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 "Телеміст - Путіну під хвіст", - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В понедельник, 8 июля, под зданием телеканала NewsOne по улице Полевой прошла акция противников телемоста с пропагандистским каналом "Россия".

Об этом сообщает кореспондент Цензор.НЕТ. с места событий.

Митингующие требовали не проводить анонсированный телемост между российскими та украинскими телезрителями.

Также они кричали лозунги : "Медведчука в тюрьму" и "Pусских на#уй".

Также читайте: Митинг протеста против пророссийской агитации телеканала NewsOne пройдет 8 июля

Телеміст - Путіну під хвіст, - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой 01
Телеміст - Путіну під хвіст, - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой 02
Телеміст - Путіну під хвіст, - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой 03
Телеміст - Путіну під хвіст, - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой 04
Телеміст - Путіну під хвіст, - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой 05
Телеміст - Путіну під хвіст, - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой 06
Телеміст - Путіну під хвіст, - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой 07
Телеміст - Путіну під хвіст, - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой 08

Телеміст - Путіну під хвіст, - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой 09
Телеміст - Путіну під хвіст, - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой 10
Телеміст - Путіну під хвіст, - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой 11

Видео, фото, -  Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/n3136377
 
   
 Топ комментарии
 
Кращого телемосту, ніж був у Грузії, вже не буде
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кацапе, зі своїми "жартами" лізь до своїх співплемінників. Я достатньо бачив різного сміття (генетичного, морального, в т.ч. совкодрочерів, побєдобєсів) та іншого. І нічого оригінального у твоїх висерах нема. Кацап як кацап:

"Каждая гнида мечтает стать вошью. Каждая гнида на форуме мечтает быть замеченной кгб. Вопит, извивается, молит: "меня заметьте, я - самая большая гнида!" -, а кгб на вас положил с прибором, им гниды наверняка неинтересны. Дорастите до размера вшей, ублюдки, может - заметят".
(Валерия Новодворская).
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Да ты ж сам первый прилез, знаток отбросов. А, да ты ж кот! К тому же старый. В отбросах толк знаешь. Хвост еще при тебе? Не оттяпали? Ну береги его, береги - больше у тебя ничего нет.
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Головне, нищити рогатих усюди і у тилу та на фронті!!!!
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Рогаті зараз, це хто ??? У 70-80 роках ХХ сторіччя, це були селяни. Якщо про к@цапів, то вони, як були цапами, так ними і зостануться.
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Агов, Нацкорпус! Що це в ваших лавах за бидло? Вас, горе-нацiоналiсти, скоро будуть як собак поодинцi "виховувати". Покидьки.
Голова Вінницького відділення Нацкорпуса обматюкав і накинувся з кулаками на контролера паркінгу за 15 гривень.
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Ватан, тебе картинку показать, как менти и чеченци киздят вас гнойников в паРаше?
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Может и зря. Уверен, украинцы всех "порвут" на этих мостах. А так и не узнаем.
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1. Представителей Украины подбирали враги Украины.
2. Это было нарушением законов Украины. Раша24 - под санкциями.
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Не-а він всього лиш педофіл Не треба чіпляти не заслужені ярлички .
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Мы за мир! Русский мир! https://newsua.one/news/my-za-mir-russkii-mir.html … Телемост News One продюсер телеканала Голованов согласовал с Зеленским еще 24 мая во время своего визита в АП...
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Главное сейчас - не успокоиться и довести дело до закрытия медведчуковского холдинга КУМ-ТВ.Завтра собраться под НАЦРАДОЙ и требовать отзыва лицензии у путинских марионеток.
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Хватит звездеть про мир, который приходит благодаря телемостам. Пусть мертвечук не мосты мира устраивает, а просто по-дружески попросит своего классного дружбана вову, вывести своих орков с Донбасса, уйти из Крыма и соблюдать госграницы. После этого, националист, личный друг путина, мертвечук может праздновать мир во всём мире.
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Я так и не понял, когда зебилы посодют медведчука.
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Дык соевый пересажал всех путиноидов. Что никого? Партньоров не сажают?
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НУ А ШО?

Slava Rabinovich

Ждём алаверды от украинцев, молдаван, сирийцев и венесуэльцев!
https://www.facebook.com/olegsandro.panfilov/videos/2412808538778729/
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А от ливийцев, иракцев, афганцев, сомалийцев не ждете?
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Этот сраный кАНАЛ пора закрыть к е..ой мертвечковой матери.
Вообще охерели твари, попутали берега совершенно. Телемост журношлюхи придумали, "гаварить" захотели. Закройте этот калотранслятор, по решению суда.
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Ну шо там новиє ліца і новий пріЗЕдєнт ?!

СБУ вже допитала медведчука?!
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а где ваш любимый пезидент - даже на митинг не пришел)))
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діалог: - ти в говні
- ні, ти в говні.
я вас помирю - ви обоє в говні. "Телеміст - Путіну під хвіст", - націоналісти провели під каналом NewsOne акцію проти телевізійного діалогу з Москвою - Цензор.НЕТ 7142
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Зеленский пообещал жителям Донецка русский язык: президент сделал сенсационное заявление и назвал причину

При этом Зеленский добавил, что по различным вопросам, в том числе проблематики языка, украинские власти готовы учитывать мнение жителей востока Украины. Зеленский готов пройти и на предоставление возможности заполнять документы на русском языке.

Глава государства предлагает срок в 12 месяцев, в который пенсионеры смогут выехать с ОРДЛО для получения украинской пенсии. Об этом он заявил сегодня в украинской столице. Зеленский ответил, что на данный момент указанный срок составляет всего 60 дней.

