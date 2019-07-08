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 NewsOne связан с еще одним российским банком - "Возрождение", - источник

Помимо "Промсвязьбанка", через который финансируется оборонзаказ РФ, телеканал NewsOne cвязан с российским банком "Возрождение".

Об этом Цензор.НЕТ стало известно от источника в правоохранительных органах.

По его словам, конечные бенефициары телеканала NewsOne являются руководителями кипрской компании Bimersano services LTD.

Эта кипрская компания значится сооснователем российских банковских организаций ПАО "Промсвязьбанк" и ПАО "Возрождение", отметил источник.

Издание "Росбизнесконсалтинг" ранее сообщало, что Bimersano Services Ltd по состоянию на 28 декабря 2017 года являлась держателем 9,9% акций "Промсвязьбанка". Примечательно, что доля этой компании существенно (с 0,000005% до 9,9696%) выросла на 1 декабря 2017 года.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком", через который финансируется оборонзаказ РФ, - Луценко. ВИДЕО

Но в структуре акционеров на сайте ПСБ на 9 января 2018 года этой компании уже не было. Также Bimersano Services Ltd являлась один день держателем 10% акций "Промсвязьбанка" в 2015 году и в том же году владела около 10% банка "Возрождения", свидетельствуют материалы банков.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что конечным бенефициаром телеканала NewsOne является кипрская компания. Один из ее руководителей, гражданин республики Кипр, по словам Луценко, одновременно является соучредителем другой кипрской компании, которая является совладельцем российского ПАО "Промсвязьбанк".

Также на Цензор.НЕТ: СНБО провел совещание из-за попытки провести "телемост" с российскими пропагандистами

По его словам, "Промсвязьбанк" определен страной-агрессором как банк, через который осуществляется финансирование оборонного заказа Российской Федерации.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

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Источник: https://censor.net.ua/n3136383
 
 
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Снятие блокады с Донбасса Зеленский: сделал официальное заявление

президент отметил, что украинские власти готовы в одностороннем порядке восстановить мост в районе Станицы Луганской, если в течение ближайшего времени со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.
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При Петрилло такого НЕ БЫЛО!
ВыУсьоВрьоти!!
🤗
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лишить лицензии на вещание было бы лучше всего
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Говорим Порошенко подразумеваем Медведчук. Говорим Медведчук подразумеваем Порошенко
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Говорим Медведчук и подразумеваем кума его жены в "Слуге народа"... NewsOne связан с еще одним российским банком - "Возрождение", - источник - Цензор.НЕТ 7975
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говорим "песики" и подразумеваем зловонную помойную яму
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Я думаю, будет не сложно накопать финансирование Кремлем.
Свести дебет с кредитом, если убьіточньіе, а 146% убьіточньіе, захлопнуть их крьішкой.
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вопрос к так называемым правоохранительным NewsOne связан с еще одним российским банком - "Возрождение", - источник - Цензор.НЕТ 3821 органам, почему об этом все стало известно общественности только сегодня? что хитрожопые баблоломы, раньше типа все устраивало и помалкивали, а теперь вдруг решили пропердеться? NewsOne связан с еще одним российским банком - "Возрождение", - источник - Цензор.НЕТ 2224
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Дурному ньюзван надо было завести счёт в Сбербанке расии, отделения которого при циничной Свыне расплодились по всей Украине. Напомним, что Сбербанк расии лучшая пьяная жаба Галактики Лерка Гонтырева считала бюджетообразующим банком. Тогда они считались бы патриотами в системе шоколадных ценностей
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Одуреть! Да это же шпионское гнездо! И где это СБУ была? А! Да на том же "Ньюсван" сидела, языком трепала.
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Только я не понял, почему до сих пор не закрыли ету контору и не отобрали лицензию? Вам что кусачки принести перекусить провод? Или ждете пока люди соберутся на улице с покрышками?
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НьюсІван і кацапстан зв'язані фінансами сильніше, ніж мати пуповиною з дитям.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоNewsOne связан с еще одним российским банком - "Возрождение", - источник
 
 
 
 
 
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