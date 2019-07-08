 Ведущего грузинского телеканала Габунию, который назвал Путина "п#здой моржовой" отстранили от работы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Согласно решению руководства телеканала, ограничение распространяется также на все программы, которые готовит Габуния.
После эфира, в котором ведущий обратился к российскому президенту, "Рустави-2" на несколько часов прекратил вещание. Перед зданием телеканала собрались люди, которые требовали увольнения гендиректора канала и ведущего. По словам руководства "Рустави-2", звучали радикальные призывы. Утром 8 июля телеканал вышел в эфир.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила "память провокационных и оскорбительных терминов в адрес главы соседнего государства". Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе раскритиковал программу в своем твиттере. Генеральный директор "Рустави-2" ранее заявлял, что считает недопустимой нецензурную лексику в эфире телеканала. При этом он отметил, что расценивает заявление премьер-министра страны как вмешательство в дела телеканала и попытку цензуры.
МИД России назвал слова грузинского ведущего "неприемлемыми выпадами" и "выходкой".
И вынесут русню и Иванишвили уже окончательно
😁
😁
Как тогда ево навать-то??
Амфоростерхатрах?
Буквально один факт о могучей российской оборонной промышленности.
В 2015 году тогдашний глава одной из крупнейших оборонных корпораций, Уралвагонзавод, обещал поставку в войска к 2020 году 2300 танков Армата.
В реальности их будет 12.
Головне -
**** скоро будут в эфире и кацапы обзывать ***** 😀😀😀
Довелося майже о третій годині ночі гуглити. За результатами запиту з'ясувалося, що в принципі птахи можуть пердіти - але це є ознакою патології.
"Нельзя сказать, что птицы не умеют пукать, скорее, им это просто не нужно. У птиц есть анатомическая и физическая способность пускать газы, но, по словам ветеринара Майка Мюррея, если бы он на рентгене увидел газ в желудочно-кишечном тракте птицы, то заподозрил бы, что с ней происходит нечто ненормальное".
...
А от тепер я дізнався про статеві органи моржів. І тепер вночі в моск вже не влізе невідкладне й гостре питання "яка пзда у моржихи?"
😂😂