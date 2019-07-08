 Начальника патрульной полиции Одесчины Рыбака отстранили на время служебного расследования заявлений о возможных нарушениях служебной дисциплины

Об этом он сам сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Расследование будет касаться возможных нарушений служебной дисциплины со стороны полицейских и руководителей управления патрульной полиции в Одесской области. Для его проведения в Одессу приехала дисциплинарная комиссия из должностных лиц Департамента патрульной полиции Украины. В частности, туда входит заместитель руководителя департамента Алексей Билошицкий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сейчас уровень доверия к Нацполиции 37%, а к патрульной полиции - более 40%", - Аваков. ФОТО

Как сообщает Радіо Свобода, расследование будет касаться обвинений одесской патрульной Зои Мельник, которая 5 июля обнародовала в фейсбуке аудиозапись телефонного разговора с угрозами со стороны неизвестных лиц и рассказала о коррупции в патрульной полиции, игнорировании вызовов и требовании со стороны руководства составлять как можно больше протоколов о нарушении правил дорожного движения.

После ее обвинений в защиту одесских патрульных в соцсетях выступил начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, который, в частности, обвинил Мельник в нарушениях дисциплины, опозданиях, малом количестве составленных протоколов и большом числе "больничных".

Зоя Мельник пошла в патрульную полицию в 2015 году, сразу после ее создания. До этого занималась защитой бесплатных пляжей. Юрий Рыбак также служит в патрульной полиции с самого начала, а одесское управление возглавил в августе 2017 года. Он - сын Героя Украины, депутата Горловского горсовета, который был убит в начале войны на востоке весной 2014 года.

Также смотрите: Двое патрульных задержаны в Одессе при получении 15 тыс. грн взятки от нетрезвого водителя, - СБУ. ФОТО