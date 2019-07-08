 "Телеміст - Путіну під хвіст", - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает кореспондент Цензор.НЕТ. с места событий.

Митингующие требовали не проводить анонсированный телемост между российскими та украинскими телезрителями.

Также они кричали лозунги : "Медведчука в тюрьму" и "Pусских на#уй".

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Видео, фото, - Олег Богачук