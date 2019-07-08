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 Политика Украины
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Все про:ЗСТ (505) Евросоюз (12511) Юнкер (171)

 Соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС позволили Украине ускорить развитие, - Юнкер

Практика сотрудничества между Украиной и ЕС в течение последних лет показала, что Соглашение об ассоциации и о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Евросоюзом дает Украине ускорить собственное экономическое развитие.

Такое убеждение в понедельник в Киеве во время пресс-конференции по итогам 21 саммита Украина-ЕС выразил Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы можем гордиться Украиной и нашим партнерством. ЕС и другие финансовые институты вложили более 15 миллиардов евро в поддержку реформ в Украине, - мы делали это с 2014 года, и это сблизило наши народы. Этому также помог безвизовый режим. С 1 января 2017 года состоялось около 3 миллионов визитов, которые украинцы осуществили в страны ЕС", - сказал Юнкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите Украина-ЕС подписаны документы о сотрудничестве, предусматривающие более EUR120 млн на разные направления

Он подчеркнул, что Евросоюз намерен усилить привлечение Украины к программе Erasmus+. По словам Президента Еврокомиссии, Украина уже сейчас является активным партнером в этой программе, в которой приняли участие более 7 тысяч украинских студентов, включая также предпринимателей.

"Благодаря сотрудничеству в рамках Соглашения о зоне свободной торговли Украина может облегчить собственное развитие, и достичь большего прогресса в различных сферах. После того, как это Соглашение стало фактом, был достигнут рост в торговле более чем на 49 процентов", - напомнил Юнкер.

Он выразил надежду, что, благодаря усилиям команды президента, Украина, наконец, сможет искоренить коррупцию, которая оставалась проблемой для страны в течение долгих лет.

Напомним, 8 июля в Киеве проходил 21-й саммит Украина - ЕС. В рамках мероприятия президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер встретились в узком кругу.

Также читайте: ЕС продлит секторальные и "крымские" санкции против России, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3136376
 
   
 Топ комментарии
 
Уже найближчим часом Україна проситиме у країн ЄС не гроші на боротьбу з корупцією, а екстрадицію топ-корупціонерів - утікачів. Про це заявив Володимир Зеленський під час прес-конференції за результатами 21-го саміту Україна - Європейський Союз.

Соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС позволили Украине ускорить развитие, - Юнкер - Цензор.НЕТ 585
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ЕС и другие финансовые институты вложили более 15 миллиардов евро в поддержку реформ в Украине, - мы делали это с 2014 года, Источник: https://censor.net.ua/n3136376

Часто спрашивают сколько спер Петя
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Прирост ВВП Германии за 2018 год - 1,5 %

Кстати, а кто тебе сбросил разнарядку печатать про рост ВВП Украины за 2019-й год, которого только половина прошла, а данные есть только за 1 квартал ?
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Хрін з тим Кримом, а от 2,5 % приросту ВВП України у 2019 році це звісно перемога Європи. Велика вам шана за таку допомогу.
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Прирост ВВП Германии за 2018 год - 1,5 %

Кстати, а кто тебе сбросил разнарядку печатать про рост ВВП Украины за 2019-й год, которого только половина прошла, а данные есть только за 1 квартал ?
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Какого развития?я щось пропустил?миллионы на зароботках в Европе-это развитие?!дядя закусывать нужно!
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российской нечисти не нравятся заработки в Европе, российской нечисти нравятся только заработки в обосранной россии.
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Уже найближчим часом Україна проситиме у країн ЄС не гроші на боротьбу з корупцією, а екстрадицію топ-корупціонерів - утікачів. Про це заявив Володимир Зеленський під час прес-конференції за результатами 21-го саміту Україна - Європейський Союз.

Соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС позволили Украине ускорить развитие, - Юнкер - Цензор.НЕТ 585
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та заявитель он знатный )))

и только
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Доразвивались до беднейшей страны Европы.
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Ну то хот имеем к чему стремится,африканские просторы широки да и жить племенами нам не привыкать.
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P.S.Вон из областей и раенов уже делают общины а там уже один шаг до африканских племен.
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а шо вы,блинс 30 апреля и до сиъ пор делали?почему до сих пор не преЗЕденты?
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и зарплату президентскую всем зелеботам почему-то не начислили,

а у классиков-основоположников сказано :

президент должен жить, как простой учитель,
а простой учитель должен жить, как президент

Соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС позволили Украине ускорить развитие, - Юнкер - Цензор.НЕТ 7087
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Гыга, а ти вже зеленієшшшш..
Може від злоби??
😁
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ЕС и другие финансовые институты вложили более 15 миллиардов евро в поддержку реформ в Украине, - мы делали это с 2014 года, Источник: https://censor.net.ua/n3136376

Часто спрашивают сколько спер Петя
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шось вклали безповоротно, шось поворотно під мінімальний відсоток
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Часто спрашивают сколько спер Петя / ещё чаще спрашивают сколько пропагандистка под германским флажком будет долбить рашу тудэй в украинском сайте.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС позволили Украине ускорить развитие, - Юнкер
 
 
 
 
 
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