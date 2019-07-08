 Соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС позволили Украине ускорить развитие, - Юнкер

Такое убеждение в понедельник в Киеве во время пресс-конференции по итогам 21 саммита Украина-ЕС выразил Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы можем гордиться Украиной и нашим партнерством. ЕС и другие финансовые институты вложили более 15 миллиардов евро в поддержку реформ в Украине, - мы делали это с 2014 года, и это сблизило наши народы. Этому также помог безвизовый режим. С 1 января 2017 года состоялось около 3 миллионов визитов, которые украинцы осуществили в страны ЕС", - сказал Юнкер.
Он подчеркнул, что Евросоюз намерен усилить привлечение Украины к программе Erasmus+. По словам Президента Еврокомиссии, Украина уже сейчас является активным партнером в этой программе, в которой приняли участие более 7 тысяч украинских студентов, включая также предпринимателей.
"Благодаря сотрудничеству в рамках Соглашения о зоне свободной торговли Украина может облегчить собственное развитие, и достичь большего прогресса в различных сферах. После того, как это Соглашение стало фактом, был достигнут рост в торговле более чем на 49 процентов", - напомнил Юнкер.
Он выразил надежду, что, благодаря усилиям команды президента, Украина, наконец, сможет искоренить коррупцию, которая оставалась проблемой для страны в течение долгих лет.
Напомним, 8 июля в Киеве проходил 21-й саммит Украина - ЕС. В рамках мероприятия президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер встретились в узком кругу.
🙃
Кстати, а кто тебе сбросил разнарядку печатать про рост ВВП Украины за 2019-й год, которого только половина прошла, а данные есть только за 1 квартал ?
🤗
и только
а у классиков-основоположников сказано :
президент должен жить, как простой учитель,
а простой учитель должен жить, как президент
Може від злоби??
😁
Часто спрашивают сколько спер Петя
😁