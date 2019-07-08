 NewsOne связан с еще одним российским банком - "Возрождение", - источник

Об этом Цензор.НЕТ стало известно от источника в правоохранительных органах.

По его словам, конечные бенефициары телеканала NewsOne являются руководителями кипрской компании Bimersano services LTD.

Эта кипрская компания значится сооснователем российских банковских организаций ПАО "Промсвязьбанк" и ПАО "Возрождение", отметил источник.

Издание "Росбизнесконсалтинг" ранее сообщало, что Bimersano Services Ltd по состоянию на 28 декабря 2017 года являлась держателем 9,9% акций "Промсвязьбанка". Примечательно, что доля этой компании существенно (с 0,000005% до 9,9696%) выросла на 1 декабря 2017 года.

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Но в структуре акционеров на сайте ПСБ на 9 января 2018 года этой компании уже не было. Также Bimersano Services Ltd являлась один день держателем 10% акций "Промсвязьбанка" в 2015 году и в том же году владела около 10% банка "Возрождения", свидетельствуют материалы банков.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что конечным бенефициаром телеканала NewsOne является кипрская компания. Один из ее руководителей, гражданин республики Кипр, по словам Луценко, одновременно является соучредителем другой кипрской компании, которая является совладельцем российского ПАО "Промсвязьбанк".

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По его словам, "Промсвязьбанк" определен страной-агрессором как банк, через который осуществляется финансирование оборонного заказа Российской Федерации.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

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