 "АБВ… Збройний конфлікт в термінах", - в МВОТ представили словарь терминов по агрессии РФ против Украины

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.
"МВОТ решило инициировать разработку пособия в помощь в работе как журналистов, общественных деятелей, так и государственных служащих и политиков. Украина исповедует европейские ценности, поэтому авторы пособия ориентировались на международное гуманитарное право, основанное на уважении к человеку.
Пособие содержит разъяснения терминологической базы международного гуманитарного права, но также в него включена новая терминология по вооруженному конфликту и российской военной агрессии. Важно отметить, что изложенная в пособии терминология опирается на украинское законодательство, сформированное уже после 2014 года, и Международное гуманитарное право", - отметил глава МВОТ Вадим Черныш.
Руководство доступно для скачивания и онлайн.
Зараз від себе особисто. Я не знаю, чи пройду у наступну Раду. Але всім тим депутатам хто пройде і ввійде в нову делегацію до ПА ОБСЄ хочу сказати: ми лишаємо вам у спадок повністю об'єднану навколо української позиції асамблею. Асамблею ОБСЄ, тобто організації, яка відповідає за моніторинг бойових дій та робить висновки відносно ситуації на окупованих територіях. І впливає на позиції МЗС європейських країн щодо Донбасу та Криму.
За п`ять років ми пропахали ці поля вздовж, поперек і ще раз вздовж. Ми домовлялися, доводили, інколи погрожували. Заводили друзів, били ворогів та укріпляли міжнародну коаліцію всіма доступними та недоступними способам. За п`ять років росіяни ні разу не отримали посаду у президіумі. І робота нашої делегації призвела до того, що останні два роки росіяни залишилися в майже повній ізоляції. Останні два роки вони зі скандалом покидали засідання Асамблеї. Кожен раз. Як і зараз.
Наша діяльність була не про політику і не про партії. Тільки про Україну. І в цьому ми були завжди єдині.
Тому, хлопці та дівчата, які прийдуть після, прошу вас тільки одного: не про@біть! Будь-ласка, не про@біть.
2 - в тій їхній методичці прописано ЯКИМ ТЕРМІНОМ називати безвіз і торгівлю з окупантом ?
Пи$датоХу#ломорж..
😁