EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Общество
  1556  24
Все про:отставка (2422) судья (2143) лоукост (122) ГБР (405)

 Барышевская судья, остановившая деятельность лицензии первого украинского лоукостера SkyUp, ушла в отставку

Судья Барышевского районного суда Елена Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении действия лицензии авиаперевозчика SkyUp, подала заявление об отставке после того, как дело в отношении нее начало ГБР

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится на официальном сайте Высшего совета правосудия.

Как отмечает Радио Свобода, ранее  на основании расследования программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA Первый ") ГБР начало производство против судьи. 

Ранее журналисты обнаружили, что иск, в результате которого судья Литвиненко принял решение, был фиктивным - жительница Барышевки, указанная истицей в постановлении суда, на самом деле не подавала его. Отдельно журналисты обратили внимание, что судья в принципе не могла принимать данное решение, поскольку оно не подпадает под юрисдикцию Барышевского районного суда. Не смог объяснить логику судьи Елены Литвиненко и председатель суда, о чем говорится в сюжете "Тайна барышевского суда".

Как передал Цензор.НЕТ 24 июня Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко на основании расследования "Схем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР возбудило дело против судьи Барышевского суда, которая лишила лицензии лоукостер SkyUp

Источник: https://censor.net.ua/n3136379
 
   
 Топ комментарии
 
А чиїх же це рук було діло? Хто у нас з олігархів являється власником авіакомпанії якій мішають лоукостери? Барышевская судья, остановившая деятельность лицензии первого украинского лоукостера SkyUp, ушла в отставку - Цензор.НЕТ 1708
ну і загадка
 показать весь комментарий
 
Наверное, уже стала долларовой миллионершей.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Она вернётся)))
До выборов, чтоб кино по сюжету шло)))
 показать весь комментарий
 
 
Наверное, уже стала долларовой миллионершей.
 показать весь комментарий
 
 
её троюродная племянница... или у бабушки мужа дела резко в гору пошли... Барышевская судья, остановившая деятельность лицензии первого украинского лоукостера SkyUp, ушла в отставку - Цензор.НЕТ 8976
 показать весь комментарий
 
 
А чиїх же це рук було діло? Хто у нас з олігархів являється власником авіакомпанії якій мішають лоукостери? Барышевская судья, остановившая деятельность лицензии первого украинского лоукостера SkyUp, ушла в отставку - Цензор.НЕТ 1708
ну і загадка
 показать весь комментарий
 
 
парашенка монополист авиаперевозок в Украине- любой зебобик знает это с самого рождения Баришівська суддя, яка зупинила діяльність ліцензії першого українського лоукостера SkyUp, пішла у відставку - Цензор.НЕТ 8827
 показать весь комментарий
 
решила, что пора ставать на лыжи Барышевская судья, остановившая деятельность лицензии первого украинского лоукостера SkyUp, ушла в отставку - Цензор.НЕТ 8491 сейчас оттолкнется палками и только в жаркой Доминикане, биля свойого маленького майетка зупынится Барышевская судья, остановившая деятельность лицензии первого украинского лоукостера SkyUp, ушла в отставку - Цензор.НЕТ 8491
 показать весь комментарий
 
 
Подала в отставку Барышевская судья, остановившая деятельность лицензии первого украинского лоукостера SkyUp, ушла в отставку - Цензор.НЕТ 2414 галимый фарс, статья должна была звучать так, взята по арест за неправемерное незаконное решение получить 10 лет с конфискацией...
 показать весь комментарий
 
 
Тут как в ясный день. Если уже пора на пенсию---а они (судьи) себе там чуть ли не с 45 лет поделали, напоследок от авиа-перевозчика монетку взяла, убрала запросто на год как минимум дешёвого конкурента---гоп-ля-ля красиво сто штучек запросто зелени! Смотреть какой дом, какой бизнес у ближней родни и выкладывать в инфо-пространство. Но это всё что можем---к очень большому сожалению.
 показать весь комментарий
 
Голова суду не зміг пояснити логіку ... Що той пан робить у кріслі голови суду? Як він туди потрапив? З дитсадка, чи з якогось американського штату? Та проста логіка, зрозуміла кожному українцю - меркантильний інтерес.
 показать весь комментарий
 
ОНА с пенсионом судьи голодать на Мальдивах не будет, хорошая реформа ......
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоБарышевская судья, остановившая деятельность лицензии первого украинского лоукостера SkyUp, ушла в отставку
 
 
 
 
 
 вверх