
Тупость твоя должна полыхать!
🤣🤣🤣
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А кто привел в Раду Леща и Наема??? Пушкин или Лермонтов??? Учи матчасть соевый!!!! Для того, что бы хоть что то писать. А то торговать трусами и совестью много ума не надо
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Бггг) ну теперь ясно, что зебоба согласился на говномост...
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NewsOne отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз"
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анонс телемоста прошел вчера днем по кацапскому тиви
сразу же в сети начались волны гнева
билецкий утром записал обращение об акции возле канала.

вазелин выступил сегодня в 11:20
ньюсван заявил об отмене телемоста в 12:00
до этого момента они молчали и ни слова не говорили
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но то, что им приходили угрозы, тут и к гадалке ходить не надо)))
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Пропаганду органа держави-агресора зробив нещодавно один грузин. "Законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора", - член Нацсовета по телерадиовещанию Костинский - Цензор.НЕТ 7116
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Время не Лицензии отбирать, а расстреливать пособников сепаров и оккупантов!
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Так измените законодательство "Законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора", - член Нацсовета по телерадиовещанию Костинский - Цензор.НЕТ 3116. Когда власти что-то надо или выгодно она плюет и на Конституцию и на Законы . А тут какая-то лицензия
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ты сейчас кого призвал ?

Зелемойского ?

Гройсмана ?

Леща и Наема ?

Про "всех вместе" не надо.
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Сто тридцять третій, здрисни звідси, ти вже дахом поїхало через мальдівського лузера.
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13-й! уточните ваш вопрос. Кто такой Зелемойский "Законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора", - член Нацсовета по телерадиовещанию Костинский - Цензор.НЕТ 8469 ? Если изменит исловия лицензирования - достаточно Гройсмана. Если соблюдать букву Закона «О телевидении и радиовещании»" ст.4 п.7, достаточно одного нормального прокурора. Только где его взять?
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Зелемойский - это напалечная кукла Коломойского по фамилии Зеленский.

Гройсман не может изменить Закон

Прокурор не может изменить Закон
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Так ведь когда такой закон проходил через Раду и когда---глянуть по архиву кто ЗА был. Хотя и так ясно. Те, что и собирались в мосте принимать участие, они и без моста грязь и враньё валят уже 2 месяца с гаком. С 21 апреля как Порох ушёл. Не в нём теперь дело---а только в нас. Толпой в сто тысяч кабеля силовые вырвать в аппаратных и студиях, а распределительные щитки со вставками в сря+у вставить редакторам и сценаристам. А владельцев заставить сожрать микрофоны. Или мы после завтра будем жрать редьку, русскую клюкву и тюрю хлебать с кваском----деревянными ложками торохкая!
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Брехня,є проголосована постанова ВР щодо сакцій до каналу ,яку б затвердило РНБО,та нацрада,але петя сказав ніззя
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и что же скажут вышиватные товарищи?
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Что-что....Конечно Зеленский во всём виноват, что они ещё могут сказать. Ну, и все назначенные им. Как-то так.
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Перечисляю Аппазицианерав к Порошенко, которые благим матом защищали свободу брехни на ТВ :

