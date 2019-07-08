 "Телеміст - Путіну під хвіст", - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает кореспондент Цензор.НЕТ. с места событий.
Митингующие требовали не проводить анонсированный телемост между российскими та украинскими телезрителями.
Также они кричали лозунги : "Медведчука в тюрьму" и "Pусских на#уй".
Видео, фото, - Олег Богачук
"Каждая гнида мечтает стать вошью. Каждая гнида на форуме мечтает быть замеченной кгб. Вопит, извивается, молит: "меня заметьте, я - самая большая гнида!" -, а кгб на вас положил с прибором, им гниды наверняка неинтересны. Дорастите до размера вшей, ублюдки, может - заметят".
(Валерия Новодворская).
Голова Вінницького відділення Нацкорпуса обматюкав і накинувся з кулаками на контролера паркінгу за 15 гривень.
2. Это было нарушением законов Украины. Раша24 - под санкциями.
Slava Rabinovich
Ждём алаверды от украинцев, молдаван, сирийцев и венесуэльцев!
https://www.facebook.com/olegsandro.panfilov/videos/2412808538778729/
Вообще охерели твари, попутали берега совершенно. Телемост журношлюхи придумали, "гаварить" захотели. Закройте этот калотранслятор, по решению суда.
СБУ вже допитала медведчука?!
- ні, ти в говні.
я вас помирю - ви обоє в говні.
При этом Зеленский добавил, что по различным вопросам, в том числе проблематики языка, украинские власти готовы учитывать мнение жителей востока Украины. Зеленский готов пройти и на предоставление возможности заполнять документы на русском языке.
Глава государства предлагает срок в 12 месяцев, в который пенсионеры смогут выехать с ОРДЛО для получения украинской пенсии. Об этом он заявил сегодня в украинской столице. Зеленский ответил, что на данный момент указанный срок составляет всего 60 дней.
Снятие блокады с Донбасса Зеленский: сделал официальное заявление
президент отметил, что украинские власти готовы в одностороннем порядке восстановить мост в районе Станицы Луганской, если в течение ближайшего времени со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.
а где наш родимый боевой ПЕС?))))
Скажите, а когда Вы лично говорили в уголовниками?
Вот именно когда Вашим собеседником был убийца или пособник убийцы и Вы об этом знали заранее?
Как прошел разговор? Успешно, то есть живы осталисю?
Хочешь увидеть свинью - посмотри в зеркало.
Вот эти все, уставшие от войны и страстно желающие мира, простыелюдиТМ, куда денут 50 тыс боевиков?
Вот эти все, уставшие от войны и страстно желающие мира, простыелюдиТМ, не понимают одной очень простой и очевидной для меня вещи.
Если Россия впихнет нам ОРДЛО с каким-то там статусом и амнистией боевиков под видом граждан Украины, защищавших русский язык/дамбасскую национальность, то она впихнет нам по сути Чечню Кадырова, только в большем масштабе.
Чечня не может влиять на Россию. Может только беспредельничать и опускать русских.
А вот Донецкая и Луганская области могут влиять. Крепко могут.
Или весь вот этот нарид, уставший от войны, считает, что десятки тысяч воюющих боевиков пойдут работать на шахты и заводы Донбасса?
Во первых, там уже нет никаких шахт и заводов. Все вырезано на металл и вывезено в РФ.
А во-вторых, люди, привыкшие за 5 лет жить грабежом, войной и беспределом, никогда не пойдут работать. "Воровка никогда не станет прачкой, а вора не заставить спину гнуть". Они будут кошмарить вот этот самый простой нарид.
Годик-другой посидят на дотациях, которые Украина будет выплачивать каждому из них, как утратившему заработок. А потом, поняв, что им реально ничего не угрожает, расползутся по всей Украине. Кто на гастроли, а кто вообще место жительства сменит.
50-60 тысяч человек, для которых убить все равно комара прихлопнуть.
И все они поедут на материковую Украину. Потому что там, где сейчас оккупация, будет выжженная земля. Россия так всегда делает.
Они будут грабить, беспредельничать, бухать, хвастаться подвигами и насиловать жен и дочерей простых людей, уставших от войны.
Потому что больше ничего не умеют делать и потому что будут уверены в своей безнаказанности. Нет, они не будут мстить или переть буром на ветеранов, военных или активистов.
Потому что можно закончить свой жизненный путь присыпанным в лесопосадке.
Они не будут кошмарить тех, кто "замирил" ОРДЛО с Украиной. Потому что они для них своих ребята, приведшие лоха к ним на убой.
Или же этих "примирителей" не будет в Украине. Они будут в Израиле, Швейцарии, в России в конце концов. А если останутся, то с вооруженной охраной.
Поэтому те, с кем сейчас мирят уставший от войны простой народ, будут кошмарить и торбить лохов, которые не смогут дать сдачи. Которые сейчас рассказывают про усталость от войны. Тот самый народ.
И Аваков не сможет защитить их от беспредела. А он и не будет. Потому что победившими в этой войне будут они. От 40 до 70 тысяч боевиков, которые сейчас воюют против нас. Которых Зеленский и Богдан называют такими же украинцами. А позже их всех легализуют и амнистируют.
И они приедут в те города, в которые не дошла война благодаря армии. Но придут туда уже с другой войной. И в другом статусе. Как-то так. Помните поговорку про тех, кто не кормит свою армию - кормит чужую?
Так вот это и будет армия убийц, уверенных в своей безнаказанности, которых будет кормить каждый украинец. Долго будет. И дети будут. Потому что сейчас нам Зеленский готовит именно чеченский сценарий.
Когда большая Россия откупается от маленькой Чечни. А кадыровцы имеют статус неприкасаемых и для них российские законы ничего не значат. Кстати, кадыровцы тоже на Донбассе против нас воевали.
Так что, возможно, они тоже будут иметь право на компенсацию и на гражданство. Готовьтесь, уставшие от войны простые люди, готовьтесь.
Ну а те кто понимают, от чего нас защищает армия, не устают. Ни от войны, ни от помощи воюющей армии. потому что знают, что может быть, если устанет армия.
Роман Доник