Снятие блокады с Донбасса Зеленский: сделал официальное заявление

президент отметил, что украинские власти готовы в одностороннем порядке восстановить мост в районе Станицы Луганской, если в течение ближайшего времени со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.
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молодцы
а где наш родимый боевой ПЕС?)))) "Телеміст - Путіну під хвіст", - націоналісти провели під каналом NewsOne акцію проти телевізійного діалогу з Москвою - Цензор.НЕТ 5943 "Телеміст - Путіну під хвіст", - націоналісти провели під каналом NewsOne акцію проти телевізійного діалогу з Москвою - Цензор.НЕТ 5943
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а ты со своих родных берёзок гавкаешь кацап...?
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У России вместо мысли - танки. Именно так они нас "уговаривают". А ты - мудак.
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я знову ж, в 2932-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

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Я не против телемоста "надо поговорить", только говорить от имени Украины должен тот грузин с Рустави-2....
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Вас не смущает тот факт, что может быть устроена любая провокация во время телемоста?
Скажите, а когда Вы лично говорили в уголовниками?
Вот именно когда Вашим собеседником был убийца или пособник убийцы и Вы об этом знали заранее?
Как прошел разговор? Успешно, то есть живы осталисю?
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Россия и правда - понятия несовместимые.
Хочешь увидеть свинью - посмотри в зеркало.
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если по телевидению парашки прошел анонс, значит все уже было подготовлено, тексты согласованы. и не говорите мне что про это сбу не доложило зеле, а как не проканало, он теперь такой делает вид что не знал
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Жалкое зрелище. Не зря за этих недоносков никто не голосует.
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трахать будут вас , любителей ваЗелина. Но без вазелина.

Вот эти все, уставшие от войны и страстно желающие мира, простыелюдиТМ, куда денут 50 тыс боевиков?

Вот эти все, уставшие от войны и страстно желающие мира, простыелюдиТМ, не понимают одной очень простой и очевидной для меня вещи.

Если Россия впихнет нам ОРДЛО с каким-то там статусом и амнистией боевиков под видом граждан Украины, защищавших русский язык/дамбасскую национальность, то она впихнет нам по сути Чечню Кадырова, только в большем масштабе.

Чечня не может влиять на Россию. Может только беспредельничать и опускать русских.

А вот Донецкая и Луганская области могут влиять. Крепко могут.

Или весь вот этот нарид, уставший от войны, считает, что десятки тысяч воюющих боевиков пойдут работать на шахты и заводы Донбасса?

Во первых, там уже нет никаких шахт и заводов. Все вырезано на металл и вывезено в РФ.

А во-вторых, люди, привыкшие за 5 лет жить грабежом, войной и беспределом, никогда не пойдут работать. "Воровка никогда не станет прачкой, а вора не заставить спину гнуть". Они будут кошмарить вот этот самый простой нарид.

Годик-другой посидят на дотациях, которые Украина будет выплачивать каждому из них, как утратившему заработок. А потом, поняв, что им реально ничего не угрожает, расползутся по всей Украине. Кто на гастроли, а кто вообще место жительства сменит.

50-60 тысяч человек, для которых убить все равно комара прихлопнуть.

И все они поедут на материковую Украину. Потому что там, где сейчас оккупация, будет выжженная земля. Россия так всегда делает.

Они будут грабить, беспредельничать, бухать, хвастаться подвигами и насиловать жен и дочерей простых людей, уставших от войны.

Потому что больше ничего не умеют делать и потому что будут уверены в своей безнаказанности. Нет, они не будут мстить или переть буром на ветеранов, военных или активистов.

Потому что можно закончить свой жизненный путь присыпанным в лесопосадке.

Они не будут кошмарить тех, кто "замирил" ОРДЛО с Украиной. Потому что они для них своих ребята, приведшие лоха к ним на убой.

Или же этих "примирителей" не будет в Украине. Они будут в Израиле, Швейцарии, в России в конце концов. А если останутся, то с вооруженной охраной.

Поэтому те, с кем сейчас мирят уставший от войны простой народ, будут кошмарить и торбить лохов, которые не смогут дать сдачи. Которые сейчас рассказывают про усталость от войны. Тот самый народ.

И Аваков не сможет защитить их от беспредела. А он и не будет. Потому что победившими в этой войне будут они. От 40 до 70 тысяч боевиков, которые сейчас воюют против нас. Которых Зеленский и Богдан называют такими же украинцами. А позже их всех легализуют и амнистируют.

И они приедут в те города, в которые не дошла война благодаря армии. Но придут туда уже с другой войной. И в другом статусе. Как-то так. Помните поговорку про тех, кто не кормит свою армию - кормит чужую?

Так вот это и будет армия убийц, уверенных в своей безнаказанности, которых будет кормить каждый украинец. Долго будет. И дети будут. Потому что сейчас нам Зеленский готовит именно чеченский сценарий.

Когда большая Россия откупается от маленькой Чечни. А кадыровцы имеют статус неприкасаемых и для них российские законы ничего не значат. Кстати, кадыровцы тоже на Донбассе против нас воевали.

Так что, возможно, они тоже будут иметь право на компенсацию и на гражданство. Готовьтесь, уставшие от войны простые люди, готовьтесь.

Ну а те кто понимают, от чего нас защищает армия, не устают. Ни от войны, ни от помощи воюющей армии. потому что знают, что может быть, если устанет армия.

Роман Доник
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Все кацапское телевидение надо закрывать, а шлюх его обслуживающих, нагоняющих сплин на украинцев, люстрировать, как профнепригодных к профессии журналистов. Не нужны они Украине свободной. Как чиновники из-под шпиона януковича. Как бизнес, который был "задуман", как путинские кошельки.
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Есть подозрение, что Зеленский своими так сказать спорными действиями вызовет в Украине волну протеста, сопоставимую по накалу с Майданом 2014.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Телеміст - Путіну під хвіст", - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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