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 Политика Украины
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 "АБВ… Збройний конфлікт в термінах", - в МВОТ представили словарь терминов по агрессии РФ против Украины

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) презентовали пособие "АБВ… Збройний конфлікт в термінах (путівник для України)".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"МВОТ решило инициировать разработку пособия в помощь в работе как журналистов, общественных деятелей, так и государственных служащих и политиков. Украина исповедует европейские ценности, поэтому авторы пособия ориентировались на международное гуманитарное право, основанное на уважении к человеку.

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Пособие содержит разъяснения терминологической базы международного гуманитарного права, но также в него включена новая терминология по вооруженному конфликту и российской военной агрессии. Важно отметить, что изложенная в пособии терминология опирается на украинское законодательство, сформированное уже после 2014 года, и Международное гуманитарное право", - отметил глава МВОТ Вадим Черныш.

Руководство доступно для скачивания и онлайн.

Источник: https://censor.net.ua/n3136385
 
 
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Пікантність ситуації полягала в тому, що із 9 членів делегації Росії на засіданні був присутній тільки один. Тобто, самі вони зривали кворум Асамблеї, при цьому протестуючи проти зриву кворуму. Ця провокативна поведінка російської делегації зустріла осуд серед майже всіх інших делегацій.
Зараз від себе особисто. Я не знаю, чи пройду у наступну Раду. Але всім тим депутатам хто пройде і ввійде в нову делегацію до ПА ОБСЄ хочу сказати: ми лишаємо вам у спадок повністю об'єднану навколо української позиції асамблею. Асамблею ОБСЄ, тобто організації, яка відповідає за моніторинг бойових дій та робить висновки відносно ситуації на окупованих територіях. І впливає на позиції МЗС європейських країн щодо Донбасу та Криму.
За п`ять років ми пропахали ці поля вздовж, поперек і ще раз вздовж. Ми домовлялися, доводили, інколи погрожували. Заводили друзів, били ворогів та укріпляли міжнародну коаліцію всіма доступними та недоступними способам. За п`ять років росіяни ні разу не отримали посаду у президіумі. І робота нашої делегації призвела до того, що останні два роки росіяни залишилися в майже повній ізоляції. Останні два роки вони зі скандалом покидали засідання Асамблеї. Кожен раз. Як і зараз.
Наша діяльність була не про політику і не про партії. Тільки про Україну. І в цьому ми були завжди єдині.
Тому, хлопці та дівчата, які прийдуть після, прошу вас тільки одного: не про@біть! Будь-ласка, не про@біть.
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как там на х#ю у Бени, уютно страну сдавать фашистам?
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Пікантність ситуації полягала в тому, що із 9 членів делегації Росії на засіданні був присутній тільки один. Тобто, самі вони зривали кворум Асамблеї, при цьому протестуючи проти зриву кворуму. Ця провокативна поведінка російської делегації зустріла осуд серед майже всіх інших делегацій.
Зараз від себе особисто. Я не знаю, чи пройду у наступну Раду. Але всім тим депутатам хто пройде і ввійде в нову делегацію до ПА ОБСЄ хочу сказати: ми лишаємо вам у спадок повністю об'єднану навколо української позиції асамблею. Асамблею ОБСЄ, тобто організації, яка відповідає за моніторинг бойових дій та робить висновки відносно ситуації на окупованих територіях. І впливає на позиції МЗС європейських країн щодо Донбасу та Криму.
За п`ять років ми пропахали ці поля вздовж, поперек і ще раз вздовж. Ми домовлялися, доводили, інколи погрожували. Заводили друзів, били ворогів та укріпляли міжнародну коаліцію всіма доступними та недоступними способам. За п`ять років росіяни ні разу не отримали посаду у президіумі. І робота нашої делегації призвела до того, що останні два роки росіяни залишилися в майже повній ізоляції. Останні два роки вони зі скандалом покидали засідання Асамблеї. Кожен раз. Як і зараз.
Наша діяльність була не про політику і не про партії. Тільки про Україну. І в цьому ми були завжди єдині.
Тому, хлопці та дівчата, які прийдуть після, прошу вас тільки одного: не про@біть! Будь-ласка, не про@біть.
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1 - коли буде звіт МВОТ , за всі роки його діяльності - чим воно замалося і яких успіхів досягло ?
2 - в тій їхній методичці прописано ЯКИМ ТЕРМІНОМ називати безвіз і торгівлю з окупантом ?
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как там на х#ю у Бени, уютно страну сдавать фашистам?
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Збройный конфликт ето соседи подрались лопатами и вилами из-за курей. А когда одна страна напала и окупировала другую страну и когда грады и артиллерия сравнивает с лица земли целые наши города и десятки тысяч убитых и сотни тысяч раненных то ето война, а не гибридная Петина торговля. .
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странно шото зеля не воюет никак ... даже тему не подымает ... и все по тихому сливает ...
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Интересно, в словаре есть термин " Х-ло"? Без него - ну никак.
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АБВ,тука з гримчаком сідєлі на трубє, та на контрабасі
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добавьте туда новый термин - "п№зда моржовая", который будет означать агрессивная бестия никогда не выполняющая своих обязательств по любому подписанному с ней договору.
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Там буде про *****, яке тепер згідно новоі термінологіі П@зда Моржова?
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Пуйло -гермафродит там є?
Пи$датоХу#ломорж..
😁
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"АБВ… Збройний конфлікт в термінах", - в МВОТ представили словарь терминов по агрессии РФ против Украины
 
 
 
 
 
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