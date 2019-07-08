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Все про:Грузия (3595) Путин (24891)

 Ведущего грузинского телеканала Габунию, который назвал Путина "п#здой моржовой" отстранили от работы

Ведущего грузинского телеканала "Рустави-2" Георгия Габуния отстранили от работы на два месяца. 7 июля он в прямом эфире обратился к президенту России Владимиру Путину на русском языке, используя нецензурные слова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода. 

Согласно решению руководства телеканала, ограничение распространяется также на все программы, которые готовит Габуния.

Также читайте: "Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант" - грузинское телевидение обратилось к Кремлю. ВИДЕО

После эфира, в котором ведущий обратился к российскому президенту, "Рустави-2" на несколько часов прекратил вещание. Перед зданием телеканала собрались люди, которые требовали увольнения гендиректора канала и ведущего. По словам руководства "Рустави-2", звучали радикальные призывы. Утром 8 июля телеканал вышел в эфир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас нет возможности работать, а журналисты находятся в опасности", - в Грузии канал приостановил вещание после матерного обращения к Путину

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила "память провокационных и оскорбительных терминов в адрес главы соседнего государства". Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе раскритиковал программу в своем твиттере. Генеральный директор "Рустави-2" ранее заявлял, что считает недопустимой нецензурную лексику в эфире телеканала. При этом он отметил, что расценивает заявление премьер-министра страны как вмешательство в дела телеканала и попытку цензуры.

МИД России назвал слова грузинского ведущего "неприемлемыми выпадами" и "выходкой".

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Источник: https://censor.net.ua/n3136381
 
 
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а шо у ***** за бугорок ниже пояса? Там должно быть гладко всё,моржово
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Зато останется честным и уважающим себя человеком.
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Ща в Грузии начнётся вторая часть Марлезонского балета
И вынесут русню и Иванишвили уже окончательно
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все согласны с телеведущим но ПОЛИТИКА ЗАСТАВЛЯЕТ изображать возмутительный процесс отрицания.... очевидного....
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😂😂😂😂😂да это был эпик РЕСПЕКТИЩЕ Георгию 👍👍👍👍
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что не пойму я руководство Грузии, испугались какой то п№зды моржовой из кремля, вы ещё выдайте его *****, покажите свою собачью преданность старшему брату, мало он у вас территории видать оттяпал
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Там теж ватнюгів вистачає як у нас порохоботів...
😁
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а помнишь знаменитые фото, как ***** на крещение моржевался? )))))))))) Габуния шо то знал, но до поры-времени молчал.
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С амфорами тоже "моржевалси" и "стреханутилси"...
😁
Как тогда ево навать-то??
Амфоростерхатрах?
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А россосияне уже раздавили бульдозерами Канделаки?
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Та ні, вона така ватна, що ватніше не буває.
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Не за что отстранять ! Сказал правильно! И вообще, как может человек, убивший десятки тысяч людей во всем мире , обижаться на то, что его облаживают всего лишь матом?
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))) в свете последних событий, на рашке запретят такую чисто руцкую забаву, как моржевание ))). а фраза "папик и мамик ***** были моржи и познакомились во время совместного моржевания" будет признана ругательной )))
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Проф. Преображенский‏ @prof_preobr 2 ч.2 часа назад

Буквально один факт о могучей российской оборонной промышленности.
В 2015 году тогдашний глава одной из крупнейших оборонных корпораций, Уралвагонзавод, обещал поставку в войска к 2020 году 2300 танков Армата.
В реальности их будет 12.
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Не переймайся, генацвале. Два місяці минуть швидко, ще й відпочинеш...
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Чем дальше в лес, тем толще партизаны
**** скоро будут в эфире и кацапы обзывать ***** 😀😀😀
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Я сьогодні вже згадував - пам'ятаю, якось пару років тому довго не міг заснути, оскільки в моску угніздилося нав'язливе питання: "Чи пердять птахи?"
Довелося майже о третій годині ночі гуглити. За результатами запиту з'ясувалося, що в принципі птахи можуть пердіти - але це є ознакою патології.
"Нельзя сказать, что птицы не умеют пукать, скорее, им это просто не нужно. У птиц есть анатомическая и физическая способность пускать газы, но, по словам ветеринара Майка Мюррея, если бы он на рентгене увидел газ в желудочно-кишечном тракте птицы, то заподозрил бы, что с ней происходит нечто ненормальное".
...
А от тепер я дізнався про статеві органи моржів. І тепер вночі в моск вже не влізе невідкладне й гостре питання "яка пзда у моржихи?" Ведущего грузинского телеканала Габунию, который назвал Путина "п#здой моржовой" отстранили от работы - Цензор.НЕТ 4115
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Хренасе. А кто это умудрился ***** под водой сфотографировать?
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Зеленський просто забов'язаний призначити його міністром інформаційної політики, якщо хоче ще залучитися нашою підтримкою...
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Лучче б хреном моржовым обозвал??!
😂😂
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Тест на патриотизм: перечислите телеканалы Украины, на которых ведущий может в прямом эфире обозвать пуйла моржовым половым органом и при этом остаться работать на этом канале. Потом посмотрите, кому эти телеканалы принадлежат.
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Грузин заслужил минимум Героя Украины. Так х"йла еще не опускали. Я бы ему при необходимости дал политубежище и охрану. Кремлевский главбес мстительный и коварный.
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С мордором мосты нужно сжигать, а не наводить. Начиная с телемостов и заканчивая Керченским.
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Сложно мало зная что либо коментировать события в Грузии. Но то что страну раскачивают по плохому---то ясно! Многим выгодно. Надо грузинам остыть. Дождаться выборов и в законном поле выбрать других. так победят.
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"Ведущего грузинского телеканала Габунию, который назвал Путина "п#здой моржовой" отстранили от работы". Хай їде в Україну, підемо на стадіон і разом будемо кричати "Путін ***** !". Подвійні стандарти у Кремлі, що він хер, вони не згодні, однак згодні , що *****. Значить, українці переконливіші.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВедущего грузинского телеканала Габунию, который назвал Путина "п#здой моржовой" отстранили от работы
 
 
 
 
 
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