депутат-журналист Наем
депутат-журналист Лещенко
депутат-глава фракции БЮТ Тимошенко, своими старыми костьми останавливающая бульдозер Порошенко по наезду на Интер и 112
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ну на самом то деле правильно и делали--оценку действий канала должны давать правоохранительные органы и суд, а не разгоряченная толпа
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Скрєпа ти все проспав . Пєдро Мальдівський вже не Президент . Вже скоро 100 днів Президентом в Україні Зєля Коксович . Тому всі питання до нього . Але регент бєня вам нічого не обіцяв . Узбагойся .
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Тупо немає повноважень ??? "Законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора", - член Нацсовета по телерадиовещанию Костинский - Цензор.НЕТ 5735 Десь я вже це чув...
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а в тебе є повний комплект повноважень ?
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Бо насправді не дозволяє НЕ ЗАКОНОДАВСТВО, а ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕКОНАННЯ.
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А я Вам підспівую! На два голоси краще виходить! 😊
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При Петррилле такого Не БЫЛО!
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Упс порохоботы тихо под шконки попрятались...
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Ну ось. І цей лукавить. Окрім відібрати ліцензію існує багато інших способів розчавити цей гадючник. Як диверсійну групу, наприклад. Було б бажання.
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порохобот, это даже не кацапский, а какой то сталинский метод..фу фу фу таким быть)))
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Ох,так тебе стошнило! 😁 Іди, поригай, може попустить.
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и эти люди(порохоботы) еще борются за европейские ценности
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Не переживай, тобі це не грозить. Ти ж борешся за "русскомірскіє" цінності. Тому так зачіпає тебе нинішня обструкція підкацапському НьюсІвану. 😁
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мародеру порошенко дали под сраку и его нацсовет усрался мгновенно, переживают, что новый хозяин скажет "Законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора", - член Нацсовета по телерадиовещанию Костинский - Цензор.НЕТ 4287 вдруг эти пороховоши слетят со своих теплых и насиженных мест, за неправильное решение "Законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора", - член Нацсовета по телерадиовещанию Костинский - Цензор.НЕТ 4287
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Тоесть во время Второй мировой войны Гитлер мог спокойно выступать по всех советских ретрансляторах?
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Да и поезда Москва-Берлин ходили в 1943 году.
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"Законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора

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в такому випадку народ бере ініціативу в свої руки та чинить пряме народовладдя та справедливе судочинство шляхом знищення телеканалу та власників-колаборантів.А все тому що: згідно Конституції України
"Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування."
Ось так.
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Костинский - член Нацрады, принятый по "крымской квоте" (в свое время считалось, что в каждом уважающем себя ведомстве, должен быть беженец из Крыма).

