 "Законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора", - член Нацсовета по телерадиовещанию Костинский

Об этом заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора, за разжигание вражды, за fake-news. Из-за этого мы планируем обращаться в парламент, вносить эти изменения в законодательство, чтобы Нацсовет мог оперативно и жестко реагировать не предупреждениями, не штрафами, а именно приостановлением действия лицензии по этим фактам", - сообщил он.

Костинский сообщил, что во вторник, 9 июля в 11 часов состоится заседание Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

"На повестке дня только один вопрос, и он связан с заявлениями о телемосте украинского канала с российским вещателем. Представители правоохранительных органов также могут прийти на заседание, поскольку оно открытое", - сказал член Нацсовета.

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Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-24" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".