По словам источника, именно через Костинского холдинг Тавр-медиа, связанный с олигархом Виктором Пинчуком, еще год назад "порешал", что получит одну из частот, выставленных на конкурс в начале 2018 года. Точную сумму взятки, которая была передана членам Нацрады через Костинского в обмен на это решение, источник назвать затруднился, но сам факт этой взятки подтвердил. "Разумеется, это было небесплатное решение, такое вообще не практикуется. Радио приносит устойчивый, стабильный доход. Усилиями Нацрады почти все частоты поделены и закреплены, поэтому каждая свободная - на вес золота, и она окупится. Там сто процентов коррупционная схема, это увидит даже слепой. Костинский деньги взял, так что победа Тавр-медиа гарантирована".
Также, еще когда вопрос не удалось "порешать" окончательно, Костинский "слил" руководителю Тавр-медиа Николаю Баграеву требования к соискателям на одну из выставляемых на конкурс частот, сообщает источник. Сразу же после этого Баграев создал новое юридическое лицо и разработал концепт джазового радио. Гораздо позднее Нацсовет огласил требования к участникам конкурса на одну из частот: отдать ее планировались именно под джазовое радио.
"Самое неприятное, что Костинский, без которого Нацрада не может принять никакого решения, - обычный хам, сотрудничающий с оккупантами. У него в Крыму бизнес, и деньги свои он выводит в Россию, а в Киеве арендует квартиру в хрущевке, чтобы показывать, какой он честный и бедный", - отмечает источник.
Ранее член Нацрады Олег Черныш обвинял Костинского в том, что тот "приватизировал конкурсы Нацрады". До аннексии Крыма Костинский занимался рекламным бизнесом на полуострове. В 2014 году он покинул Крым и, якобы, избавился от бизнеса, переехав в Киев. Но программа "Грошi" в 2018 году обнародовала информацию о том, что рекламное агентство Костинского продолжает работать на аннексированном полуострове.
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МінСтеця ще не звільнили?
Методуха новенька -свіженька?
😁
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Кремлёвские бы нашли кучу обводных причин ,чтобы закрыть украинскую библиотеку в Москве...ой не так,чтобы закрыть телеканал,который работает на враждебное государство ,такое впечатление что государство Украина с его властью находятся в одном измерении,а украинский народ находится в параллельном измерении и украинский народ легко обходят и ссылаются на европейские ценности находясь в " чужом шкафу" "Законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора", - член Нацсовета по телерадиовещанию Костинский - Цензор.НЕТ 5149
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5 лет Парашенко просидел во власти и кроме мародерить и торговать с врагом не сделал больше ни***я.
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і скільки таких телемостів було хочаб анонсовано за його "сидження"?
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За время сидження построено два реальных моста, плюс энергохвост.
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Да возле Пети крутилось столько предателей ,что ему даже зад негде было почесать, .все знали какой рукой он чешет
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Ти шо анацефал? Коли Президентом був Порошенко, ********* лише попірдували з під шконок.
А от зараз повилазили....
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Петя наплодил всякой Швали,а теперь не разгрести..??
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законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессораИсточник: https://censor.net.ua/n3136387 - за 5 років в БППшно-НФбільшості у ВР , до цього , руки так і не дійшли ?
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Ну тепер "слуги" прийдуть - порядок наведуть. Закон про СК і імпічмент нинішній президент вже ж підписав? Чи ні?
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ВР й досі не розпущена - чому Будочники з Кролями зараз за це не проголосують ? "Законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора", - член Нацсовета по телерадиовещанию Костинский - Цензор.НЕТ 6651
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Они в Доле, потому так - все законы ПОХЕРИЛИ...
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Так то не правда, що закон про СК (+ імпічмент) проголосований давно, направлений на підпис презу і ... похєрєний ним же?
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Да будет свет! - Сказал электрик. И перерезал провода...
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До речі, а де МінСтець у всій цій історії з телемостами?
Вони продовжують отримувати наші гроші, але у випадку з телемостами, я щось ні кума Порошенка ні когось з його підлеглих не чув.
Може їх розігнати якомога скоріше, бо крім ботоферм тут та на ФБ повних "ПЄСиками", ніхто користі від МінСтеця взагалі не баче ... а грошей вони прожерають чимало.
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А чьи Конюшни то,если Петя националистов и идейных по тюрьмам упрятывал?
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Як це ви не бачите користі, мінстець працевлаштував цілу зграю дуже агресивних і небезпечних для суспільства олігофренів, на яких те саме суспільство вже поставило крапку. Тепер біснуються під контролем, а так бігали би по вулицях, влаштовували свавілля. )))
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Ха-ха-ха ! Малороссы вас снова развели . Лицензию не отберут, а там выборы и все пропало
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"пропаганда органов гусударства-агрессора" ))) так а там один огран - *****. погоняло - пинда моржовая )))
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Кто хочет (результата) ищет возможности. Кто не хочет - отговорки!
Они категорически не желают-с навредить непримиримому врагу Украины медвечукче.
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Этот орган абсолютно вредный и не нужный.Мировой судья должен решать,или просто суд.А это -инквизиция.Орган борьбы с неугодными..Власти им мало?.Долой с пляжу,. попросыпались дармоеды.
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законодательство не позволяет грабить и убивать соседей в их же власний хатi, нарушать собственные же подписанные клятвы и договора, меморандумы, вспарывать животы, выкалывать глаза, пытать связанных пленных и отрубать руки за тризуб,жечь томики "Кобзаря" и украинские флаги и прочее ,и прочее... Пардон муа , панове, кто такое сказал :"...законодательстто не повзволяет отозвать лицензию...." - он- таки мудак , "или где"(с)?
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5 років було в парашенка змінити закон але для чого йому це будо ? От своїх холуїв геморойсмана, шпокіна чи луцика посадити в потрібне місце політична воля знайшлася і голоси у ВР -прочавив потрібне рішення. Зате тепер воно гучніше за інших верещить про зраду. Що візмеш з безпринципного і лицемірного мародера-колаборанта ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора", - член Нацсовета по телерадиовещанию Костинский
 
 
 
 
 
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